Apple: nagyot esett az iPhone-ok eladása

A vállalat közel 52 milliárd dollár összértékben értékesített okostelefonokat, amely majd 15 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A nagyjából 9 milliárd dolláros csökkenés (az összeg az Intel komplett negyedéves forgalmának kb. fele) még egy Apple kaliberű vállalat számára is tetemes. Nem csoda, hogy a negyedévet értékelő konferenciahívás nagy részét bizonyítványának magyarázásával töltötte a vezetőség.

A vállalat húzótermékének számító iPhone-ok botlása természetesen a vállalat teljes forgalmára is rányomta bélyegét. A 84,3 milliárd dolláros bevétel ugyanis úgy jelent 5 százalékos (az árfolyamhatás kiszűrésével 3 százalékos) csökkenést 2017 utolsó három hónapjához képest, hogy közben az összes többi termékkategória bevétele gyarapodott, bizonyos esetekben nem is kevéssel. Öröm az ürömben, hogy ennek ellenére a profit szinte változatlan maradt, a 19,97 milliárd dolláros összeg csupán 100 millióval szerényebb az egy évvel korábbinál.

Tim Cook: Kína a hibás

A vállalat vezérigazgatója elsősorban a gazdasági recesszióba futott Kínát okolja az iPhone-ok gyengélkedéséért, de több más okot is felsorakozott a konferenciahíváson. Cook szerint vállalatának nem kedvez a távol-keleti országban tapasztalható makroökonómiai állapot. Az nem derült ki, hogy iPhone-ból mennyivel fogyott kevesebb Kínában a szóban forgó három hónap során, ám a vezérigazgató azt elárulta, hogy az óriási piacnak számító országban 4,8 milliárddal csökkent az iPhone-iPad-Mac hármasból származó forgalom egy év leforgása alatt. Borítékolható, hogy a csökkenés legalább kétharmad része az okostelefonokra vezethető vissza.

A napos oldal felé terelve a szót, Cook pozitívumokat is említett Kínával kapcsolatban: a szolgáltatásokból származó forgalom rekordot ért el az országban, miközben a viselhető eszközökből (Apple Watch) befolyt forgalom 50 százalékkal ugrott meg egy év leforgása alatt. Ugyancsak a jó hírek közé került, hogy az iPadet és Macet választó kínai vásárlók kétharmada új ügyfél volt, amely később további bevételnövekedést jelenthet, például a már említett szolgáltatás üzletág révén. Végül, de nem utolsó sorban Cook kiemelte, hogy a teljes évet tekintve még így is pozitív a kínai mérleg, enyhén nőtt az Apple forgalma 2017 tizenkét hónapjához viszonyítva. A verbális tűzoltás keretein belül Cook még megjegyezte, hogy egyes országokban (USA, Kanada, Mexikó, Németország, Olaszország, Spanyolország, Korea) rekordeladásokat produkált az iPhone az utolsó negyedévben .

Bár Cook erről érthető okokból nem beszélt, de a makroökonómián túl van egy másik komoly kínai faktor is, amely egyre inkább nehezíti vállalata helyzetét. Az ország okostelefon-gyártói lassan az Apple (na meg a Samsung) fejére nőttek. A Huawei tavalyi csúcskészülékei például több funkciót tekintve is az iPhone-ok előtt járnak (pl. kijelző mögötti ujjlenyomat-olvasó, három hátlapi kamera, vezeték nélküli töltés). Az elmúlt években tapasztaltak alapján már inkább az Apple kullog a kínai szereplők után, a cupertinóiak fejlesztési stratégiája ma már kifejezetten konzervatívnak tekinthető, amely ugyancsak nem teszi vonzóbbá az iPhone-okat az igencsak megerősödött androidos riválisokkal szemben.

Tovább is van, mondjam még?

Kína azonban nem az egyedüli oka a 9 milliárdos csökkenésnek. Cook szerint ugyancsak közrejátszott, hogy míg a 2017 utolsó negyedévének tündökléséért felelős iPhone X novemberben került piacra, addig a tavaly ősszel megjelent közvetlen utód iPhone Xs (Max) készülékeket már jóval korábban, szeptemberben elkezdték szállítani. Az Apple szerint emiatt az új készülékekből származó forgalom egy számottevő része már a harmadik negyedévben lecsapódott, csorbítva a negyedik negyedéves számokat.

Ennél komolyabb, illetve hosszabb távon is problémát eredményező ok, hogy az iPhone-ok csereciklusa egyre hosszabbra nyúlik. Bár Cook nem hagyta ki az olcsó marketing maszlagot, mely szerint a szeptemberben bemutatott iPhone-ok a valaha látott legjobb készülékek, azok ennek ellenére csupán inkrementális fejlesztéseket hoztak az egy évvel korábban bemutatott iPhone X-hez képest. E miatt sokan inkább a kivárás opcióját választották, azaz itt is visszaüt a feljebb már említett, igencsak konzervatív fejlesztési stratégia. Az Apple védelmére legyen mondva a szoftveres terméktámogatás időtartama, mely a felhasználók egy részénél szintén csere elleni érv lehet. (Az iOS 12 például még a 2013 őszén bemutatott iPhone 5s-t is támogatja.) Érdekes kérdést vet fel, hogy az Apple változtat-e ezen a csereciklus nyúlásának kordában tartásához, például azzal, hogy a várhatóan júniusban felbukkanó iOS 13 esetében lényegesen rövidebbre szabja a támogatott készülékek listáját.

