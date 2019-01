Európát is lerohanják az okoshangszórók

Európában, a Közel-Keleten és Afrikában is szépen hízik az okosotthon-kiegészítők piaca, az IDC elemzése szerint 23,6 millió készülék talált gazdára az EMEA térségben 2018 harmadik negyedében, 31,4 százalékkal több mint egy évvel korábban. Az eszközök között kiemelt helyet kaptak az okoshangszórók, amelyekből tisztességes 116,7 százalékkal többet adtak el, mint a megelőző évben - mindezt úgy, hogy az időszakban a piac két éllovasa, azaz az Amazon és a Google egyike sem terjeszkedett új piacokra.

A kutatócég okosotthon-eszközökhöz sorolja az okoshangszórók, az otthoni szenzorok és biztonsági eszközök, valamint a világítási megoldások és termosztátok mellett az okos videós szórakoztatóelektronikai készülékeket is, azaz az okostévéket és "tévéokosítókat" is, mint a Chromecast, az Apple TV vagy az Amazon Fire TV. Bár jelenleg ez utóbbi kategória adja a szegmens eladásainak derekát, az IDC 2022-ig ezen a területen jósolja a legalacsonyabb, 11,2 százalékos összetett éves növekedési rátát, miután a tévéket és hasonló eszközöket jellemzően hosszú ideig megtartják a vásárlók, más kategóriák termékeihez viszonyítva ritkán cserélik azokat.

A tévés-tévéokosítós kategória robusztusságának fényében nem meglepő, hogy a gyártók rangsorát a 2018-as Q3-ban a Samsung vezeti, 3,75 millió eladott készülékkel, ami 13,6 százalékos növekedést jelent a cégnek az előző év eredményeihez képest. A cég piacrésze ugyanakkor a riválisok térnyerése miatt így is visszaesett, 2,5 százalékpontos csökkenés után 15,9 százalékon állt meg az időszakban. A koreai óriás nyomában szorosan ott van a rivális LG, a maga 3,47 millió eladott eszközével és 17,1 százalékos növekedésével. Bár a gyártó előszeretettel teszi készülékeire mind az Amazon, mind a Google virtuális asszisztenseit, növekedési tempója a Samsungéhoz hasonlóan kevés volt hozzá, hogy megtartsa egy évvel korábbi piacrészét, az 16,5-ről 14,7 százalékra zsugorodott.

A szegmens feltörekvő titánjai, a Google és az Amazon ezzel szemben hizlalni tudták piaci részesedésüket, ezzel pedig már egészen közel kerültek hozzá, hogy letaszítsák a koreai párost a dobogó első két helyéről. A bronzérem a keresőóriást illeti, amely az LG-vel majdnem fej-fej mellett halad, 3,42 millió értékesített készülékkel és 14,5 százalékos piacrésszel - a cég mögött azonban határozottan látványos, 70,2 százalékos növekedés áll a megelőző év eladásaihoz képest. A negyedik helyen álló Amazon ennél valamivel szerényebb, de szintén erős, 55,4 százalékos növekedést produkált, ami 3,1 millió eladást, illetve 13,1 százalékos szeletet hozott neki a szegmens tortájából. Okoshangszórók terén egyértelműen az Amazon vitte a prímet, az EMEA térségben a cég adta el az eszközök több mint felét - a Google a hangszórók 38,8 százalékát értékesítette az időszakban.

Az ötödik helyen a Sony áll - ugyan a japán cég is nőni tudott, 14,6 százalékkal, 1,68 millió eladott készüléke már látható piacrész-vesztést eredményezett, a vállalat részesedése 8,2-ről 7,1 százalékra olvadt. Az egyéb szegmensbe 8,15 millió eladott eszköz tömörül, 31,4 százalékkal több mint egy évvel korábban, ami 34,7 százalékos piaci részesedést jelent. Szemben az okostelefonok, illetve a viselhető eszközök piacával, a fiatalabb területen egyelőre még a legnagyobb szereplők mellett is maradt némi hely a versenyzőknek, amit jól mutat, hogy az egyéb kategória nem zsugorodik, sőt egy hajszállal még növekedni is tudott a 2017 Q3-ban mért 34,6 százalékos piacrészhez képest.

A 2018-as zárónegyedév kapcsán ismét rekordszámokra lehet számítani, hiszen az ünnepi szezon szokásos lendületéhez földrajzi terjeszkedés is párosul, mind az Amazon, mind a Google részéről, előbbi az EMEA térség kettő, utóbbi négy további országában lett elérhető az időszakban. Az IDC előrejelzése szerint az okosotthon-kiegészítők piaca 2022-ben meghaladja majd a 193 milliós eladott darabszámot, a növekedést pedig elsősorban a hangvezérlést lehetővé tevő eszközök azaz az okoshangszórók, illetve az azokról megismert virtuális asszisztensekkel felszerelt egyéb készülékek hajtják majd. Az elemzők arra számítanak, hogy 2022-ben már 45 millió okoshangszóró talál majd gazdára, az eszközök így a szegmens több mint 23 százalékáért felelnek majd - 2021-re pedig a Google Assistanttal szerelt eszközök száma meghaladja majd az alexás készülékekét, legalábbis ha az IDC jóslata beigazolódik.