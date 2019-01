Egyszerűsít pénzvisszatérítési rendszerén az Epic Games

Frissített a Fortnite-ról ismert Epic Games játékboltja a visszatérítési szabályzatán, melynek értelmében a játékosok eredetileg egy évben csak kétszer kérhettek vissza pénzt a vásárlásaik után, igaz, azt bármekkora játékidő után megtehették. A pénz visszaigényléséhez egy támogatási igényt kellett feladni részletes felhasználói adatokkal, többek közt a játékos IP-címével. Mostantól viszont a felhasználók évente bármennyiszer, bármennyi játékkal kapcsolatban visszakérhetik a pénzüket, és elméletileg a korábbinál egyszerűbb módon - jelezte Sergey Galyonkin, a cég kiadói stratégiai igazgatója Twitter-üzenetben.

A követelés feltétele a továbbiakban, hogy a vásárlásnak az elmúlt 14 napban kellett történnie, és ez idő alatt a felhasználó legfeljebb 2 órát futtatta a játékot. A megoldás továbbra is a támogatási csoporton keresztül fog történni, de a kritériumok figyelembevételével, ami egyszerűsíti a folyamatot. Eközben pedig cég dolgozik az "önkiszolgáló" lehetőségen is, hogy így még gyorsabbá váljon a visszatérítés.

A rendszer feltűnően hasonlít egyébként a Valve-féle Steam gyakorlatára, amely az Epic Store egyik legfontosabb konkurense a játékértékesítések területén, úgyhogy már csak a versenytárs nyomása miatt is fontos volt a korábbi folyamat megváltoztatása. Az új rendszert beharangozó Galyonkin szerint viszont a korábbi megoldásuk észszerűbb volt abból a szempontból, hogy a játékosok általában egy évben nem szoktak kettőnél több pénzvisszatérítésre igényt tartani. Ráadásul vannak olyan játékok, amelyekről csak több mint két óra után lehet eldönteni, hogy mégsem jók. A korábbi megoldást viszont nehezebb volt kommunikálni a játékosok felé, akik az újonnan bejelentett folyamatot pozitívan fogadták, úgyhogy inkább ez fog maradni - írta az igazgató.

Túlterhelt az ügyfélszolgálat

A bejelentés mindössze pár nappal azután történt, hogy a Better Business Bureau fogyasztóvédelmi szervezet elégtelen ("F" osztályzatú) minősítést is adott a vállalat ügyfélszolgálatának, mivel az a BBB-hez beérkezett 271 panasz közül 247-re egyáltalán nem válaszolt - többek közt a visszatérítésekkel kapcsolatban. Az Epic visszatérítési folyamatának a változtatása azonban nem feltétlen ennek a negatív visszajelzésnek az eredménye. Az igaz ugyan, hogy a Fornite-ot is tartalmazó játékbolt ügyfélszolgálata ismerten rosszul működik, részben a kérések, hibajegyek hatalmas mennyisége miatt. A Fortnite kapcsán nagyon sok visszaélésről, fióklopásról lehetett olvasni, de a támogató csoport nem bírta akkora tempóban kezelni a problémás eseteket, és ennek eredményeként a visszatérítések felülvizsgálását sem.

Azonban az Epic Games egyértelműen kijelentette az eset kapcsán, hogy nem áll hivatalos kapcsolatban a BBB-vel, és minden rajtuk keresztül beérkező panaszt a támogatási csoport felé továbbít. A BBB minősítésével kapcsolatban továbbá felmerült, hogy gyakran elfogult, és a csak nevében hivatalosnak tűnő csoport inkább a szervezet éves tagdíját befizető vállalatoknak ad jobb minősítéseket, miközben az Epic Games nem tartozik az előfizető tagok közé. Akár közrejátszott a szervezet elégtelen osztályzata, akár nem, az Epic Store gyakorlatának frissítésére mindenképp szükség volt, amelynek következtében remélhetőleg a visszatérítési folyamat is egyszerűbben fog működni, és az ügyfélszolgálat is kevésbé lesz leterhelt.