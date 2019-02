Centiméter pontos helymeghatározást ad a Bluetooth 5.1

Szintet léphet a Bluetooth-alapú helymeghatározás, a technológia 5.1-es verziójával: a szabványért felelős Bluetooth SIG szerint az új megoldással kiszámítható lesz a Bluetooth jel iránya, ezáltal pedig akár centiméteres pontosságú, Bluetooth-alapú helymeghatározási rendszerek is fejleszthetők.

A hagyományos Bluetooth pozicionálás eddig jellemzően az RSSI (Recieved Signal Strength Indication) módszerre épített, amely az észlelt jelek erőssége alapján, háromszögeléssel határozta meg az eszközök hozzávetőleges pozícióját. Ahogy a Nordic Semiconductor blogján is részletezi, a Bluetooth 5.1-gyel debütáló megoldás ezzel szemben az AoA (Angle of Arrival), illetve az AoD (Angle of Departure) koncepciókra épít. Előbbinél az eszköz először egy iránykereső adatcsomagot közvetít, egyetlen antennát használva. Ezt a fogadóeszköz több antennával is érzékeli, amelyekhez minimális időeltéréssel érkezik meg a csomag - az egyes antennákon mért késésből pedig a rendszer algoritmusai kiszámítják a jel érkezési szögét, és irányát.

Az AoD ennek éppen a fordítottja, ott a küldőeszköz dolgozik több antennával, amelyekből egyszerre küld pozicionálásra szánt jeleket az egy antennával szerelt fogadó felé. Utóbbihoz a jelek egymáshoz képest, a fentiekhez hasonlóan kis késéssel érkeznek meg, amelyből aztán ugyanúgy ki tudja számítani, hogy milyen irányból érkezett a kapott jel. Ez a megoldás például okostelefonok beltéri helymeghatározásánál jöhet jól, míg az AoA valamilyen céleszköz, PoI (Point of Interest) megtalálását segítheti. A technológia persze annál jobban működik, minél tisztább rálátása van egymásra az adó- és vevőegységeknek - a jel útjába kerülő tárgyak ronthatják a pontosságot, ahogy a környező objektumokról, falakról visszaverődő jelek is.

A Bluetooth SIG szerint számos területen kapóra jöhetnek majd a Bluetooth 5.1 képességei, ilyen a már említett PoI-k megkeresése, amely múzeumokban különösen hasznos lehet, hiszen az iránymeghatározással már elég lehet egy adott műtárgyra irányítani az eszközt, hogy az intézmény alkalmazása információkat közöljön róla. A frissített szabvány a valós idejű helymeghatározást akár centiméteres pontossággal is lehetővé teszi - a megfelelő környezeti feltételek mellett - így gyárakban is remekül bevethető, akár az anyagmozgás pontosabb megfigyelésére, vagy épp a munkások gyorsabb figyelmeztetésére, ha veszélyes területekre tévednek. De persze beltéri navigációra is alkalmas a technológia, legyen szó a reptereken vagy plázákban való tájékozódásról.

A technológiával operáló Bluetooth SoC-k várhatóan már a következő hónapokban elérhetővé válnak a gyártók számára. A Bluetooth SIG egyébként arra számít, hogy 2022-re már éves szinten közel 400 millió darab Bluetooth-helymeghatározási termék talál majd gazdára.