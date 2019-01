Új XPS 13-mal és cserélhető GPU-s gamer notebookkal jött a CES-re a Dell

A Dell sem maradt adós termékbejelentésekkel az idei CES-en, a vállalat egy egyedi játékos notebookot, illetve a pengevékony káváiról ismert XPS 13 frissítését is bejelentette, de még egy hatalmas OLED gamer monitornak is jutott hely a színpadon.

Az idei XPS 13 külsőre nem változott sokat, illetve belül is inkrementális újításokra számíthatunk, akad ugyanakkor egy fontos dizájnváltoztatás, a vállalat a felhasználói visszajelzésekre hallgatva visszaköltöztette a webkamerát a vékony peremekkel övezett kijelző fölé. A szenzor így a videobeszélgetéseknél végre nem alulról, sokszor kifejezetten előnytelen pozícióból veszi a felhasználó arcát. Az áthelyezésnek persze megvan az ára, a kijelző fölötti káva így szemmel láthatóan vastagabb lett, mint az oldalsó peremek, azt ugyanakkor a cégnek így is sikerült elég vékonynak megőriznie. Ez ugyanakkor nem volt kis mutatvány, az új dizájnhoz a cégnek eddigi legkisebb kameramodulját kellett bevetnie: a HD szenzor mindössze 2,25 milliméter átmérőjű. Sajnos helyhiány miatt az arcalapú azonosításra építő Windows Hello az előző generációval ellentétben itt lemaradt a palettáról, a felhasználók így kénytelenek lesznek az ujjlenyomat-olvasóra hagyatkozni.

A gép idén is kifejezetten karcsú lett a maga 7,8 milliméterével és 1,23 kilogrammjával. A készülékházban a 2019-ben elvárható hardvert találjuk, akár négymagos Intel Core i7-8565U processzorral és 16 gigabájt maximális LPDDR3 RAM-mal, illetve akár 1 terabájtos PCIe SSD-vel. A 13 hüvelykes, Dolby Vision plecsnivel is ellátott kijelző Full HD, valamint érintésérzékeny, 4K felbontású kivitelben is elérhető. A gép oldlain egy DisplayPort támogatással érkező USB-C aljzatot, és mindjárt két, Thunderbolt 3 portot is találunk, ugyancsak USB-C csatlakozó mögött. Az eszköz 52 Wh kapacitású akkumulátorától a vállalat izmos, akár 21 órás üzemidőt ígér, ez persze a használattól függően változhat, illetve a 4K-s konfiguráció is visszavehet belőle. Az új XPS 13 a napokban lesz elérhető, nettó 900 dolláros indulóáron.

Közelségszenzoros Latitude hibrid

Szintén a napokban mutatkozott be a Latitude 7400 2-in-1 hibrid, amely az XPS 13-ból megismert vékony kijelzőkávákat és apró kamerát 360 fokban hátrahajtható zsanérokkal kombinálja. A 14 hüvelykes eszközben ugyanakkor a vas valamivel visszafogottabb, itt Whiskey Lake szériás Intel Core i5-ig lehet feltornázni a processzort, ehhez jön a maximum 16 gigabájt RAM és az akár 2 terabájtos SSD. A kijelző felbontása Full HD, 300 nites fényerővel, az alumíniumból mart ház oldalára pedig két mezei USB 3.1, két USB-C-s Thunderbolt 3 aljzat, illetve egy HDMI csatlakozó is jutott.

A készülék érdekessége, hogy azt a gyártó az Inteltől származó közelségérzékelővel is felszerelte, így elég ha a felhasználó leül a gép elé, az rögtön fel is ébred és opcionálisan el is indítja a bejelentkeztetést. Az üzemidő is kifejezetten ígéretes, a gépbe a vállalat egy 74 Wh-s akkut gyömöszölt, amellyel azt állítja, a gép akár 24 órán keresztül is használható - kifejezetten merész állításról van szó, de ha a tényleges teljesítménynek ezt meg tudja közelíteni, az önmagában is nagyon jó pont a gépnek. A hibrid várhatóan márciusban rajtol, indulóára pedig nettó 1600 dollár lesz.

