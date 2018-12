Új zenei felülettel és RCS-támogatással frissül az Android Auto

Frissítette a Google az Android Autót, amelynek új funkcióival igyekszik egyszerűbb hozzáférést biztosítani a sofőr zenéihez és üzeneteihez, a kényelmesebb és nem utolsó sorban biztonságosabb kezelés végett.

A frissített Android Autóval egy sor zenei és podcast alkalmazás kap átrajzolt felületet, amelyen egyszerre három, nagyméretű albumborító jelenik meg egymás mellett, alattuk az előadó nevével, illetve a lemez címével, így gyorsan felismerhetők és kiválaszthatók a kedvelt zenék. A keresőóriás emellett a hangalapú keresésen is csiszolt, az "OK Google" parancsra egy-egy előadó, vagy akár egy-egy korszak, például a nyolcvanas évek népszerű számai is kereshetők. Ez egyébként hiánypótló funkció az Android Autóban, eddig ugyanis az Assistantnek gyakran meggyűlt a baja nem hétköznapi előadónevekkel, vagy épp az nem volt számára egyértelmű, hogy előadót, albumot vagy konkrét zeneszámot keres a felhasználó. Ezt a most megjelenített találati lista segíthet kiküszöbölni, ahonnan a felhasználó választhatja ki, a keresés melyik eredményére gondolt. A funkciót a Google Play Music, Google Play Books és a Spotify mellett az iHeartRadio és a Pocket Casts is támogatja.

Az üzenetküldő alkalmazások esetében a frissített szoftver egy rövid előnézetet dob fel a beérkező üzenetekről, amennyiben az autó álló helyzetben van - ez ugyanakkor igény szerint kikapcsolható, ha nem akarjuk hogy az utasok is lássák a bejövő értesítéseket. A nagyjából az üzenetek első tíz szavát megjelenítő funkció első körben a WhatsApp, Messages, illetve a lassan nyugdíjba vonuló Hangouts alkalmazásokkal lesz használható - a Messages kapcsán egyébként említést érdemel, hogy már az Andorid Auto is támogatja az SMS következő generációjaként emlegetett RCS üzeneteket, így a csoportos beszélgetéseket is.

A Google ígérete szerint az új funkciókat több lépcsőben a következő napokban elérhetővé teszi minden felhasználó számára. A vállalat továbbá azt is elmondta, mind az új funkciókat támogató zenei, mind pedig az üzenetküldő appok listája folyamatosan bővül majd a következő hónapok során.

Az Android Auto egyébként időközben már nem a Google egyetlen, az autós infotainment rendszereket célzó kezdeményezése, a telefonok funkcióit az autók kijelzőjére továbbító megoldás mellett a cég teljes értékű Androidot is szállít az autógyártóknak. Ilyen rendszerre vált két éven belül a Renault-Nissan-Mitsubishi trió is, amelyek a Google rendszerét a telefongyártókhoz hasonlóan saját felülettel szabhatják majd testre. A teljes értékű autós Android terjedésével kérdéses, a vállalat hosszú távon is folytatja-e majd mellette az Android Auto fejlesztését.