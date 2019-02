Továbbra sem látszanak a botrányok a Facebook eredményein

Megjelent a Facebook 2018-as negyedik negyedéves és egyben az egész tavalyi évet magába foglaló pénzügyi jelentése, amely a befektetők számára kedvező eredményeket, bár azért lassuló növekedést mutat fel. A közösségi óriás a tavaly szeptembertől decemberig terjedő negyedévben 16,9 milliárd dolláros bevételt szerzett, ami 30 százalékkal több a 2017-es azonos időszaknál - 6,88 milliárd dolláros nettó profit mellett. Továbbá a havi aktív felhasználók száma is nőtt, 9 százalékkal 2,32 milliárdra. A növekedés azonban mindkét részről lassulást mutat, hiszen a bevétel 2016-ról 2017-re még 47 százalékkal nőtt, a felhasználói bázis pedig 14 százalékkal.

A felhasználószám növekedését elsősorban az Egyesült Államok fogja vissza, ahol lényegében az egész 2018-as évben stagnálás volt megfigyelhető - az év eleji 241 millióról mindössze 242 millióig kúszott a létszám. Ehhez képest az európai felhasználók a tavalyi negyedik negyedévre nagyobb lendületet vettek, és a korábbi stagnáló-csökkenő időszak után 375-ről 381 millióra nőtt a kontinensen a felhasználószám egy negyedév alatt. Azonban az eredményeket inkább az ázsiai- és csendes-óceáni régió, valamint a világ többi része húzza, ahonnan még mindig folyamatosan érkeznek az új felhasználók. Főleg Ázsiában és a Fülöp-szigeteken a közösségi óriás hatalmas jelentőséggel bír.

Ezzel párhuzamosan a napi aktív felhasználók száma is 9 százalékkal nőtt, méghozzá 1,52 milliárdra. Az amerikai és kanadai aktivitás itt is csak kis mértékben nőtt (egy év alatt 184-ről 186 millióra), és összességében az európai felhasználószám is inkább csak stagnált. A Facebook a korábbi negyedévek eredményét egy számítási változtatással indokolta, mellyel együtt most 282 millió európai használja naponta a szolgáltatást - míg a "régi számítással" 2017 év végén 277 millióan voltak. Az ázsiai-csendes-óceáni régióból viszont 577 millió felhasználó érkezik naponta a szolgáltatásba, és a világ többi részéről is 478 millió.

Mindezzel együtt viszont a hamis felhasználói fiókok száma is 27 százalékkal 116 millióra nőtt, míg a duplikált fiókok aránya 12,4 százalékkal 255 millióra emelkedett - hívja fel a figyelmet a The New York Times. A közölt adatok csak a cég becsléseit mutatják, de a nagyságrendi növekedést mindenképp érdemes komolyan venni. Alex Schultz analitikai igazgató magyarázata szerint a számokat az időszakos támadások dobják meg, amelyekből az utóbbi időben többet is lehetett tapasztalni a fejlődő országokban.

Ennyit a főapp felhasználószámáról...

Összesítésben a Facebook alkalmazásait 2,7 milliárd felhasználó vesz igénybe legalább havi rendszerességgel - beleértve a Facebookot, a WhatsAppot, a Messengert és az Instagramot -, amin önmagában nem nagy növekedést jelent a harmadik negyedéves 2,6 milliárdhoz képest, de jól mutatja a vállalat erejét. Ráadásul 2 milliárdan naponta legalább egyszer megnyitják a négy szolgáltatás közül valamelyiket. David Wehner pénzügyi igazgató az elemzői konferenciahíváson ismertette az adatokat, és mint hozzátette, ezek a cég szerint sokkal jobban tükrözik a közösséget. Úgyhogy a jövőben a cég inkább a szolgáltatás-család adataira szeretne fókuszálni, és kivezeti a negyedéves pénzügyi jelentésekből a csak a Facebook főalkalmazására vonatkozó felhasználói számadatokat.

A döntés több szempontból is érthető, hiszen a cég kevésbé szeretné hangsúlyozni a Facebookon a csökkenő-stagnáló amerikai és európai felhasználói adatokat, amelynek egy része valószínűleg a fiatalok elpártolásából adódik. A fiatalok számára viszont a közösségi óriás más appokat kínál, amelyeknek növekedését jobban szeretné kiemelni. Ezúttal például Mark Zuckerberg "mellékesen" megjegyezte, hogy az Instagram Storiest már több mint napi 500 millió felhasználó veszi igénybe, a népszerűség pedig a bevételt is hozza magával, hiszen már 2 millió Stories hirdetőt tart számon a közösségi óriás.

Új termékek a láthatáron

Mark Zuckerberg az elemzői konferenciahíváson a megnyugtató eredmények mellett a jövőbeli tervekkel is igyekezte felcsigázni a kedélyeket. 2019-ben a Facebook szeretné fejleszteni a szolgáltatásai titkosítását, és a Storieshoz hasonlóan más "eltűnő" tartalmakkal is előállni, amely mellett a Stories újabb privát megosztási lehetőséget is kapna. Továbbá új funkciók érkeznek majd az Instagram kereskedelmi és vásárlási megoldásaihoz is, de a WhatsApp fizetési megoldását is kiterjesztené a cég újabb országokra. Ezenkívül pedig a videós Facebook Watch oldal elterjedését is várja a vállalat, amelyet jelenleg havi 400 millióan használnak.

Az elemzők természetesen rákérdeztek a Messenger, a WhatsApp és az Instagram Direct csevegős platformok összeolvasztási tervére is, és bár a vezérigazgató megerősítette az iparági források értesülését, de csak homályos magyarázatot adott az okokról. Az egyik érvként természetesen a Messenger és az Instagram Direct titkosítását hozta fel a Facebook-vezér, de hozzátette, hogy kereskedelmi célokból is gondolkodnak a ötletben. Ha például a Marketplace-en szeretne valaki egy terméket vásárolni, akkor WhatsAppon is felvehesse a kapcsolatot az eladóval, ha az országában az az elterjedt platform a Messengerrel szemben. Zuckerberg elmondása szerint a tervezés még nagyon a korai szakaszban jár ahhoz, hogy műszaki részleteket osszon meg, és a közös platform megvalósulása csak 2020-ban vagy később várható.

Folytatódnak a botrányok

Az utóbbi néhány napban a híreket a közösségi óriás újabb botránya lepte el, mely szerint 20 dolláros utalványért cserébe a (Project Atlas néven is emlegetett) Facebook Research alkalmazás részletes adatokat gyűjtött be a 13-35 éves felhasználókról, hogy ezáltal a felhasználói szokásaikat elemezni tudja - hasonlóan a korábban iOS-en bezáratott Onavo Protect VPN megfigyelőalkalmazáshoz. Közben az Apple kitiltotta az alkalmazásboltjából a Facebook leleplezett "kutatóeszközét", és felszólította a vállalatot, hogy fejezze be a közösség tagjait érintő adatgyűjtéseket, mivel ezzel megsérti az Apple-lel kötött megállapodását.

A tavalyi botránysorozatot követően a Facebook 2018-as pénzügyi negyedéves jelentése egészen jól szemlélteti, hogy a problémák alig érintették a közösségi óriást bevételi oldalról, és a felhasználók szempontjából sem annyira. Bár a Facebook körüli problémák a jelek szerint idén is folytatódnak, de az eddigi tendencia szerint ez sem fog különösebben látszódni az eredményeken. A befektetők a negyedéves pénzügyi jelentést ezúttal is pozitívan fogadták, így a részvényárfolyam 11 százalékot emelkedett az eredmények megjelenését követően.