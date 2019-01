Frissített ThinkPad X1 Carbonnal és gamer gépekkel jön a Lenovo

Menetrend szerint frissültek a Lenovo üzleti ultrabookjainak zászlóvivői, a vállalat az idei CES-en bejelentette a ThinkPad X1 Carbon, illetve az X1 Yoga legújabb generációját is - több gamer notebook, illetve monitor mellett. Bár javarészt csak inkrementális frissítésről van szó, azért akadnak szemmel látható változások az eszközökön: a hetedik generációs X1 Carbon legfeltűnőbb külső újítása a 4K kijelzővel szerelt modellen látható, itt ugyanis a cég a sorozattól megszokott matt, műanyag hátlapot látványos szénszálas borításra cserélte, az eszköz nevéhez hűen - a készülékházban használt szénszálas megoldás így a prémium modell esetében már szabad szemmel is látható.

A készülékházon belül a várható újításokat találjuk, azaz az egyelőre pontosan meg nem nevezett, Whisky Lake Intel Core processzorokat, továbbá 16 gigabájt maximális RAM-ot és akár 2 terabájt PCIe SSD tárhelyet. A 14 hüvelykes kijelzőből mindjárt ötféle opciót is kínál a gyártó, a 400 nit fényerejű Full HD panel hagyományos, illetve betekintésvédelemmel ellátott kiadásban is elérhető, illetve 300 nites fényerő mellett érintésérzékeny verzió is rendelhető belőle. A portfólióban ugyancsak ott van a 300 nites, 2560x1440-es lehetőség, illetve az említett, látható szénszálas kivitellel párosított 500 nites 4K Dolby Vision plecsnis panel is.

Az X1 Carbon szokás szerint vékonyabb és könnyebb is lett mint az előző generáció, a maga 14,95 milliméterével és 1,08 kilogrammos tömegével. A vékony készülékházon két hagyományos USB 3.1 Gen1 portot találunk, illetve két Thunderbolt 3 támogatással érkező USB-C aljzatot, emellett pedig egy fejhallgató-jack és egy HDMI csatlakozó is elfért az eszközön - a portfólióból ugyanakkor a tavaly megismert, átalakítóval használható mini Ethernet aljzat már sajnos kimaradt. A cég ugyanakkor megtartotta a pozitív fogadtatásra talált ThinkShuttert, azaz a webkamera elé húzható fizikai reteszt, amellyel már a hagyományos, illetve a Windows Hello azonosításra használt infravörös kamerák is eltakarhatók.

A notebookban egy 51 Wh kapacitású akku kapott helyet, ez valamivel kisebb mint a tavalyi modellben található akkumulátor, ugyanakkor a vállalat szerint a különbség nem változtat majd az üzemidőn, amelyről azt ígéri, akár a 15 órát is elérheti - ez persze nagyban függ majd attól is, az adott gép a fenti kijelzők közül melyiket használja. A legújabb X1 Carbonra még sokat kell várnia a közönségnek, a notebook ugyanis csak júniusban kerül a boltokba, nettó 1710 dolláros indulóáron.

ThinkPad X1 Yoga

A széria hajlékonyabb modellje, a 360 fokban visszahajtható kijelzővel szerelt ThinkPad X1 Yoga már alumíniumházban érkezik, az X1 Carbonnal megegyező specifikációkkal, noha értelemszerűen a nem érintésérzékeny kijelzőopció itt kimarad a kínálatból. A 15,2 milliméteres, 1,37 kilós készülékházon továbbá az egyik hagyományos USB csatlakozó USB 3.1 Gen2 szabványra épít - ettől eltekintve azonban azonos hardverről beszélhetünk. Jó pont, hogy idén már az X1 Yoga modell is támogatja a szériához tartozó összes dokkolási megoldást, beleértve a ThinkPad Mechanical Dockot is. A hibridhez természetesen a készülékházban tárolható ThinkPad Pen Pro érintőtoll is tartozik. A ThinkPad X1 Yoga ugyancsak júniusban rajtol, az indulóár itt nettó 1930 dollár lesz.

