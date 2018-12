A japánok a mobilos játékokat okolják a látás romlásáért

A japán gyerekek látása még soha nem mutatott ilyen rossz értékeket a helyi Oktatási, Kulturális, Sport és Technológiai Minisztérium most megjelent, előzetes jelentése szerint - számolt be róla a japán Livedoor News és angolul a Sora News. A látásvizsgálatot a szakemberek országos szinten az 5-17 év közötti gyerekeken végezték el április és június között, azaz óvodások, általános iskolások és középiskolások körében egyaránt. A megvizsgált 3,42 millió japán gyerek közül 25,3 százalék látása nem érte el az 1.0-s (vagy 20/20-nak is nevezett) látásélességet, ami rekord-alacsonynak számít országos szinten.

Ezen belül is az általános iskolások 34,1 százaléka nem éri el a kívánt látásélességi mutatót, míg a középiskolások 67,1 százaléka. Egyedül a 7-9. osztályosok körében (junior high school) körében nem haladta meg a mutató a rekordértéket a maga 56,04 százalékával, mivel egy korábbi mérésen már 56,33 százalék is volt ez az arány.

A minisztérium meglátása szerint a japán gyerekek látásélességének romlása az okostelefon-használatnak, a mobilos játékok és egyéb elektronikus játékok elterjedtségének tudható be, mivel a fiatal felhasználók túl sokáig nézik közelről a képernyőket. A japán internetezők azonban kételkednek az általánosságban hivatkozott "szakértők" véleményében, hogy az okostelefonok ilyen látványosan mérhető hatással lennének a gyerekek látásromlására. Egyes hozzászólók értesülése szerint a készülékek inkább csak szemfáradtságot okoznak, míg mások a kemény tanulást okolják inkább a látáskárosulás miatt a játékok helyett.

A kínai oktatási minisztérium viszont a japán szakértőkhöz hasonlóan gondolkodik, így Kína már idén bejelentette az új játékkiadások megjelenésének és a játékidő szabályozásának a tervét. Egyelőre a japán minisztérium még nem számolt be hasonló tervről, még csak az egészségügyi mérés aktuális értékeinek előzetes jelentésével kapcsolatban vont le gyors következtetéseket, úgyhogy később akár kidolgozottabb tervvel is előállhat.

Mi is a magyar helyzet?

Hazánkban nem találtunk pontos adatokat a gyerekek látásélességéről, de a Magyar Látszerész Szövetség minden év októberében megrendezi a Látás Hónapját, melynek során ingyenes látásellenőrzést és szaktanácsadást végez valamennyi korosztályban. A leírásban hivatkozott adatok szerint az emberek 50 százalékának lenne szüksége valamilyen látáskorrekcióra, de Magyarországon közel 1.5 millióan még sosem vettek részt szemvizsgálaton. A KSH ötévente végzi el az Európai Lakossági Egészségfelmérést, melynek legutóbbi adatfelvétele 2014-ben történt, és eszerint a felnőtt népesség fele, azaz a férfiak 41 százaléka és a nők 58 százaléka küzd hazánkban látási nehézségekkel. Az előző adatfelvételhez képest egyébként a szemüvegviselés 3-5 százalékponttal csökkent, a következő adatfelvételre pedig éppen 2019-ben kerül sor.

Az adatokból nehéz lenne közvetlenül pont az okostelefonok hatására következtetni, de egyébként a 2018-as Látás Hónapja program éppen "a digitális világ vizuális kihívásaira" hívta fel a figyelmet, amely megváltoztatja a vizuális szokásokat és a szem terheltségét. Hazánkban is egyre gyakoribb panasz a digitális eszközöket használók körében a szemfáradság, a szemirritáció, a fejfájás, a homályos látás, az álmatlanság vagy a vörös szem - írja a közlemény. A Látásszövetség szerint viszont a digitális eszközök által kibocsátott, károsító hatású kék fény a megfelelő eszközökkel kiküszöbölhető. Emellett viszont természetesen a kevesebb eszközhasználat, az eszközök távolabb tartása a szemtől, a szünetek beiktatása, és persze a gyerekek szemének fokozott óvása is fontos.