Már globálisan elkerüli a Netflix az App Store-adót

Tavaly nyáron kezdte el a Netflix az "újfajta iTunes fizetési módszer" tesztelését, amely lényegében azt jelentette, hogy a cég közvetlenül a saját fizetési oldalára irányította a felhasználókat az Apple rendszere helyett. Amint kiderült, év végére a Netflix már globálisan minden országban az új fizetési módot alkalmazta, ezáltal pedig megvonta a részesedés kifizetését az alkalmazásbolttól az appot újonnan letöltő felhasználók esetében. A cég a VentureBeat kérdésére meg is erősítette, hogy az eddigi teszt sikerrel zárult, így nem támogatja a továbbiakban az iTunes-on keresztüli fizetést az új tagok számára - míg az előfizetést megújítók továbbra is az Apple rendszerén keresztül fizetnek.

Mindez azonban elég nagy érvágást jelent az Apple-nek hiszen a videostreaming alkalmazás volt eddig az egyik legjövedelmezőbb számára. A Sensor Tower adatai szerint a Netflix eddig összesen 1,5 milliárd dolláros bevételt generált az iOS felhasználókon keresztül, amelyből a 30 százalékos disztribúciós költséggel számítva 450 millió dollár járt az Apple-nek. A 2018- as adatok szerint pedig 853 millió dollárt gyűjtött be ez az egyetlen alkalmazás az App Store-on keresztül, amelyből 256 millió dollárt kapott (volna) az Apple - idézi a TechCrunch. A számadatok egyébként a 30 százalékos részesedést tartalmazzák, bár a regisztrált felhasználók első éve után az Apple már "csak" 15 százalékot von le az előfizetési díjakból, de az adatok így is jó viszonyítási alapot nyújtanak.

Ugyanez a helyzet egyébként Google Play-en is, amelyen a cég szintén megszüntette a számlázást az új és a szolgáltatást megújító felhasználók számára is. Azonban míg a Google rendszerében ez nem számít egyértelműen szabálytalannak, az App Store esetében mindenképpen az. A szabályzat ugyanis előírja, hogy az előfizetéses és fizetős (beleértve az in-app vásárlásokat is) appoknak tartalmazniuk kell az Apple-féle fizetést, viszont nem tartalmazhatnak gombokat vagy külső linkeket más oldalakhoz. Ennek értelmében az Apple App Store akár el is távolíthatná a Netflixet az alkalmazásboltból a szabályzat megsértésére hivatkozva, de ezt nem feltétlenül fogja kockáztatni.

Nem a Netflix az egyetlen, amely lázadni kezdett a nagy alkalmazásboltok ellen a túl magas költségek miatt, az Apple és a Spotify hosszú időre visszanyúló vitát folytat a kérdésben. Korábban előfordult, hogy az Apple visszadobta a Spotify frissített alkalmazását a jóváhagyási folyamat során, és bár a frissítés végül átment, de nem sikerült végleges megegyezésre jutni. Továbbá az Epic Games egy saját alkalmazásboltot is fejlesztett a Fortnite számára, hogy ezzel megkerülje a Google Play Store jutalékának kifizetését.

Új üzleti modell kellene

A nagyobb és bőségesen jövedelmező alkalmazásoknak egyre nagyobb kérdésnek látják, hogy mit kapnak a borsos árért cserébe. Míg a kisebb alkalmazásoknak megéri az alkalmazásboltokat kihasználni a népszerűsítést miatt, addig a nagyobb szolgáltatóknak már nincs szükségük erre a reklámra, de a fizetések feldolgozásáért, letöltési sávszélesség biztosításáért vagy az ügyfélszolgálatért soknak tartják ezt a költséget. Hosszú távon az Apple és a Google részéről is az üzleti modell átgondolására lenne szükség, hogy a nagyobb szolgáltatóknak továbbra is megérje jelen lenni, és befizetni valamekkora összeget.

A Discord ennek érdekében a saját játékos alkalmazásboltját 10 százalékos disztribúciós költséggel indítja, amellyel még az Epic Games Store 12 százalékának is alávágott. A döntésében a Discord egyértelműen kifejtette, hogy soknak tartja a 30 százalékos díjat, ami miatt a játékfejlesztők inkább saját alkalmazásboltokat indítanak. A cég szerint a költségek csökkentése megoldja majd a kérdést, mivel a fejlesztők is szívesebben koncentrálnának a saját szolgáltatásaikra az alkalmazásboltok indítása helyett.