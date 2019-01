Már 5 millió felhasználót számol a WhatsApp Business

Átlépte az 5 millió felhasználós mérföldkövet a kisebb cégeknek szánt WhatsApp Business alkalmazás, amellyel a vállalatok egyszerűbben kezelhetik a beérkező panaszokat vagy ügyfélkérdéseket a csevegős szolgáltatásban, pontosan egy éve. Az évforduló alkalmából a Facebook csevegős leánycége bejelentette, hogy elkezdi kiterjeszteni webre és asztali változatra is az eddigi tapasztalat alapján legtöbbet használt mobilos ügyfélszolgálati funkciókat - írja a WhatsApp blogja.

Első körben a funkciók közt megjelenik a chatbeszélgetések szűrési és címkézési lehetősége, továbbá a gyors válasz. Utóbbi lehetővé teszi, hogy a cégek előre betárazott sablonválaszokat küldjenek a felhasználók leveleikre, sokszor előfordul ugyanis, hogy akár egy termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban ugyanazok a kérdések-problémák merülnek fel több fogyasztó részéről, továbbá a WhatsApp példái szerint így lehet ingyenes szállítást, kedvezményeket felajánlani, vagy pedig a rendelés megérkezéséről üzenetet küldeni. A tárolt üzenetek a "/" jellel lehet előhívni a csevegések közben. Ugyanez a megoldás egyébként Facebookon is elérhető már néhány éve mentett válaszok létrehozása néven, amellyel a Facebook Pages tulajdonosok menthetnek el előre gyártott válaszokat, így a Facebookot használó cégeknek nem lehet ismeretlen a megoldás.

A másik két újonnan kiterjesztett funkció főleg a beszélgetések és a kapcsolatok rendezésében segíti a cégeket. Egyrészt címkézni lehet innentől kezdve weben és asztali verzióból is a felhasználókat és a chatfolyamokat, mint például új vásárlók, új rendelések, fizetés vagy rendelés véglegesítése. Másrészt a chates szűrőkkel kezelhetőek a különböző kategóriák, például az olvasatlan üzenetek vagy a csoportos beszélgetések.

A WhatsApp indoklása szerint a webre és asztali verzióra újonnan kiadott funkciók segítenek a cégeknek időt spórolni, és hogy gyorsabban megválaszolják a fogyasztóik kérdéseit. Az üzleti megoldás elsősorban egyébként a fejlődő országokban népszerű, mint ahogy maga a chatapp is, például Indiában. Ettől függetlenül az alkalmazás globálisan mindenki számára letölthető, egyelőre ingyenesen.

A WhatsApp stratégiája szerint a jövőben a vállalati felhasználókat szeretné majd monetizálni, de egyelőre csak a korlátozott nyilvános előzetes verzióban lévő WhatsApp Business API-n keresztül gyűjt a szolgáltatás bevételt, itt is csak abban az esetben, ha a felhasználó cég 24 óránál lassabb idő alatt válaszol egy ügyfél kérdésére. Egyelőre ez az egy forrás valószínűleg nem hoz be túl sok bevételt a cégnek, amely talán még most is fontolgatja a monetizációs lehetőségeket. Úgyhogy a jövőben várhatóan a cégeknek több funkcióért kell majd fizetniük, ha WhatsAppon keresztül szeretnék elérni az ügyfeleiket, de ehhez talán még a cég 5 milliónál nagyobb üzleti felhasználói bázisra vár.