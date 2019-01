Újabb könnyűsúlyú Windows érkezhet a ChromeOS ellen

Új könnyűsúlyú operációs rendszerrel készül a Microsoft - derül ki az MSPoweruser híréből. A Windows Lite néven emlegetett szoftvert állítólag a ChromeOS ellenfeleként szánja a redmondi vállalat. A kiszivárgott képernyőkép alapján a rendszer grafikus felhasználó felületéhez is hozzányúltak a készítők, amely többek között egy egyszerűbb Start menüben nyilvánul meg. A sztenderd Windows 10 verziókhoz képest további korlátozás lehet, hogy a Lite csak UWP alkalmazások futtatására lesz képes, illetve nem kínál lehetőség a feljebb váltásra. Operációs rendszerével a Microsoft első körben az (amerikai) oktatási piacot hódítaná vissza a Google-től (és az Apple-től), amelyre a tiszavirág-életű Windows 10 S nem volt képes.

Amennyiben lehet hinni a grafikus felületet ábrázoló képernyőmentésnek, a Windows Lite egyik jól látható névjegye az egyszerűbb Start menü lesz, amelyből kikerült a "Live Tiles", vagyis az "élő csempe". A funkció elhagyása vélhetően kevés felhasználónál okoz majd hiányérzetet, a csempék ugyanis nem praktikusak, az azok által megjelenített információk kizárólag a menü felnyitásakor láthatóak. Ennél lényegesen nagyobb érvágás lehet, hogy a Windows Lite állítólag csak a Windows Store-ból letölthető, UWP-s alkalmazások futtatását támogatja majd. Bár az alkalmazásboltból a felhasználók lényegesen egyszerűbben telepíthetnek szoftvereket, a Microsoft tárháza továbbra is igencsak szűkös.

Hasonló volt a helyzet a Windows Lite kvázi elődjének tekinthető Windows 10 S esetében is. Utóbbi, azóta megszüntetett koncepciót sok kritika érte az UWP exkluzivitás miatt. Igaz, a választék kiszélesítésén folyamatosan dolgozik a Microsoft, egyik legutóbbi lépése a progresszív webappok behúzása volt az alkalmazásboltba - igaz, ez végső soron épp az UWP platformot lehetetlenítheti el. A Microsoft időközben alaposan visszatekerte a Windows 10 S-re vonatkozó ambícióit, az ugyanis külön variáns helyett végül csak opcióként, "S módként" került be a Windows több kiadásába.

Ez végül nem bizonyult elégnek a Chrome OS ellen. Bár a Google operációs rendszere nem általánosan népszerű, van egy speciális réspiac, ahol a jellemzően olcsó Chromebookok tarolnak: az Egyesült Államok általános- és középiskoláiban. Ezek az intézmények elképesztő ütemben vezetik be a Chrome OS-t, a Chromebookokat, a Google-féle felügyeleti rendszert, a G Suite-et és a Classroomot. Ennek több oka van: az egyik, hogy a Chromebookok elképesztően nyomott áron hozzáférhetőek, intézményi vásárlók már akár nettó 120 dolláros darabáron is tudnak ilyen gépeket vásárolni, így egész osztályok, laborok felszerelése sem csillagászati összeg.

A másik fontos ok, hogy az üzemeltetés, a rendszer felügyelete rém egyszerű: a laptopok integrálása az iskolai infrastruktúrába, a diákok és tanárok fiókjainak kezelése mind-mind nagyon egyszerű a Google felhős rendszerében, gyakorlatilag nem üzemeltetői, hanem haladó felhasználói készségeket kér. Ez pedig fontos szempont, ugyanis míg vállalati környezetben van szakképzett, tapasztalt belsős vagy külsős IT, az oktatási intézményekben ez nem általános, még az Egyesült Államokban sem. A harmadik ok pedig, hogy a Chrome OS tényleg különlegesen alkalmas az iskolai felhasználásra. A diákok reggel lekapják a töltőszekrényről a gépet (mindegy, melyiket), bejelentkeznek, és néhány másodperc múlva már használhatják is az eszközt - köszönhetően annak, hogy a Chrome OS koncepciójában szinte vékonykliensként működik.