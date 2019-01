Blokkolja a tesztidőszakok utáni automatikus kártyaterhelést a Mastercard

Hasznos funkcióval állt elő a Mastercard - noha mint utólag kiderült, azért kevésbé hasznossal, mint azt a cég eredeti bejelentéséből sejteni lehetett. A vállalat az ingyenes terméktesztelési időszakok utáni automatikus fizetéseket blokkolja, hogy a vásárlók az esetleg elfelejtett próbaidőszakokat ne csak az első, vagy akár több kifizetett hónap után tudják lemondani.

A vállalat eredeti közleményéből úgy tűnt, a megoldás minden, ingyenes próbaidőszakkal operáló szolgáltatásra kiterjed, mint azonban a Mastercard pontosítása után kiderült, valójában csak a fizikai termékekre vonatkozik, mint a bőrápolási, netán egyéb egészségügyi cikkek, amelyeknél ugyancsak népszerű az ingyenes minták otthoni kiszállítása. Valószínűleg sokan örülnének, ha az online szolgáltatásokra is kiterjedne a kártyák automatikus megterhelésének blokkolása, egyelőre azonban úgy tűnik a fizikai termékekkel kell beérni, a Netflix és társai továbbra is besurranhatnak az elfelejtett próbaidőszak után a pénztárcákba. Mindenesetre a The Verge-nek nyilatkozva a Mastercard arról beszélt, azért döntöttek a fizikai termékek mellett a védelem bevezetésekor, mert ezek kapcsán jelentkeztek ügyfeleik a legtöbb panasszal.

A jövőben tehát a termékeik kapcsán ingyenes tesztidőszakot kínáló kereskedőknek még az időszak lejárta előtt engedélyt kell majd kérniük a feliratkozott kártyatulajdonosoktól, hogy elkezdhessék levonni tőlük később a termékek árát. Ehhez tájékoztatniuk kell majd az ügyfeleket SMS-ben vagy emailben a várható tranzakció pontos összegéről és dátumáról, illetve egyértelműen követhető útmutatót is biztosítaniuk kell a teszt lemondásának menetéről.

Ha pedig a vásárló úgy dönt, a továbbiakban is igényt tart a termékre, a kereskedőnek minden tranzakciót követően kötelező elküldenie számára a vonatkozó számlát (ugyancsak emailben vagy SMS-ben), illetve továbbra is csatolnia kell a lemondás menetére vonatkozó útmutatást. Mindezek mellett minden kártyaterhelés mellett fel kell tüntetni a kereskedő weboldalának URL-jét, vagy az üzlet telefonszámát, ahol a vásárlás történt. A kártyatulajdonosokat emellett továbbra is védi a cég Zero Liability irányelve, a jóvá nem hagyott kártyaterhelések ellen - azaz bankjukon keresztül a jogosulatlan terhelésekért kártérítést kérhetnek.

Remélhetőleg a vállalat a későbbiekben - főleg az elsőre kiadott, nem teljesen egyértelmű közlemény fényében - meggondolja majd, hogy a frissen bejelentett programot az online szolgáltatások próbaidőszakára is kiterjessze.