A gamer modellek sem késnek

A felhozatalból természetesen a játékosokat célzó notebookok sem maradhattak ki, a vállalat mindjárt két új Legion szériás laptopot villantott, a 17 és 15 hüvelykes kivitelben elérhető Y740, valamint a 15 hüvelykes Y540 formájában. A frissített Y740 modellekbe akár 32 gigabájt, 2666 megahertzes DDR4 RAM, illetve igény szerint 512 gigabájtos SSD, vagy 2 terabájtos merevlemez pakolható, amelyek mellé akár hatmagos Intel Core i7-8750H választható. A gépek dedikált grafikával érkeznek, a kisebb Y740-ben egy GeForce RTX 2070 Max-Q GPU dolgozik, míg a 17 hüvelykes változatba GeForce RTX 2080 Max-Q jutott. Mindkét eszköz elérhető továbbá 144 hertzes, G-Sync támogatással szerelt Full HD kijelzővel, 300 nites fényerő mellett.

Legion Y740, 15 hüvelyk

A kisebb készülék 19,95 milliméter vékony és 2,2 kilogrammot nyom, míg a nagyobb modell már 21,95 milliméteres, 2,9 kilóval. A készülékházra mindkét gépnél azonos csatlakozópaletta jutott, három hagyományos USB 3.1 Gen2 porttal, egy USB-C Thunderbolt 3 aljzattal, illetve egy HDMI és egy Mini DisplayPort csatlakozóval - mindezek mellett itt már az Ethernet aljzat sem maradt ki a felhozatalból. A 15 hüvelykes kiadásba a gyártó egy 57 Wh-s akkut tett, míg a nagyobb verzió 76 Wh-ból gazdálkodik - utóbbiban egyébként a Dolby Atmos hangrendszer egy mélynyomóval is kiegészül. A Legion Y740 17 hüvelykes modellje nettó 1750, a 15 hüvelykes modell pedig nettó 1980 dolláros árcédulától lesz elérhető, várhatóan már februárban. Az Y540-ről egyelőre kevesebb részlet ismert, az ugyanakkor tudható, hogy a fentiekhez hasonló belsőségekkel érkezik, egy RTX 2060 GPU-val felszerelve, a gyártó szerint idén májusban, nettó 930 dolláros indulóáron.

Ívelt óriás, gamer- és vállalati köntösben

A Lenovo monitorokkal is igyekszik kiszolgálni a CES közönségét, a gyártó palettáján egy gamer és vállalati kivitelben is piacra dobott ívelt, ultraszéles kijelző is felbukkant. Utóbbi kiadás ThinkVision P44w névre hallgat, képátlója pedig 43,4 hüvelyk, 32:10-es képaránnyal - az eszköz két egymás mellé állított 24 hüvelykes kijelzőnek felel meg. A monitor felbontása 3840x1200, maximális fényereje pedig 450 nit, továbbá HDR támogatással érkezik, a készülék egész pontosan a VESA Certified DisplayHDR 400 plecsnit kapta meg.

ThinkVision P44w

Noha a vállalati szegmensben ez még nem mondható általánosnak, a P44w képességei között az AMD FreeSync támogatás is ott van - és persze a tekintélyes csatlakozóarzenál is. Az eszközön két HDMI 2.0, egy DisplayPort 1.4 és két USB-C aljzat is található USB 3.1 Gen1 és Gen2 támogatással, továbbá egy USB hub is elfért rajta, négy hagyományos USB 3.0 csatlakozóval és egy hangkimenettel. A monitor akár egyszerre két videobemenetet is kezel, azaz két eszköz párhuzamosan is ráköthető, tartalmaik pedig egymás mellett, vagy kép-a-képben módban jeleníthetők meg. A P44w várhatóan áprilisban debütál, nettó 1300 dolláros áron.

Legion Y44w

A gamer közönséget célzó Y44w kiadásba a cég pontosan ugyanezt a panelt csomagolta ugyanezekkel a képességekkel és csatlakozókkal, egyedül a dizájnban találni különbséget a két monitor között. Az Y44w modell ugyanakkor valamivel olcsóbb lesz, az ugyancsak áprilisban, nettó 1200 dolláros árcédulával jelenik meg.