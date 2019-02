Csak némított videóknál enged automatikus lejátszást a Firefox 66

Elnémítja a weboldalakon automatikusan induló videókat és egyéb hangos tartalmakat a Firefox hamarosan érkező, 66-os verziója. A márciusban debütáló új kiadás mind az asztali, mind pedig az androidos Firefoxban alapértelmezetten blokkolja majd az automatikusan lejátszott, hangos tartalmakat, legyenek azok videók vagy egyéb elemek.

Ahogy a Mozilla egyik mérnöke Chris Pearce blogposztjában írja, a frissített verzióban a HTMLMediaElement API-n keresztül csak akkor lehet hangos tartalmat indítani, ha azt megfelelő felhasználói interakció is megelőzi - magyarán a látogató rákattint a lejátszás gombra. Ez előtt azonban minden elinduló videós tartalom automatikus lejátszásnak minősül, a böngésző pedig ennek megfelelően blokkolja is azokat, sok felhasználó örömére. Látható azonban, hogy a fejlesztők nem ebrudalják ki teljesen a felületről a kéretlenül induló videós tartalmakat, a némított automatikus lejátszásra a fentieknek megfelelően továbbra is lehetőség van az egyes weboldalakon.

Ha valamilyen oknál fogva valaki mégis hiányolná az automatikusan induló hangos videókat, azokat a kiválasztott webhelyeknél lehetőség van külön engedélyezni. Ehhez az URL sáv bal szélén lévő, oldalinformációk gombra kattintva megjelenő menüben, az engedélyek menüpont alatt kell megkeresni a hangos lejátszást, illetve igény szerint engedélyezni azt. Az új megkötés alól az egyetlen kivételt azok az oldalak jelentik, amelyeknek a felhasználó korábban kamera-, illetve mikrofon-hozzáférést biztosított, a Mozilla ezzel a megfelelő engedélyekkel rendelkező, WebRTC-s videochat oldalak további zavartalan működését igyekszik biztosítani.

A Firefox ezzel végre felzárkózott a nagy versenytársak mögé: a piacvezető Chrome böngészőben a Google már a tavalyi év első felében elkezdte némítani a kéretlenül induló hangos videókat és reklámokat, de az Edge-ben is lehetőség van a hasonló tartalmak blokkolására. A Mozilla böngészőjének 66-os verziójával tehát maga is beáll a sorba, az új kiadás várhatóan március 19-én válik globálisan elérhetővé.

Az intézkedést a legtöbben nagy valószínűséggel pozitívan fogadják majd, a webes felületeken váratlanul elinduló hangos tartalmak kifejezetten bosszantó oldalelemekként égtek be a köztudatba - kivéve persze azokat a webhelyeket, ahova sokan dedikáltan az ilyen tartalmak miatt látogatnak, mint például a Netflix. Utóbbiakon persze a fenti módszerrel továbbra is lesz lehetőség zöld utat adni az automatikusan induló hangsávoknak.