(Majdnem) asztali gép notebooknak álcázva

A játékosokat célzó termékek is helyet kaptak a felhozatalban, az Alienware zászló alatt, élükön az Area-51m modellel. A masszív, 17 hüvelykes gamer zászlóvivő különlegessége, hogy asztali komponensekkel is dolgozik - ez bár erősen rányomja a bélyegét a fogyasztásra, nem csak a teljesítményre van jótékony hatással, de a kialakításnak hála az egyes komponensek cserélhetők is, így a notebookot a későbbiekben lehetőség van újabb modellekkel kiegészíteni. Ez vonatkozik a RAM-ra (ami önmagában még nem eget rengető), de a processzorra, sőt a videokártyára is.

Főleg a VGA az igazán érdekes, annak elemeit ugyanis a Dell egy egyedi, kompakt kialakítású, cserélhető kártyára zsúfolta össze. A gyártó a készülékházat is a lehető legegyszerűbb szerelhetőséget szem előtt tartva alakította ki.

A videokártya egyedi kialakítása persze felvet néhány kérdést, egyelőre ugyanis nincs rá garancia, hogy a DGFF (Dell Graphics Form Factor) köntösében a későbbiekben is napvilágot látnának új GPU-k, ennek kapcsán a Dell egyelőre nem tett ígéretet. Vélhetően attól is függ a cég hosszabb távú elköteleződése a megoldás mellett, hogy mennyire lesz népszerű az új Alienware csúcsmodell, noha a cég azt a The Verge-nek is megerősítette, hogy nem tömegterméknek szánja a notebookot - persze kérdés, mennyit ér a hardveres frissíthetőség, ha idővel nem lesz mit tenni a korosodó GPU helyére.

Mindenesetre aki az Area-51m-ben elérhető legerősebb hardvert választja, jó ideig biztos nem kell majd új komponensek után néznie: a gépbe nyolcmagos Intel Core i9-9900K processzor, 64 gigabájt DDR4 RAM, egy 2 terabájtos SSD és 1 terabájtos merevlemez kombinációja, illetve Nvidia GeForce RTX 2080 GPU is választható. A 17 hüvelykes Full HD kijelző elérhető 60 hertzes, továbbá 144 hertzes, Nvidia G-Sync támogatással szerelt kivitelben is. A részben asztali hardver tápellátása ugyanakkor egy mezei notebook töltőjéről nehezen oldható meg - az Area-51m-hez ezért a gyártó mindjárt két töltőt ad, komolyabb igénybevétel esetén ezekről szinte komikus módon egyszerre kell tölteni a masszív, 3,87 kilós notebookot. Hogy az eszközből nem lesz tömegtermék már az ár is sugallja, a január végén rajtoló Area-51m nettó 2550 dolláros indulóáron (!) kerül piacra.

OLED óriás

Említést érdemel a cég óriás gamer monitorja is: az Alienware 55 4K OLED monitor nevéből sejthetően hatalmas, 55 hüvelykes képátlót kínál - persze láthattunk már ennél nagyobb játékos kijelzőket a tavaly bemutatkozott, 65 hüvelykes Nvidia BFGD-k formájában, ugyanakkor az új Alienware modellenek sincs oka szégyenkezni, főleg a 4K OLED panel mellett, amely 120 hertzes frissítéssel és HDR támogatással érkezik. A készülék továbbá a változtatható frissítési rátákat is támogatja, noha hogy ehhez az AMD-től ismert FreeSync vagy az Nvidia G-Sync megoldását használja az eszköz egyelőre nem világos. A monstrum az év második felében debütál, egyelőre ismeretlen, de várhatóan borsos áron.