Blokkolni kezdték az androidos Sony TV-k a Kodit

Indulatos hangvételű Twitter-üzenetben fejezte ki a Kodi nyílt forráskódú, cross-platform digitális médialejátszó (korábban XBMC) fejlesztőcsapata az ellenszenvét a Sony Electronics tevékenysége iránt, mivel a jelek szerint a gyártó az újabb Android TV-ken gátolja a Kodi médiaalkalmazásának letöltését, mint például az Oreót futtató Sony AF9-en. A Sony vélhetően ezzel próbálja megakadályozni, hogy a felhasználók a szerzői jogokat sértő streamingre vegyék igénybe a Kodi lejátszóját.

A Kodi-használók fórumbejegyzései szerint a Sony a Google Play csomagok azonosítóján keresztül blokkolja az alkalmazás letöltését, amely 506-os hibát jelez. Majd a tévékészülék újraindítása után ugyan megjelenik az eszközön a Kodi app, de nem indul el. A Sony felhasználóknak adott válasza szerint a problémával a Kodi fejlesztőit kell felkeresni, de a Kodi a jelek szerint egyértelműen a Sonyt vádolja a médialejátszó letöltésének megakadályozásával. A fórumozók visszajelzése szerint ugyanis más gyártók Android Oreót futtató eszközein továbbra is fut a lejátszót (például az Nvidia Shield TV-n), mint ahogy a régebbi Sony tévéken is. Továbbá az alkalmazás letöltése akkor is sikeres, ha a felhasználók megváltoztatják az ID-t, és ezzel megkerülik a Sony szűrőjét.

Bár a Kodi alkalmazását valóban több felhasználó veszi igénybe szerzői jogot sértő célokra, de sokan csak rendeltetésszerű módon szeretnék médialejátszásra használni - saját lokális médiatartalmaik vagy hálózati tárakról indított streamingjéhez -, amire ilyen formában szintén nem ad esélyt a gyártó. Az Engadget azzal próbálja magyarázni a lépést, hogy a Sony maga is készít filmeket és televíziós műsorokat, amelyet szintén sértenek a Kodihoz hasonló alkalmazások. Azonban a felhasználók szerint a Sony átlátható kommunikációjának hiánya okozza a legnagyobb problémát, és hogy ehelyett ilyen módon próbálja megakadályozni a médialejátszó használatát.

Sőt a Kodi odáig is elmegy, hogy a felhasználóinak a Sony helyett más gyártó televízióinak megvásárlását javasolta az üzenetében. A felháborodott felhasználók közül többen is jelezték, hogy a jövőben nem szeretnének többé Sony televíziót vásárolni, vagy éppen pont a Kodi bejelentése miatt választottak most más készüléket. A Samsung is rögtön kihasználta az adódó lehetőséget, hogy saját készülékeit népszerűsítse, amelyek egyébként eleve az Android OS helyett a saját fejlesztésű Tizen OS-t futtatják, így azokon a Kodi használata csak valamilyen külső eszközzel (például Chromecast) lehetséges. A Sony továbbra sem adott ki hivatalos közleményt a problémáról.