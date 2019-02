Elhalasztotta a Flickr a tisztogatást

Bár a Flickr eredetileg február 5-ét jelölte ki határidőként, mikor elkezdi törölni az ingyenes fiókokban az ezer fotó vagy videó feletti tartalmakat, de az utolsó pillanatra hagyott letöltéskor nagyon sok felhasználó hibába ütközött. Úgyhogy a képmegosztó oldal végül úgy döntött, inkább március 12-re halasztja a határidőt, amíg az ingyenes változat mellett továbbra is kitartó felhasználók lementhetik az oldal által meghatározott új limiten túlfutó tartalmaikat - jelentette az USA Today.

A Flickr új tulajdonosa, a SmugMug ugyanis úgy döntött, hogy mostantól szeretne stratégiát váltani, és a korábban ingyenesen adott 1 terabájtos tárhely helyett inkább havi 7 dolláros vagy évi 50 dolláros előfizetés felé terelni a felhasználókat. Csak a Pro tagoknak engedélyezett ugyanis az ezernél több kép feltöltése, méghozzá korlátlan mennyiségben és eredeti minőségben, reklámmentes felületen, más kiegészítő funkciókkal együtt. Az ingyenes tárhelyek felhasználói viszont január 8-tól kezdve már nem tölthetnek fel több képet az adatbázisba. Ráadásul a Flickr mostanra törölni is akarta az ezren felüli feltöltésekkel rendelkezők régebbi tartalmait (egészen a limit eléréséig) a Pro tagságra nem váltók esetében - a törölt tartalmakat pedig a felhasználók a későbbi előfizetést követően sem kapták volna vissza.

Azonban nagyon sok felhasználó a február 5-i határidőig halasztotta a képei letöltését, ezért a szerverek annyira túlterheltté váltak, hogy nem tudtak reagálni a sok kérésre. Ezenkívül pedig a Flickr alapértelmezetten egyszerre csak 500 kép letöltését engedélyezi, ami hatalmas problémát jelent az évek során több tízezer képet feltöltött felhasználók számára - sokan például automatikusan a telefonjukról a Flickrre mentették a tartalmakat. A minden fotót egyszerre hatalmas .zip fájlban elküldő megoldás pedig az USA Today munkatársainak például 48 óra múlva érkezett meg. A SmugMug végül a szerverproblémákra és a beérkezett felhasználói panaszokra hivatkozva március 12-re halasztotta a törlések kezdetét, tehát a fotósok eddig menthetik még meg a képeiket.

Már tavaly november óta lehet számítani a tisztogatásra

Hosszútávon viszont a Flickrre továbbra is számító felhasználóknak valószínűleg érdemes lesz inkább a Pro-tagságra váltani, mivel a SmugMug korábban is arról volt ismert, hogy teljesen független vállalkozásként nem a befektetők és nem is a hirdetők pénzéből működött, hanem a fizetős szolgáltatásokból. A Flickr felvásárlásakor ugyan a vállalat azt ígérte, hogy nem akarja a többnyire ingyenességéről ismert Flickrre kényszeríteni a saját üzleti modelljét, de ezek szerint a helyzet mégis inkább ennek megfelelően alakult. Ezek alapján a SmugMug várhatóan a későbbiekben is inkább az előfizetők számára elérhető funkciókat fogja fejleszteni, nem pedig az ingyenesen is elérhető szolgáltatást.