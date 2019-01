Kísérleti jelleggel hirdetéseket csempészett a Firefoxba a Mozilla

Számos Firefox felhasználót hideg zuhanyként ért, mikor a napokban egy-egy újonnan megnyitott, üres böngészőlap alján reklámok fogadták. A Mozilla által az új lapokra csempészett hirdetéseknek gyorsan híre ment, többek között Redditen is, ahol a közösség nem meglepő módon negatívan fogadta a váratlan reklámokat, amelyeket mint kiderült, a szervezet kísérleti jelleggel jelenített meg egyes felhasználóknál.

A Mozilla azonban a VentureBeat megkeresésére úgy nyilatkozott, nem is reklámról van szó, csupán a "partnerek ajánlatairól" a böngésző felhasználói számára, amelyek kapcsán a szervezet semmilyen felhasználói információt nem oszt meg az ajánlat mögött álló céggel. A tájékoztatás szerint az ominózus kampány 2018 végén öt napig futott, és az egyesült államokbeli felhasználók 25 százalékánál jelent meg, akik a böngésző legfrissebb verzióját futtatták.

A lapok alján, egy snippetben megjelenített tartalom, amelyet a szervezet helyesbítése ellenére a legtöbben jó eséllyel hirdetésként értelmeznek, egyébként a Booking.com ajánlatát tartalmazta, amelyben egy 20 dolláros Amazon ajándékkártyát ígért a cég a cég oldalán szállást foglaló felhasználóknak. A Mozilla szerint korábban is jelent már meg egy hasonló ajánlat a böngészőben, akkor a felhasználók azon keresztül egy ingyenes koncertet követhettek élőben. Ezek a snippetek a szervezet szerint csak kísérletek, így csak a felhasználók egy részénél jelennek meg, nem vezeti be azokat mindenkinél.

Nem ez az első eset, hogy a Mozilla valamilyen módon megpróbál hasonló tartalmakat csempészni a böngészőbe, ilyen volt mikor tavaly májusban az egy évvel korábban bekebelezett, a Firefoxba integrált Pocket böngészőkiegészítő személyre szabott cikkajánlói közé érkeztek meg a szponzorált tartalmak. Fontos különbség azonban, hogy akkor a Mozilla jó előre bejelentette a lépést, kiemelve, hogy a felhasználóknak lehetőségük van kikapcsolni a szponzorált tartalmakat.

Most ez a bejelentés elmaradt, szerencsére azonban a snippetek kikapcsolására is van opció, azok böngésző beállítások menüjében egy kattintással lekapcsolhatók, velük együtt pedig az új lapokra csempészett hirdetések is. A snippetekhez, vagy a böngészőt magyar nyelven használóknál "töredékekhez" nem tartozik túl részletes leírás, a menüben mindössze annyi áll, "hírek a Mozilláról és a Firefoxról" - ez pedig a legtöbb gyanútlan felhasználóknál valószínűleg nem igazán fedi le a hirdetések megjelenítését. A snippeteket egyébként a böngésző legtöbbször egy-egy Firefox funkcióról való tájékoztatásra, netán ünnepi jókívánságok kiküldésére használja a Mozilla, most azonban úgy tűnik elkezdett egyéb, jövedelmezőbb lehetőségekkel is barátkozni, legalábbis egy kísérlet erejéig.