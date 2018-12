Jövő héttől ismét tőzsdén a Dell

Minden akadály elhárult a Dell tőzsdei visszatérése elől. A PC-ket, szervereket, tárolókat, illetve különféle egyéb nagyvállalati megoldásokat szállító vállalat papírjai jövő pénteken, azaz december 28-án bukkannak fel bő 5 év után ismét a New York-i tőzsdén (NYSE). A publikus kereskedésnek köszönhetően a Dell törleszthet az EMC akvizíciójához felvett gigászi, nagyjából 50 milliárd dolláros kölcsönből. E mellett a tőzsdei tőkebevonásnak hála további akvizíciókat eszközölhet a vállalat, így növelve versenyképességét.

Az újabb tőzsdei rajt egyik előfeltétele volt, hogy a vállalat egységesítse vagyonát. Erre elsősorban a VMWare miatt volt szükség, amely ez idáig csak részben volt a Dell Technologies tulajdona, a virtualizációs megoldásairól ismert vállalat az EMC akvirálását követően önálló tőzsdei cég maradt. A bő három évvel ezelőtti megegyezés értelmében az EMC egykori részvényesei követőrészvények formájában részesedtek a VMWare jövőbeli teljesítményéből. Ezzel az érintettek 24,05 dollárt kaptak részvényenként, valamint EMC-részvényenként 0,111 VMware-követőrészvényt, ami osztalékjogot biztosított a 81 százalékban a Dell (EMC) által birtokolt (de tőzsdén maradó) cégben.

A vállalatnak tőzsdei visszatéréshez először meg kellett vásárolni az összes VMware-követőrészvényt (Class V common stock). A Dell darabonként 120 dolláros árat ajánlott, amelyre a befektetők többsége áldását adta, így a vállalat mintegy 23,9 milliárd dollár (készpénz és részvény vegyesen) ellenében megkapja a hőn áhított követőrészvényeket. Ez nagy vonalakban annyit tesz, hogy a Dellnek meg kell vásárolnia a lassan három éve általa irányított VMware részényeit, vagy pontosabban azoknak egy részét. Ily módon a Dell átugorhatja a hagyományosan megszokott elsődleges nyilvános tőzsdei kibocsátást (IPO), vagyis nem adja el papírjait közvetítőnek, illetve nem befektetési bankokból álló konzorcium fogja lejegyezni azokat.

A Dell még 2013 elején jelentette be, hogy egy 25 milliárd dolláros kivásárlással kivonul a tőzsdéről. Ennek egyik oka volt, hogy a tulajdonosok úgy érezték, a vállalat jóval többet érhet annál, mint amit a nyilvános, tőzsdei értékelés tükröz, így inkább saját kézbe vették a Dellt. A tőzsdei kivonulással a cég menedzsmentjének nem kellett folyamatosan a negyedéves pénzügyi eredményekre fókuszálnia, így hosszabb távú, nagyobb horderejű, rövid távon akár fájdalmas átalakításra is sor kerülhetett. A magáncéges légkör ugyanis alapvetően kedvez a hosszabb stratégiaváltásoknak vagy átalakításoknak is. A nagyvállalati piac felé fordulása épp ilyen volt, az EMC (és ezzel együtt már a VMware) beolvasztásával mostanra a teljes körű enterprise IT megoldások egyik meghatározó szereplőjévé vált a Dell.