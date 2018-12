Küszöbön a Qualcomm forradalmi ujjlenyomat-olvasója

Kijelző (vagy akár hátlap) alá építhető ujjlenyomat-olvasójáról beszélt éves Tech Summit rendezvényén a Qualcomm. A 3D Sonic Sensor névre keresztelt fejlesztés gyakorlatilag elkészült, az ultrahangra építő biometrikus azonosítóhardver pedig már jövőre visszaköszönhet egyes készülékekből. A tervezőcég ígérete szerint a fejlesztés egyik nagy erőssége, hogy a piacon egyedülálló technológiának hála "messzire ellát", akár 1,2 milliméter vastag OLED kijelzőkön, 0,8 milliméteres védőüvegborításon, vagy akár 0,65 milliméter alumíniumon keresztül is képes leolvasni a felhasználó ujjvégeit. Mindezek mellett a piacon lévő optikai olvasókkal ellentétben a különféle folyadékok sem jelentenek akadályt, az ujjlenyomat-olvasó akár víz alatt is hatékonyan bevethető, illetve a elzsírosodott felület sem jelent számára problémát.

A "szuperlátás" képessége az olvasóegységek körében újnak számító ultrahangos technológiának köszönhető, mely a felhasználó ujjáról visszaverődő hanghullámok alapján állítja össze az ujjlenyomatot. Emiatt nem szükséges optikai rálátás, a bőrfelület és a készülékház között lehet folyadék vagy akár kisebb szennyeződés is, a Qualcomm ígérete szerint ez nem befolyásolja a beolvasás sikerességét. A tervezőcég emellett állítja, hogy az ultrahang lényegesen pontosabb képet készít a bőrfelületről, amely növeli a biometrikus azonosítás biztonságát, a 3D Sonic Sensort az optikai megoldásoknál nehezebb lesz átverni.

A Qualcomm szerint ráadásul az ultrahangos technológiával nem csak az ujjbegy bőrfelületét, de az abban áramló vér folyását is nyomon lehet követni. Erre építve (később) a pulzus vagy akár a szívritmus monitorozását is megvalósítható lehet (a testtömeg-index mérésére vagy épp a kalória bevitel monitorozására persze továbbra sem lesz lehetőség). Pulzusmérésre jelenleg az okostelefonok hátsókameráját használják egyes alkalmazások, a szeptemberben piacra került Apple Watch pedig az ígéret szerint képes lesz egy gyors EKG készítésére is.

Arról egyelőre csak pletykák keringenek, hogy elsőként melyik gyártó mutat be 3D Sonic Sensorra épülő készülékét. Iparági források szerint a jövő tavasszal érkező Galaxy S10 nyithatja a sort, melybe a Qualcomm ultrahangos ujjlenyomat-olvasója mellett a cég legújabb, Snapdragon 855-ös alkalmazásprocesszor is bekerülhet. Annyi már most borítékolható, hogy az Apple nem kér a majd technológiából. A cupertinói vállalat hónapokkal ezelőtt száműzte a Qualcomm megoldásait termékeiből, ezzel nagyjából párhuzamosan pedig elkezdte kiterjeszteni arcfelismerésen alapuló biometrikus azonosítóját, a Face ID-t.