Már idén jöhetnek az 1 terabájtos okostelefonok

Bemutatta legújabb beágyazható UFS (Universal Flash Storage) fejlesztését a Samsung. A flash-alapú háttértár több szempontból is előrelépést hoz, az ugyanis úgy duplázott rá a bő egy éve megjelent előd értékére, hogy közben sebessége is javult. Az új termék többek között okostelefonokban és táblagépekben is helyet kaphat, várhatóan már idén felbukkannak az első, 1 terabájtos beépített tárhellyel rendelkező csúcskategóriás készülékek. A dél-koreai vállalat fejlesztési tempóját jól szemlélteti, hogy mindössze négy év alatt sikerült megnyolcszorozni az UFS fejlesztés kapacitását.

1 chip = 1 terabájt

A mindössze 11,5 x 13,0 milliméteres alapterületű chip összesen 16 darab 512 gigabites 3D NAND lapkát tokoz egybe. Az UFS szabványnak megfelelően a chip a NAND-okon túl a vezérlőt is integráltan tartalmazza. A Samsung közleménye szerint ez utóbbi egységen is igazítottak, így az képes jobban kihasználni az újabb 3D NAND-ok képességeit. Ezzel a tempó bizonyos esetekben még a SATA csatolós PC-s SSD-k értékét is felülmúlja, a szekvenciális olvasás ugyanis legfeljebb 1000 MB/s lehet, az írás pedig 260 MB/s-nál tetőzik. A véletlenszerű műveletek sebességét reprezentáló IOPS értékekre sem lehet panasz. Olvasásnál 42 000-ről 58 000-re nőtt a tempó, írásnál pedig 40 000-ről 50 000 IOPS-ra javult az érték az előző generációhoz viszonyítva.

A dél-koreai vállalat legújabb megoldása az UFS 2.1 átviteli szabvány kétcsatornás variánsát használja, mellyel 1,2 GB/s-os elméleti maximum átviteli sebesség érhető el. A szabványt közel három évvel ezelőtt véglegesítette a JEDEC, mely lassan, de biztosan átveszi a párhuzamos buszt használó eMMC helyét. Az UFS a legtöbb szempontból fejlettebb az korosodó eMMC-nél, ugyanakkor implementációja valamivel költségesebb, így egyelőre jellemzően csak a közép- és felsőkategóriás készülékekben kap helyet a szabványra épülő chip.

A Samsung szerint (természetesen) van létjogosultsága 1 terabájtos fejlesztésének. A közleményében az okostelefonok esetében is egyre elterjedtebb 4K-s videók szerepelnek, melyekből akár 260 darab tízperces felvétel is elférhet az új UFS chipen. Valós felhasználás során vélhetően csak kevesen készítenek ennyi magas felbontású videót egy okostelefonnal, így első körben valószínűleg inkább a marketingértéke miatt kínálnak majd 1 terabájtos opciót a gyártók, várhatóan már idén.