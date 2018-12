Európai banki licencet szerzett a Revolut

Megkapta európai banki engedélyét a Revolut, ami fontos mérföldkő a challenger bank történetében. Az új engedélyt a litván nemzeti banktól szerezte meg, a licenc tesztelését pedig jövő év elején kezdi el. Ezt követően a tervek szerint a cég még 2019-ben folytatja a terjeszkedést az öreg kontinens több piacára. Litvániában egyébként a Revolutnak már 150 ezer főre rúg a felhasználói bázisa a Bloomberg szerint, az ország szabályozói környezete pedig kifejezetten rugalmas, ami nagyon kedvező táptalajt teremt a fintech cégeknek. A cég hangsúlyozza, a banki engedélyt a lehető legtranszparensebb módon igyekszik implementálni, folyamatosan tájékoztatva felhasználóit a procedúra aktuális állásáról.

Ez kifejezetten biztató hozzáállás a vállalat részéről, főleg hogy az utóbbi időben a magyar piacon sok negatív visszhangot kapott, a forintalapú számlák bevezetésének folyamatos csúszása miatt. Utóbbiak rajtját idén március óta ígérgeti a Revolut: először áprilisi indulásról beszélt, majd több csúszás után végül az idei év végére ígérte be a konverzió nélkül forinttal is feltölthető számlák indítását. A november végi budapesti Beyond Banking konferencián ennek megfelelően sokan már a rajt pontos részleteinek bejelentésére számítottak, így nagy volt a csalódás, mikor a Revolut üzletfejlesztési vezetője Andrius Biceika csak annyit mondott, "talán még idén, talán jövőre" érkezik meg a szolgáltatás.

Ahogy telnek a hetek ebből egyre inkább az utóbbi opció tűnik valószínűnek, úgy látszik a vállalatnál az európai banki licenc megszerzése a vártnál több erőforrást emésztett fel. Egészen idáig a vállalat egyébként luxemburgi e-pénz licencére támaszkodott, ez azonban jóval korlátozottabb pénzügyi termékportfólió létrehozását teszi csak lehetővé. A teljes értékű banki engedély mindenesetre már sínen van, ami egyben azt is jelenti majd, hogy a jövőben a Revolutnál nyitott számlákat automatikusan az európai EDIS (European Deposit Insurance Scheme) biztosítás védi, egészen 100 ezer euró értékig. Ezen felül az engedély birtokában további banki szolgáltatások is megjelenhetnek majd a Revolut kínálatában, mint a személyi és folyószámlahitelek.

A felsoroltaknak persze most még csak az első (de legfontosabb) építőkockája került a helyére, az új szolgáltatások kiépítése a tesztrégiónak szánt litván piacon is hónapokat vehet igénybe, és ezután jöhet még a nemzetközi terjeszkedés. A vállalat mindenesetre arról beszél, a következő 18 hónap sorsfordító lesz a Revolut történetében, a cég elkezdhet végre mobilos pénztárcából valódi neobankká nőni, ami felhasználók újabb tömegei számára teheti vonzóvá a szolgáltatást. Jelenleg egyébként a cég havi 4 milliárd dollárnak megfelelő tranzakciómennyiséget dolgoz fel, ügyfélbázisa pedig napi 8-10 ezer fővel bővül.