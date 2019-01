Az amerikaiak többsége nem érti a Facebook adatgyűjtését

Érdekes kutatásban mutatta be az amerikai Pew Research kutatócég az Egyesült Államok facebookos felhasználóinak reakcióit a közösségi óriás adatgyűjtési tevékenységéről. Bár a tavalyi évben elég sok hír szólt a Facebook reklámcélú, nagy mennyiségű adatgyűjtéséről, és hogy ez alapján hogyan igyekszik minél pontosabb profilt összeállítani a felhasználóiról a célzott hirdetésekhez, látszólag az amerikai felhasználók többsége továbbra sincs ezzel tisztában. Legalábbis a kutatók által megkérdezett 963 nagykorú felhasználó 74 százaléka egyáltalán nem tudott róla, hogy a vállalat a személyes hirdetési beállítások között listázza a használói érdeklődési köreit, tulajdonságait, vagyis ami alapján a cég kategorizálja őket az algoritmusok segítségével.

Emellett mindössze 12 százalék tudott róla, hogy a Facebook gondosan készíti róla a hirdetők által célozható profilt, míg 2 százalék visszautasította a válaszadást, és 11 százalékról a felmérésben résztvevők közül nem található ilyen lista a beállítási oldalon. Azonban a felmérésben résztvevők 33 százaléka az oldal megnyitása után szembesült vele, hogy a rendszer több mint 21 kategóriát tárol róla, további 27 százalékról 10-20 kategóriát, és csak 27 százalékról ennél kevesebbet. A 20-nál több elemet is felsoroló fiókok jellemzően azokhoz tartoznak, akik egy nap többször is megnyitják a közösségi oldalt, vagy pedig akik legalább tíz éve használják.

Ráadásul 59 százalék szerint a feltüntetett kategóriák meglehetősen pontosak és a valós érdeklődési körüket mutatják, míg 27 százalék szerint a lista nem annyira jellemzi őket. A politikai nézeteit a Facebook mindössze 51 százaléknak tippelte meg (liberális, konzervatív, mérsékelt), akiknek nagyjából háromnegyede úgy nyilatkozott, hogy a jelölés többé-kevésbé helyénvaló. Többségében egyébként a magukat mérsékeltnek valló felhasználókat nem megfelelően kategorizálta az algoritmus a bevallásuk alapján.

Mindenesetre a hirdetési oldal megtekintését követően 51 százalék gondolta úgy, hogy valamennyire kényelmetlenül érinti a Facebook adatgyűjtése. További 36 százalék valamennyire elfogadhatónak is tartja azt, és 5 százalék szerint teljesen helyénvaló, hogy a vállalat kategorizálja őt a hirdetési céloknak megfelelően. Ezek szerint ugyan a többség eddig nem tudott a facebookos adatgyűjtésről, de a szembesülést követően is csak felük gondolja úgy, hogy ez bármilyen szempontból problémát jelent számára.

A Facebook egyébként eddig sem rejtegette, hogy címkézi a felhasználókat, sőt Rob Goldman hirdetési igazgató igyekezett korábban egy blogbejegyzésben is kifejteni, hogy az átláthatóság fontos a cég számára. Ezek szerint a felhasználók még továbbra sem látják át a helyzetet. A Pew Research kutatása kapcsán a Facebook ismét közleményeket küldött szét, hogy mivel a jövőben is releváns hirdetéseket szeretne megjelentetni, ezért a jövőben is kategorizálni szeretné az embereket, és megértetni velük, hogy az érdeklődés-alapú hirdetési rendszer hogyan működik. Talán Mark Zuckerberg év eleji fogadalmában ígért nyilvános beszédei erről is szót ejtenek majd.

Metodológia

A reprezentatív kérdőíves kutatást a Pew Research 2018. szeptember és október között készítette 963 amerikai megkérdezésével. A kutatás feltételei között szerepelt a betöltött 18. életév és a Facebook felhasználói fiók megléte. A cég a felmérést a KnowledgePanelen keresztül tette közzé spanyol és angol nyelven.