Németország: fogyasztói jogot sértenek az Amazon Dash gombjai

Megsértik az Amazon Dash eszközök a fogyasztóvédelmi szabályokat a müncheni felsőfokú bíróság ítélete szerint, mivel azok nem nyújtanak elegendő információt a fogyasztóknak a gomb segítségével elindított vásárlási folyamatról - jelenti a Reuters. Az Amazon a termékenként külön-külön vásárolható, és csak a márkajelzést feltüntető Wi-Fi-vel kapcsolódó eszközöket 2015-ben tette elérhetővé, majd a nemzetközi piacok között Németország az elsők közt tűnt fel 2016-ban.

A különböző Dash gombok segítségével a felhasználók a kifogyott háztartási termékeket rendelhetik újra, akár mosószereket, élelmiszereket, állateledeleket vagy szépségápolási cikkeket. Mielőtt a termék kifogyna, a fogyasztó megnyomja az előre beállított Dash gombot, és az Amazon már küldi is számára az új csomagot a szükséges fogyóeszközökből. A német fogyasztóvédelmi ellenőrző szerv, a Verbraucherzentrale NRW szerint viszont a rendelés során a fogyasztók nem kapják meg a szükséges információkat, és a bíróság helyt is adott a panasznak.

A fogyasztóvédelmi szerv szerint ugyanis az egyszerű gombnyomásos vásárlás több ponton is lehetőséget ad az Amazonnak a visszaélésekre. Előfordulhat, hogy a terméket a vásárló egy magasabb áron fogja megkapni vagy akár teljesen más terméket kap meg a rendelése helyett - magyarázza. Továbbá a német szerv arra is felhívja a figyelmet, hogy a kézbesítés határidejéről sem kap a vásárló információt a gomb megnyomásának a pillanatában, ami így akár hónapokkal későbbre is húzódhat. A Verbraucherzentrale NRW meglátása szerint a Dash gombok összességében nehezebbé teszik az árösszehasonlítást, és a vállalat akár még hátrányos helyzetbe is hozhatja azokon keresztül a fogyasztókat.

A müncheni felsőfokú bíróság egyetértett a panaszban felsoroltakkal, ezért felszólította az Amazont, hogy változtasson a Dash eszközökön keresztül feltüntetett információtartalmon. Tehát a jövőben Németországban a háztartásokban kiragasztott amazonos hívógomboknak még a vásárlás előtt mutatnia kellene például az adott termék nevét és aktuális árát.

Még nem lehet tudni, hogy az Amazon hogyan szeretné megvalósítani a bíróság kérését. Előfordulhat, hogy változtat a németországi gyakorlatán, és a Dash-t például kijelzővel együtt kezdi árusítani. Azonban akár még vissza is vonhatja a kereskedelmi óriás az eszközöket, ami azért kétséges, mivel Németország számít az Amazon második legnagyobb piacának. Egyelőre a vállalat csak annyit küldött közleményben a Reutersnek és más iparági lapoknak, hogy meglátása szerint a Dash (és a kapcsolódó app) működése megfelel a helyi szabályzatoknak, ezért fellebbezésre készül - egyébként annak ellenére, hogy a bíróság nem adott helyt a fellebbezésnek. Ezenkívül az Amazonnal kapcsolatban a német szövetségi versenyhatóság is vizsgálatot folytat, mivel a bejelentések alapján a vállalat visszaél piaci erőfölényével a német kereskedőkkel szemben az általa szolgáltatott piactéren keresztül.