Még szorosabbra fűzi a viszonyt a Google és a Wikimedia

Hivatalos partneri együttműködést jelentett be a Google és a Wikimedia Alapítvány, amelynek keretében közös kezdeményezéseket indítanának, legfőképp a Wikipédián megjelenő lokális tartalmak készítése érdekében. Ennek részeként a keresőóriás filantróp kezdeményezéseit összefogó Google.org 1,1 millió dollárt adományoz a Wikimedia Alapítványnak, továbbá 2 millió dollárt a Wikipédia és társprojektjeinek jövőbeli működéséért is felelős Wikimedia Endowmentnek.

Az együttműködés keretében a Google és a szervezet kiterjeszti a Project Tigert, amelyet 2017-ben indítottak el, pontosan abból a célból, hogy a korábban alulreprezentált nyelveken növeljék a Wikipédia-szócikkek számát. A pilot programban a Wikipédia 12 indiai nyelvet helyez fókuszba, melyhez kapcsolódóan a Google az önkéntesek számára Chromebookokat és internet hozzáférést biztosított, hogy a megcélzott nyelveken még több tartalom szülessen. A projekt keretében végül 3 hónap alatt 4500 új szócikk készült az adott nyelveken, úgyhogy az alapítvány sikerként könyvelte el a programot.

Most a Wikimedia a kezdeményezés kiterjesztését jelentette be India mellett Indonéziával, Mexikóval, a Közel-Kelettel, Észak-Afrikával és Nigériával közösen, hogy 10 másik nyelvet vonjon be a programba. A hivatalos, kiterjesztett projekt a GLOW nevet kapta, a "Growing Local Language Content on Wikipedia" kifejezés rövidítéseként, és természetesen továbbra is a nyelvi sokszínűség növelését tűzi ki célként a Wikipédián. Ezúttal pedig az önkéntesek az eszközökön kívül ingyenesen hozzáférhetnek a Google Cloud Custom Search API-hoz és a Cloud Vision API-hoz, előbbi segítségével könnyebben ellenőrizhetővé válik a források megfelelő idézése, utóbbi pedig a nyilvánosan elérhető könyvek digitalizálásában nyújt támogatást, hogy többféle idézhető, megbízható forrás álljon rendelkezésre.

A legtöbb nyelven elérhető weboldalak top 10-es listája (Web Globalization Report Card, 2018 - idézi: Global by Design)

Ezenkívül pedig a Google további fordítóeszközközöket is ígért az Alapítványnak a lokális tartalmak terjesztése érdekében. Pár héttel ezelőtt ugyanis a Wikipédia bejelentette, hogy saját tartalomfordító szolgáltatásába más programok mellett a Google Translate-et is integrálta, amely sok önkéntes kérése volt. Ennek köszönhetően ugyanis a Wikipédia-szócikkek fordításában közreműködő eszköz 15 új nyelvvel immár 121 nyelvre bővült. Az adott nyelveken képes egy nyers fordítást készíteni, amelyet az önkéntesek tovább szerkeszthetnek és fejleszthetnek, de az angolul kevésbé tudó szerkesztőknek is nagy segítség lehet - még akkor is, ha a Google Translate sem fordít minden nyelvre tökéletesen. A partneri együttműködés keretében azonban ezek a fordítások is tovább javulhatnak a jövőben, főleg, hogy a Wikipédia eszközén keresztül fordított szócikk-adatbázisból a Google Translate is profitálhat, és fejlődhet annak köszönhetően.

A Google-nek is megéri

A Google-nek viszont egyértelműen nem csak a szöveges adatbázis bővítése vagy a fordítóeszközének javítása az érdeke, hanem inkább eljutni a "következő egymilliárd", angolul kevésbé beszélő internetezőhöz. Ahogy Ben Gomes, a Google keresésért, hírekért és Assitantért felelős igazgatója fogalmaz: "Mikor a következő egymilliárd ember online lesz, kritikus fontosságú, hogy a webes tartalom reflektáljon a felhasználók sokszínűségére." Az igazgató azonban hozzáteszi, hogy jelenleg nagyon sok lokális nyelven hiányzik még a tartalom, és így nem tudnak hozzáférni az internetezők sz információkhoz. A Wikimediával kötött partneri együttműködéssel a Google közleménye szerint azt szeretné célként kitűzni, hogy a Wikipédia szerkesztőknek biztosított eszközökön keresztül a tartalmak még több emberhez juthassanak el a közösségükön belül.

Érthető azonban, hogy a Google minél több új felhasználóhoz szeretne eljutni úgy általában véve is. Ennek érdekében a keresőóriás már több ponton is együttműködik a Wikipédiával, a szócikkeket használja fel YouTube-on a vitatott témájú videók alatt, és már összesen 7,5 millió dollárt adományozott a szervezetnek. Az egyre szorosabb partnerségben viszont a Wikimedia feladata lesz, hogy független maradjon az azt támogató vállalattól, illetve elfogulatlan forrás legyen.