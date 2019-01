Elérte a Slack a napi 10 millió felhasználót

Megosztott néhány adatot a Slack a felhasználói számának alakulásáról, ami egyébként eléggé meggyőző növekedést mutat. Tavaly májusban számolt be róla a cég, hogy az együttműködést támogató csevegős alkalmazása elérte a napi 8 millió felhasználót, mostanra pedig már 10 millióan használják a megoldást - bár ezúttal nem közölte, ebből mennyi fizetős felhasználó. Ráadásul több mint a felhasználók fele valamilyen Egyesült Államokon kívüli országból érkezik a platformra. A Slack második legnagyobb és emellett leggyorsabban növekvő piacának Japán számít, de a két legszélesebb felhasználóbázis mellett nagyjából 150 országban van még jelen. A globális elterjedtséget pedig többek közt a nyelvi lokalizáció is segíti, mivel a Slack angol mellett elérhető még például németül, spanyolul, franciául és persze japánul is.

A felhasználószám növekedéséhez természetesen hozzájárul az egyre több üzleti környezetet célzó fejlesztés, melynek következtében már 85 ezer olyan csapat használja a Slacket, akik fizetnek is a megoldásért, mint például az eBay, az IBM, a 21st Century Fox és a Fortune 100 cégek 65 százaléka. Így a fizetős felhasználók arányában 50 százalékos növekedés figyelhető meg egy év alatt. A cég közleménye szerint a pár fős kisvállalkozásoktól kezdve a több tízezres vállalatokig használják a chat appot például ügyfélszolgálatosok, mérnökök, jogászok, tudósok és értékesítők. A cégek közreműködésével pedig már 1500-ra nőtt a Slackből elérhető appok száma, kiegészítve a partnerekkel együtt készített integrációkkal, úgy mint a Google, Salesforce, Atlassian megoldásai.

Az Atlassian számára már csak azért is fontos a Slack sikere, mivel tavaly nyáron közölte, hogy megszünteti saját konkurens csevegős kollaboratív platformjait. Egyúttal a vállalat a Slacknek adományozta a Stride és a Hipchat szellemi tulajdonjogát, szorosabb integrációt jelentett be a többi szolgáltatásával (Trello, Jira, Confluence, BitBucket), és tetemes összeget fektetett be a piaci szereplőbe, bár ennek pontos összegét nem árulta el. Emellett pedig az Atlassian 2600 saját dolgozója is áttért a Slackre, ami szintén kisebb sikert jelentett a megoldás (napi) felhasználószámának.

A kisebb és közepes cégeknek szánt megoldások mellett pedig a több tízezer fős vállalatoknak rendelkezésre áll az Enterprise Grid is, amelyet a Slack közlése szerint többek közt az egészségügyben vagy a pénzügyi szektorban vesznek igénybe. A Griden keresztül az adminok különböző munkaterületeket állíthatnak be, amelyek a felhasználó oldalán a hagyományos Slack felülethez hasonlóan viselkednek, csatornákkal, szálasított beszélgetésekkel, a rendszergazdák viszont ezeken belül külön-külön szabályozhatják az egyes munkaterületre vonatkozó engedélyeket, nagyobb biztonságot adva az érzékeny vállalati információknak. A Grid emellett egységesített ellenőrzési felületet is ad a biztonsági előírások betartásának követésére, és például Enterprise Mobility Management támogatást és dolgozóadatbázis-kezelést is nyújt.

Tőzsdére készül?

A vállalati funkciópaletta szélesítése a Slack fókuszterületnek számított az elmúlt néhány évben, amelynek eredményeként a most bemutatott növekedést sikerült elérni. A Slack beszámolója arra utal, hogy a cég készen áll a tőzsdei megjelenésre, amelyet a The Wall Street Journal friss információ szerint a cég a Spotify-hoz hasonlóan a közvetlen tőzsdei jegyzés (direct listing) módszerével szeretne majd megtenni a 2019-es második negyedévben. A tavaly nyári 427 millió dollár értékű tőkebevonás során az elemzők 7 milliárd dollárban állapították meg a cég értékét, ami a 2017-es 5 milliárd dollárhoz képest szintén nagy előrelepésnek számít.

A Slack mellett viszont a konkurens Teams is gyors ütemben nőtt az elmúlt két évben, ami a Spiceworks felmérése szerint inkább a Google Hangouts piacát veszélyeztette eddig. 2020-ra viszont már az elemzőcég szerint a Teams a Slackhez képest a vállalati előfizetések több mint duplájával fog majd rendelkezni - főleg az Office 365-nak köszönhetően, ahonnan plusz költségek nélkül elérhető a szolgáltatás -, úgyhogy a tőzsdére készülő Slack továbbra sem kényelmesedhet bele a mostani helyzetébe.