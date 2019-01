Folyamatkezelésben szeretne erősödni a Dropbox

Bejelentette a Dropbox jelenlegi partnerének, az elektronikus aláírásokkal foglalkozó HelloSignnak a felvásárlási szándékát. Méghozzá az előirányzott összeg nem is mondható alacsonynak, mivel a dokumentummegosztással népszerűvé vált vállalat 230 millió dollárt ígért az akvizícióért, ami arra utal, hogy a háttérben egy másik nagy érdeklődővel folyhatott a licit a bekebelezendő cégért. A már tőzsdén lévő Dropbox az utóbbi években aktívan igyekszik kitörni a "dokumentummegosztó szolgáltatás" skatulyájából, emiatt indította el a dokumentumszerkesztést támogató Dropbox Paper, a dokumentumszinkronizáló Smart Sync vagy legutóbb az integrációkat biztosító Dropbox Extensions megoldását.

A HelloSign először a Dropbox-szal összefüggésben éppen az Extensions válogatott partnerei közt tűnt fel, ugyanis az elektronikus aláírásokat kezelő rendszer már az első tíz kiegészítőt tartalmazó, induló csomagban szerepelt - egyébként a konkurens megoldásokkal, például az Adobe Signnal és a DocuSignnal együtt. Az új funkciók többek közt némi automatizációt is hoztak a felületre, amelyre előtte egyáltalán nem volt példa a Dropbxpban. A szolgáltatásban tárolt szerződéseket viszont innentől kezdve már ki lehet küldeni a partnereknek aláírásra, majd a szignózott dokumentumok automatikusan visszatérnek a Dropboxba, amennyiben azok már megkapták az aláírást, és minderről a folyamat indítója is értesítést kap. A felvásárlás ötletéért tehát nem kellett messzire mennie a Dropboxnak, amelynek az akvizíció lezárását követően csak folytatnia kell az eddig elkezdett fejlesztéseket.

Ráadásul a Dropbox közleménye szerint a HelloSign kevésbé az elektronikus aláírás biztosítása miatt fontos - bár a vállalati felhasználók számára ez is szempont lehet -, hanem inkább a 2017-ben indított, HelloWorks terméknéven futó workflow megoldások miatt. A TechCrunch-nak nyilatkozó Quentin Clark mérnökségi igazgató szerint az API-k és a workflow teszi igazán egyedivé a céget, ami összefüggésben áll a Dropbox hosszútávú terveivel is. Az igazgató szerint a dokumentummegosztó szolgáltatás szempontjából nem csak egy funkció miatt lesz fontos a felvásárolni kívánt cég, hanem annál egy szélesebb körű víziót szolgál ki.

Az eddigi partneri együttműködésnek és meglévő funkcióknak köszönhetően a HelloSign a felvásárlást követően már rövid időn belül bevételeket generálhat a Dropbox számára, ami igazán fontos a tőzsdén lévő cégnek. Ráadásul az akvirálni kívánt cég egészen sok egyedi megoldással rendelkezik jelenleg is például az ingatlanpiac, a biztosítók számára vagy az új alkalmazottak felvételéhez. A Dropboxon keresztül viszont a HelloSign vagy éppen a folyamatkezelő termékvonal is sok új vállalati előfizetőhöz eljuthat - hangsúlyozza a cég közleménye. A startup a jövőben is egy külön termékvonal maradna a Dropboxon belül, legalábbis a jelenlegi terveknek megfelelően, a munkavállalók az anyavállalatnál ugyanúgy folytathatnák a munkát egy különálló ágazatban, és megtartanák az ügyfélkörüket is. Emellett pedig természetesen intenzívebben folytatódnának a Dropbox és a HelloSign közös fejlesztései, ezek szerint legfőképp a folyamatkezelés területén. Az akvizíció várhatóan 2019 első negyedévében már le is zárul, mivel már csak a szabályozók jóváhagyására vár.