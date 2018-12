Az Intel magas árai az AMD felé terelik a vásárlókat

Szokásához híven részletezte novemberi processzoreladásait a Mindfactory. A német kiskereskedés kimutatása alapján tovább nőtt az AMD processzorok iránti kereslet, Intelt már csak a vásárlók alig egyharmada választott. A termékekből származó bevétel alapján mások az arányok, hisz bár az Intel konkurense itt is vezet, a lényegesen alacsonyabb, 197 eurós átlagos eladási árnak köszönhetően "csak" a forgalom 56 százaléka származik AMD központi egységekből. A legutóbb az előző évtized közepén tapasztalt fordulat hátterében a tervezőcég Ryzenekkel bemutatott erős formajavulása, illetve az Intel ellátási problémáinak együttese áll.



A részletesebb bontásból kiderül, hogy az értékesített AMD processzorok immár bő kétharmada, egészen pontosan 68 százaléka volt valamilyen Pinnacle Ridge kódnevű termék. Az áprilisban bemutatott Ryzen 2000-es CPU-k szépen kiszorították a közvetlen elődöket, az első szériának már csupán 17 százalék jutott. Említésre érdemes a Raven Ridge, amelyet mindössze a vásárlók 13 százaléka választott. Bár a CPU-t integrált GPU-val párosító fejlesztés alapvetően jól sikerült, a piac láthatóan acélosabb megoldásokra, 6-8 magos processzorokkal társított erősebb (diszkrét) grafikus vezérlőkre vágyik.

A konkurens Intel oldalán már szinte teljes a Coffee Lake uralom. A bő egy éve piacon lévő (legfeljebb) hatmagos processzorok az eladások 71 százalékáért feleltek, a közelmúltban bemutatott Coffee Lake Refresh, vagyis a nyolcmagos variáns pedig már 21 százalékot hasított ki magának. Ezek tükrében nem meglepő, hogy a Kaby Lake-nek már csak 7 százalék jutott, igaz ezen modellek termelését a szűkös gyártókapacitás miatt már be is fejezte az Intel. Mindent egybevéve a Mindfactory nagyjából 7400 darab Intel, illetve 16 500 darab különféle AMD asztali processzort értékesített november során.



A tetemes különbség ugyanakkor nem tükröződik a forgalomban. Bár az AMD szeptember óta már bevétel szempontjából is vezeti a listát, a lényegesen, 74(!) százalékkal magasabb, 343 eurós átlagos eladási ár miatt itt kisebb az Intel lemaradása. A jelenség legfőbb oka, hogy a processzorgyártó egyes vizsgált termékei jellemzően drágábbak, igaz ezért cserébe rendszerint magasabb számítási teljesítményt is nyújtanak. Például míg az Core i9-9900K nettó 500 dollár körül mozog, az egyazon szegmenst célzó Ryzen 7 2700X csak nettó 350 dollárba kerül. Az Intel helyzetét könnyíti valamelyest, hogy hazánkhoz képest a német piac lényegesen kevésbé árérzékeny. Ezzel együtt a Core asztali processzorokból valamivel több mint 2,5, az AMD termékeiből pedig 3,2 millió euró folyt be a Mindfactory kasszájába.