Cook szerint ugyancsak komoly ellenszélt generált az akciós akkucsere. Ezt a gödröt azonban saját magának ásta meg az Apple még az iPhone-ok szoftveres lassításával. A vállalat kiengesztelésül 79-ről 29 dollárra mérsékelte a szervizelés költségét az iPhone 6-os és újabb modelleknél, amelyet tavaly december 31-ig lehetett kihasználni. A lehetőséget állítólag "milliók" vették igénybe, amely ugyancsak hatással volt a csereciklusra. Cook megjegyezte, hogy "néhány ember" szerint ez rossz döntés volt, ám a szakember kitart amellett, hogy helyesen jártak el. A szoftveres lassítás körüli felhajtás miatt (amely több országban illegális lépésnek minősült) azonban valószínűleg nem csak a látszólagos nagyvonalúsága állhatott a háttérben.

Szintén negatívan befolyásolta az eladásokat az erős amerikai dollár. Emiatt több országban felszökött az Apple termékeinek (is) az ára. Cook Törökországot hozta fel példának, a tavalyi év során ugyanis nagyjából 33 százalékot gyengült a líra a dollárhoz képest, mely a cég számításai alapján önmagában 700 millió dolláros bevételkiesést eredményezett. A vezérigazgató szerint ugyancsak kedvezőtlen volt számukra, hogy a szolgáltatók által az előfizetéses csomagban kínált iPhone-ok kedvezménye jelentősen csökkent. A jelenség idehaza is megfigyelhető, a csomagok nagy részénél csupán minimális árengedményt kínálnak a szolgáltatók, ma már számos esetben jobban megérheti valamely telefonos vagy elektronikai üzletben megvásárolni a készülékeket.

Egy elemzői kérdésre Tim Cook elmondta, hogy a vállalat nem hibázott, amikor minden eddiginél magasabbra emelte a szeptemberben bemutatott készülékekkel az árazást. A szakember azzal védekezett, hogy az iPhone Xs ára egyezik közvetlen elődjének cédulájával, a nettó 1100 dollárról induló iPhone Xs Max pedig csak egy százassal lett drágább ennél. Cook ugyanakkor azt már elismeri, hogy a hazai piacon túl vannak problémák az árazással, például a már említett erős amerikai dollár miatt. A dolláros árhoz képest olykor hatalmas különbségeket már ebben a hónapban elkezdte lefaragni az Apple egyes termékek esetében, oly módon, hogy az árfolyamhatás egy részét egyszerűen benyelte az érintett feltörekvő piacokon.

iPad, Mac és a többi

A többi termék eladásai miatt már nem kellett lyukat beszélni az elemzők hasába. Az iPad-ekből származott 6,7 milliárdos forgalom például 17 százalékkal nőtt az ősszel bemutatott új Pro termékeknek hála. Ahogy az iPhone-ok esetében, úgy sajnos már itt sem tudni, hogy ez pontosan hány darab termékből jött össze. Tim Cook és csapata még tavaly jelentette be, hogy az idei évtől egyszerűen nem publikálja a darabszámot. Az új iPadek magasabb árcéduláját tekintve valószínűleg nem változhatott számottevően az értékesített tabletek mennyisége. Jól fogytak a Macek is, melynek hála a valaha regisztrált legerősebb negyedévet könyvelhette el az Apple, hála az ősszel bemutatott termékeknek. A 7,4 milliárd dolláros összeg 9 százalékos javulást jelent, ám ahogy a többi termék esetében, úgy már itt sem tudni, hogy ehhez hány darab PC-t kellett értékesíteni.

Végül, de nem utolsó sorban az egyéb hardverek is ott vannak a listán, amelyeket nem taglal külön bontásban az Apple, így csak Cook szavaival jellemezhetjük ezek teljesítményét. A vállalat vezetőjének szavai alapján Apple Watch, AirPods, HomePod, és Beats (stb.) termékekre egy év alatt 33 százalékkal nőtt a kereslet, a viselhető eszközöket kiemelve (Apple Watch) pedig 50 százalékos volt az ugrás.

Tovább hízik a második láb

Az iPhone eladásokkal ellentétben tovább remekelt a vállalat szolgáltatások üzletága. Az Apple ide számolja a digitális tartalmakat (iTunes vásárlások, Apple Music), a kiterjesztett garanciát, az Apple Pay-t, a licencelést, az App Store bevételeit, illetve számos más szolgáltatást (pl. iCloud felhős tárhely) is. Az ezekből befolyt bevétel immár egy igen jelentős, 10,9 milliárd dolláros részét teszi ki a negyedéves forgalomnak, amely az előző évhez képest 19, az előző negyedévhez képest pedig 9 százalékos gyarapodást jelent. Bár a növekedés továbbra is egészséges, annak üteme lassulni látszik, két negyedévvel korábban például még 31 százalékos ugrásról adott hírt az Apple.

A vállalat ugyanakkor ezzel kapcsolatban is őrzi kincstári optimizmusát, melyet villogtatva kiemelte, hogy immár 1,4 milliárd aktív felhasználójuk van -, amely amellett, hogy újabb rekord, egyben jó alap a szolgáltatások üzletágának további növekedéséhez. A vállalat emellett közölte, hogy 2010 óta nagyjából ötszörösére sikerült növelni a divízió forgalmát, a tavalyi 12 hónap során regisztrált 41 milliárd dolláros összeghez képest nyolc éve még csak 8 milliárdot hoztak a konyhára a szolgáltatások.

A következő, március végével záruló negyedévre 55-59 milliárd dolláros forgalmat remél az Apple. Ez 3-10 százalékkal lenne alacsonyabb a korábban elért 61,1 milliárdnál, a vállalat tehát további csökkenésre számít a következő hónapokban.