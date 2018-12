Nem érdemes karácsonyra SSD-t vásárolni

Jövő év első negyedévében tovább mérséklődhet a NAND chipek, illetve ezzel párhuzamosan a komponensekre épülő SSD meghajtók ára - derül ki a DRAMeXchange friss prognózisából. A memóriatőzsde állítja, március végéig újabb 10 százalékkal csökkenhet a flash chipek átlagára. A tajvani elemzők szerint ennek oka, hogy mostanra túltermelés alakult ki a piacon. A nagyobb kapacitássűrűséget kínáló, 64 rétegű 3D NAND-ok gyártását mindegyik piaci szereplő sikerrel futtatta fel. A megnövekedett kínálatot azonban nem követte le a piac, az igények alulmúlták az elvárásokat. A DRAMeXchange szerint ennek több oka van, beleértve a Kína és Amerika között élesedő gazdasági háborút, az Intel limitált gyártókapacitását, illetve a fokozatosan gyengülő okostelefonos eladásokat is.

A memóriatőzsde szerint a gyártók bár igyekeztek reagálni a váratlan tényezőkre, a szezonális hatások végül felülkerekednek erőfeszítésiken. A raktárakban raklapszámra állnak a NAND chipek, amelyekre jelen állás szerint még jó néhány hónapig nem nő majd meg a kereslet. Az ünnepi szezon napokon belül lecseng, az ezt követő első negyedév pedig jellemzően a leggyengébb időszaka az évnek, ekkor fogy a legkevesebb komponens. Erre 2018 első három hónapja rendhagyó módon rácáfolt, hisz bár a konzumer oldalról kirajzolódott a várt csökkenés, az adatközpontok ezt kompenzálták. Erre azonban jövő év elején kicsi az esély, az Intel ugyanis képtelen elegendő Xeon processzort szállítani, amely kevesebb eladott szervert és tárolórendszert, illetve ezzel együtt NAND chipet és nagyvállalati SSD-t jelenthet majd.

Ezt tetézi, hogy az okostelefonos piacon is csökkenő tendenciát mutatnak az értékesítések. A harmadik negyedévet vizsgáló IDC elemzés szerint éves szinten 6 százalékot mérséklődtek az eladások, amely 355,2 millióval kevesebb terméket jelent. Ezt a készülékekhez tervezett NAND-alapú eMMC/UFS háttértárak eladásai is alátámasztják, melyek ára ugyancsak 10 százalékot eshet jövő év első három hónapja során. A DRAMeXchange kiemeli az iPhone-okat, melyekből szeptember óta már 512 gigabájtos modellt is kínál az Apple, ám ezek látszólag eddig nem arattak osztatlan sikert.

A memóriatőzsde elemzése alapján jövő tavaszra újabb mélypontot ostromolhatnak a NAND chipek, illetve az azokra épülő SSD-k árai. Pedig az árcédulák már most is nagyon kedvezőek, pár héttel ezelőtt egyes modellek elérték a gigabájtonkénti 10 centes árszintet. A masszív mérséklődés a magyar piacon is tetten érhető, hisz például 500 gigabájtos SSD-kből már bruttó 25 000 forint magasságában is találni megfelelő kínálatot. Amennyiben DRAMeXchange prognózisa beigazolódik, pár hónap múlva 20 000 környékére mérséklődhet a fél terabájtos modellek ára.