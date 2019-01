Per indulhat az adatbróker IBM-időjárásjelentő app ellen

Panaszt nyújtott be a kaliforniai felhasználók nevében Los Angeles városi ügyésze, Michael Feuer az IBM tulajdonában lévő The Weather Channel (TWC) ellen. Az irat alapján az alkalmazás évek óta percre pontosan, éjjel-nappal követi a felhasználók geolokációs adatait, méghozzá akkor is, mikor éppen nem az időjárás-jelentő szolgáltatást használják. Az app a személyre szabott, helyi időjárás-jelentési adatok, figyelmeztetések és előrejelzések céljából kér engedélyt a helyadatok követésére iOS-en és Androidon egyaránt.

Azonban az ügyész szerint a vállalat a helyadatokat más cégeknek, többek közt hirdetőknek értékesíti pusztán monetizációs érdekből, függetlenül az időjárás-jelentő alkalmazástól. Mindez a benyújtott panasz indoklása alapján tisztességtelen üzleti gyakorlatra vall, amelynek az ügyész a megszüntetését követeli a kaliforniai versenyjogi törvényre hivatkozva, egyúttal pedig bírság kiszabását is kéri az eddigi megtévesztő tevékenység miatt, méghozzá jogsértésenként (érintett felhasználónként) 2,5 ezer dollár mértékben.

Itt nem említi a cég az adatok továbbítását a hirdetőknek

Ráadásul a TWC nem csak Kaliforniában vagy az Egyesült Államokban van jelen, hanem számos más helyen, többek közt Magyarországon is elérhető. Az IBM szolgáltatása az egyik legnépszerűbb időjárás-jelentő alkalmazásnak számít, 200 millió letöltéssel és nagyjából havi 45 millió aktív felhasználóval - írja az app 2018 végi blogbejegyzése. Los Angeles ügyésze szerint a felhasználók 80 százaléka meg is osztja a helyzetét a szolgáltatással, és így a nagy népszerűség miatt különösen visszatetsző az app gyakorlata, hogy a felhasználói geolokációs adataiból igyekszik hasznot húzni - bár nem közli egyértelműen, hogy a gyakorlat Kalifornián kívül hol máshol jellemző.

Sokat érhetnek a pontos helyadatok

A TWC az adatokat nem csak az IBM leányvállalatainak, hanem más cégeknek is továbbküldi hirdetési, kereskedelmi és egyéb célokból - szerepel a panaszban. Méghozzá a kaliforniai ügyész értesülése szerint a TWC az elmúlt 19 hónapban legalább egy tucat cégnek értékesítette a helyadatokat, amelyből a vállalat rendszere különböző fogyasztói magatartási mintázatokat, "rituálékat" is képes kiolvasni. Az app ugyanis tisztában van a felhasználók lakóhelyével, munkahelyével, napközben és éjszakai látogatásaival, illetve hogy mennyi időt töltöttek egy adott helyen - sorolja az irat.

Ezekből az információkból pedig könnyedén elemezhetők a szokások, a preferenciák, sőt akár még a személyeket is lehet azonosítani. Egy konkrétan említett esetben például az IBM a fiatal felnőtteket célozta meg a McCafé kávéajánlataival a lokációs adataik alapján. A hirdetési célokon kívül továbbá a cég például a fogyasztói magatartás iránt érdeklődő fedezeti alapokat is kiszolgált a helyadatokkal Los Angeles ügyésze szerint.

Az IBM szóvivője cáfolja a vádakat, elmondása szerint a TWC teljesen átlátható módon kommunikál a lokációs adatok felhasználásáról, az app szabályzataiban közöltek helytállóak, amelyhez a cég következetesen tartja magát - nyilatkozta többek közt az Ars Technikának. A kaliforniai panasz viszont vitatja az átláthatóságot, mivel az app leírásában nem szerepel, hogy a helyadatokat az időjárás-előrejelzés mellett másra is használja. Ez az információ csak az adatvédelmi irányelvekben és az adatvédelmi beállítások közt jelenik meg, amely már valóban utal az adatok "esetleges továbbítására" harmadik fél számára és a kereskedelmi felhasználásra.

Az ügyész szerint viszont ennél sokkal többről van szó, hiszen a helyadatok begyűjtésének maximalizálása, továbbá értékesítése hirdetési és kereskedelmi célokból a The Weather Channel fő üzleti modelljének része, ami viszont a helyi versenyjogi törvénybe ütközik. A panasz és a követelés mindenesetre csak a kaliforniai felhasználókra vonatkozik, más országok érintettségéről nincs információ.