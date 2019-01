Androidra is megérkezett a kronologikus Twitter-idővonal

Kiterjesztette a Twitter az androidos felhasználók számára is a kronologikus idővonalra váltás egyszerű lehetőségét, pontosan azokkal a feltételekkel, amellyel az iOS-es twitterezők tavaly decemberben megkapták a funkciót - jelentette be a cég egy tweetben. Amennyiben egy felhasználó a számára ismeretlen emberektől is népszerű üzeneteket mutató algoritmikus idővonal ("top tweets") helyett a saját követettjeinek bejegyzéseit szeretné időrendi sorrendben látni ("latest tweets"), akkor a jobb felső sarokban megjelenő "sparkle" gombra kell kattintania. A funkció természetesen csak a legfrissebb Twitter-verzióból érhető el.

Nálunk így jelent meg az új beállítás

Egy kis csavar azonban, hogy a rendszer nem őrzi meg a beállítást véglegesen, és ha a felhasználó egy ideig "egy ideig távol van" a felülettől, akkor a következő alkalommal ismét a népszerű tweeteket fogja első helyen mutatni számára a kezdőlapon. Egy korábbi közlemény szerint a Twitter kísérletezni szeretne azzal, hogy a felhasználók hányszor nyitják meg az időrendi üzenetlistát az alapbeállítások helyett, és a jobban preferált változatnak megfelelően mutatja majd a felület több ideig a hírfolyamot. Bár az aktív felhasználók egyértelműen elsősorban időrendi sorrendben szeretnék látni az üzeneteket a saját ismerőseiktől, de a cég igazából továbbra is az algoritmikus idővonalat szeretné erőltetni.

A vállalat szerint ugyanis a 2016 kizárólagosan megjelenő algoritmikus idővonal növeli a felhasználók elköteleződését, és nagyobb aktivitást eredményez, ami kulcsfontosságú az évek óta gyakorlatilag stagnáló felhasználói bázist felmutató szolgáltatás számára. A népszerű tweeteket mutató módszerrel a cég inkább az alkalmi twitterezőket szeretné kiszolgálni, akik gyors összefoglalót szeretnének kapni az aktuálisan fontos történésekről. Emellett viszont a Twitter is belátja, hogy vannak kifejezetten az időrendi sorrendet igénylő történések, például a hírek vagy a sportesemények megbeszélése. A rendszeresen twitterezők viszont ezenkívül is inkább az ismerőseik legutóbbi tweetjeit szeretnék látni, és így próbálja most a közösségi oldal kicsit az ő igényeiket is kiszolgálni.

Tavaly egyébként a Twitter egy másik opcióval is kísérletezett, mikor a beállításokban egy bonyolult helyen véglegesen át lehetett állítani az idővonalat a kronologikus sorrendre. Ezt azonban a cég az iOS-es "sparkle" gomb bevezetésekor megszüntette, mivel végeredményben az időleges idővonal-átállítási lehetőség még mindig kedvezőbb a cég számára. Az eddigi iOS-es visszajelzések szerint a kronologikus idővonal beállítása meglehetősen változékony ideig marad meg, és akár egy felhasználó különböző eszközein is eltérhet, hogy mennyi idő után kell ismét visszaváltani az időrendi sorrendre. Egyelőre pedig arról még mindig nem lehet tudni, hogy az iOS és az Android után mikor érkezik meg az asztali és a mobiloldali változatba az új funkció.