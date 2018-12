Visszahozza a Twitter a kronologikus idővonalat

Végre meghallgatta a Twitter a felhasználók kérését, és az algoritmikus idővonal mellett újra lehet majd használni az üzeneteket időrendi sorrendben mutató, kronologikus idővonalat is minden felhasználó számára. A kétféle idővonal közti váltás a jobb felső sarokban megjelenő "sparkle" gombbal lesz majd lehetséges -, amelyet egyébként néhány kiválasztott felhasználó esetében már hetek óta tesztel a vállalat. Azonban az alapvető beállítás továbbra is a cég számára kedvezőbb, algoritmikus idővonal marad.

Ha a felhasználó szeretne áttérni a kronologikus listára (Latest Tweets), akkor az új gombon keresztül teheti meg, de a rendszer nem őrzi meg a beállítást véglegesen. A cég kísérletezni szeretne azzal, hogy a felhasználók hányszor nyitják meg az időrendi üzenetlistát a "top tweetek" (magyar beállítás szerint az elsőként megjelenő "legjobb tweetek") helyett, és a jobban preferált beállításoknak megfelelően mutatja majd az oldal több ideig a hírfolyamot. A Twitter belátja, hogy vannak olyan események, mikor az időrendi sorrend fontosabb, például sportmérkőzések, egyéb élő tévéműsorok vagy a friss hírek megbeszélése közben, de a vállalat számára mégis az algoritmikus sorrend kedveltebb a növekedés miatt.

A Twitter szerint ugyanis a 2016 óta kizárólagosan megjelenő algoritmikus idővonal, a kiválogatott top tweetekkel növelte az elköteleződést, és több beszélgetést eredményezett. Márpedig a nagyrészt stagnáló felhasználószámot mutató közösségi alkalmazás számára annak megtartása, és a meglévő bázis aktivizálása kiemelt szempont. Ezzel a módszerrel leginkább azokat próbálja kiszolgálni a cég, akik csak alkalmanként tekintik meg a felületet, és gyors összefoglalót szeretnének kapni az aktuálisan fontos történésekről. Eközben viszont az appot gyakran használó, de csak a követettjeik véleményére kíváncsi felhasználók kedvét sikerült elvenni a szolgáltatástól. Nyilván mindkét közönséget szeretné megtartani a vállalat, ezért is vezette most be a két idővonal közti dinamikus váltás lehetőségét.

Az új funkciót az iOS felhasználók már a mai napon megkapják globálisan, de az androidos és asztali verziót használóknak még "pár hetet" várni kell, úgyhogy valószínűleg januárban érkezik meg hozzájuk az újítás. Ezzel együtt viszont a Twitter kivezeti a beállításokból a szeptember óta kísérleti okokból elérhető funkciót, amellyel teljesen ki lehetett lépni a "top tweetek" megjelenítéséből, mivel végeredményben az új funkcióval a vállalatnak még mindig több lehetősége marad az algoritmikus idővonalat mutatni, és lényegében továbbra is inkább ezt szeretné elérni.