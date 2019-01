Új RealSense térérzékelős kamerával célozza a robotokat az Intel

Új RealSense kamerát mutatott be az Intel, amelyet a chipgyártó kifejezetten a térbeli tájékozódáshoz fejlesztett, és egyebek mellet drónokra, robotokra szánja - de az Intel RealSense Tracking Camera T265 akár különböző AR vagy VR alkalmazásoknál is bevethető lehet.

A hardverfejlesztőket célzó T265-t a cég SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) képességekkel is felszerelte, azaz a kamerával dolgozó robot képes az addig ismeretlen környezetről a szenzorok segítségével felépített térbeli térképet folyamatosan frissen tartani, miközben azon saját pozícióját is valós időben követi. A kamerára két széles látószögű lencse került, amelyek mintegy 170 fokos látószöget biztosítanak az eszköznek.

Az eszköz az Intel Movidius Myriad 2 VPU chipjét (Vision Processing Unit) használja, amelyen helyben végzi az adatfeldolgozást. A helyi feldolgozás fontos előnye a kamerának, a korábbi RealSense kamerákkal, illetve számos rivális megoldással szemben azzal nincs szüksége csatlakoztatott külső számítási hardverre, lényegében "plug-and-play" módon használható. A gyártó a VentureBeatnek nyilatkozva elmondta, az eszköz képes különböző kétdimenziós minták, például a padlók textúrája, netán falmatricák felismerésére is, amelyet a LIDAR és hasonló mélységérzékelő megoldások nem tudnak azonosítani. A hardvernek egyébként nincs nagy energiaétvágya, USB 2.0 vagy 3.0 kapcsolaton keresztül működik, teljesítménye pedig 1,5 watt.

A gyártó olyan felhasználási területeken képzeli el a T265-öt, mint például a drónok navigációja GPS lefedettség nélküli helyeken, zárt épületekben, raktárakban vagy épp hidak alatt - de a megoldás akár mezőgazdasági robotokban is bevehető a termőföldeken való tájékozódásra. Miután az eszköz kifejezetten kis méretű, 108x24,5 x12,5 milliméteres, egészen kicsi drónokra, robotokra is felszerelhető. A termék a gyártó szerint továbbá az Intel RealSense D400 sorozatú mélységérzékelős kamerákkal együtt is bevethető. A kamera februárban végétől lesz megvásárolható, nettó 200 dolláros áron.