Riválisa skalpjára hajt új középkategóriás kártyájával az Nvidia

Ennek megfelelően csökkent az aktív végrehajtóegységek száma, illetve azok órajele, végül, de nem utolsó sorban pedig a memória sávszélessége és kapacitása is alacsonyabb lett. Az Nvidia állítja, a csonkításokkal nagyjából GeForce GTX 1070 Ti szintjére sikerült mérsékelni GPU-ja teljesítményét, amelyet kedvezőbb áron, nettó 350 dollárért kínál majd január 15-től.

A GeForce RTX 2070-nel összevetve 16,6 százalékkal csökkent a CUDA, az RT, illetve a tensor magok és a textúrázók száma, valamint az L0/L1 gyorsítótárak kapacitása. A ROP-ról (Render Output Pipeline) egyelőre nincs hivatalos információ, de vélhetően 25 százalékkal, 64-ről 48-ra mérséklődött az egységek száma. A végrehajtók alapórajelét is csökkentette az Nvidia, igaz a különbség minimális az RTX 2070 értékeihez képest, az 1365 MHz csupán 3,2 százalékos visszalépést jelent.

Fontos különbség, hogy a GDDR6-os memória sávszélessége és kapacitása is csökkent: mindkét érték 25 százalékkal lett szerényebb, amely rendre 336 GB/s-ot és 6 gigabájtot eredményezett. Leghamarabb ez utóbbi jelenthet szűk keresztmetszetet, már amennyiben valaki magasabb, például 4K felbontásban szeretne újabb címekkel játszani. Korábbi pletykák szerint az Nvidia gyártópartnerei ennél szerényebb, 4 vagy akár 3 gigabájtos variánssal is készülnek, ráadásul utóbbi esetében GDDR5-ös chipek is felkerülhetnek a nyomtatott áramkörére. Bár ezeket a modelleket vélhetően olcsóbban lehet majd megvásárolni, kisebb árkülönbözetnél mindenképpen érdemes lesz inkább a 6 gigabájt GDDR6 memóriával szerelt variánsok közül választani.

A nyers számítási teljesítményt tekintve az RTX 2060 48 százalékkal múlja felül közvetlen elődjét, a GTX 1060-at. A kvázi változatlan csíkszélesség okán ugyanakkor ezért disszipációban kell fizetnie a felhasználónak: az újdonság TDP keretét 160 wattban szabta meg az Nvidia, amely épp harmadával magasabb a Pascal-alapú felmenő értékénél. A két mutatóból könnyű kiszámolni, hogy papíron az RTX 2060 tovább javít hatékonyságon, amely az első tesztek alapján a gyakorlatban is megállja helyét.

Az Anandtech annak melegében mérte le a GeForce RTX 2060 számítási teljesítményét, amely az Nvidia ígéretét beváltva valóban a GTX 1070 Ti szintjén mozog. A több játék alatt elvégzett tesztek alapján az RTX 2060 körülbelül 15 százalékkal múlja felül a GTX 1070-et, a 1070 Ti-nél pedig 2-3 százalékkal gyorsabb az újdonság. Meglepő, hogy a közvetlen előd GTX 1060-hoz képest lényegesen nagyobb az előrelépés, mint amit a nyers számítási teljesítmény alapján várni lehet, az Anandtech ebben a viszonylatban 59 százalékos előnyről beszél az RTX 2060 javára. A potenciális vásárlóközönség számára ez jó hír, hisz a GTX 1070 Ti ajánlott fogyasztói ára nettó 450 dollár (volt), amely teljesítményszintet a jövőben 100 dollárral olcsóbban lehet majd megkapni az RTX 2060-nak hála.

A Vega végveszélyben

Az AMD vélhetően sokkal kevésbé örül a fejleménynek, hisz az RTX 2060 ezzel a 8-10 százalékkal múlja felül az RX Vega 56-ot, a piac leggyorsabb Radeonjának számító RX Vega 64-től pedig csak pár százalékkal marad el az újdonság. Fogyasztásban és teljesítmény/fogyasztásban már egyértelmű, utcahossznyi a GeForce előnye, amelynél nagyjából 140 wattal kért többet játékok alatt a Vega 64-gyel szerelt tesztkonfiguráció. A Radeon egyetlen megmaradt előnyét a memória kapacitása jelenti, a Vegákat ugyanis egységesen 8 gigabájttal szereli az AMD. A tervezőcég helyzetét nehezíti, hogy felsőkategóriás kártyáinak lapkamérete a TU106-énál közel 10 százalékkal nagyobb. A GPU-k mellé társított HBM 2-es memória szintén nagyobb költséget jelent mint az Nvidia által alkalmazott GDDR6. Az AMD ezek után kénytelen lesz 350 dollár alá vinni az RX Vega 56 árát, a 64-es modell pedig mostantól csak 400 dollár alatt lehet piacképes, amely vélhetően már nincs túl messze az egykoron a felsőkategóriához szabott termékek bekerülési költségétől.