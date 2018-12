Véget vet a Nintendo a vitatott Creators Programnak

December végével bezárja a Nintendo a hivatalosan 2015 óta működő Creators Programját (NCP), amely egészen idáig a nintendós videók monetizálhatóságát szabályozta. A program elvárta, hogy a játékosok a programba regisztráljanak és feltöltsék oda videóikat, mielőtt azt a YouTube-on közzétennék, legalábbis ha pénzt szeretnének érte kapni. Egyéb esetben a játékosok feltölthették máshová is a videóikat, de ekkor hirdetési bevételekből nem részesülhettek, mivel azt csak a Nintendo kapta.

A vállalat világosan leírta a partnerprogram feltételei közt, hogy a videók elkészítéséhez csak a saját tulajdonában lévő szellemi jogi tulajdon (például karakterek, képek) licencét adja oda kizárólag az adott videó elkészítéséhez, de ezzel nem ruházza át a jogokat. Azaz a YouTube az NCP számára fizette ki a feltöltött nintendós videók reklámbevételeit is, amelyből a vállalat 30 százalékot levetett, és az NCP oldalon követhető mértékű részesedést adott át az alkotóknak. A gyakorlat érthető módon vitatott volt a streamerek körében, akik csak a partnerprogramon keresztül, szigorú átnézés után monetizálhatták nintendós videóikat.

Mostantól viszont a felhasználók már a Creators Program nélkül tehetik közzé felvételeiket, amennyiben azok megfelelnek a Nintendo szabályzatának, valamint az engedélyezett videós platformok, vagyis a YouTube, a Twitch, a Facebook és a Twitter feltételeinek. A közlemény szerint az új formában egyszerűbb lesz a nintendós tartalmakat magába foglaló videók megosztása és monetizálása, bár az új szabályzat azért továbbra is megköti valamennyire az alkotók kezét.

A Creators Program megszüntetésének bejelentésével együtt a Nintendo a szabályzatát is frissítette, amely innen elérhető. A leírás egy nagyon érdekes kitételt is tartalmaz, mely szerint a játékosok ezt követően sem monetizálhatják pusztán a Nintendo szellemi jogait, vagyis a kommentár nélküli streamelést vagy képernyőképeket, mivel ezeket a vállalat eltávolíttatja az oldalakról - bár a Nintendo rendszerfunkcióival (például Nintendo Switch-en Capture Buttonnal) készült felvételek maradhatnak.

Viszont a játékosok alapvetően csak olyan tartalmakat tölthetnek fel a videós platformokra innentől kezdve, amelyek a saját egyedi hozzáadott értéküket tartalmazzák, például videók közben hangalámondást, kommentárt alkalmaznak, akár Let's Play videók vagy élőközvetítések esetében. Továbbá a szabályzat szerint tiltott a kalózkodással szerzett szoftverek, és a még hivatalos megjelenés előtt álló játékok tartalmainak közzététele is. Tehát egyelőre a Super Smash Bros. Ultimate-ből sem szabat előzményeket közzétenni, ami a Nintendo Switch idén legjobban várt játéka, és a The Verge szerint a szabályzat mostani módosítása is annak köszönhető, hogy erről a játékról minél több tutorial, élővideó és egyéb felvétel készüljön.

A játékosok szempontjából mindenképp pozitív, hogy mostantól a teljes hirdetési bevételt megtarthatják, és a YouTube mellett más platformokon is közzétehetik tartalmaikat, még a megkötésekkel együtt is, ami sokkal kevésbé szigorú az eddigi rendszerhez képest. A Nintendo Creators Program már nem fogad új csatornákat vagy videókat, és már nem tekinti át a feltöltött, de még nem regisztrált videókat. A partnerprogram 2018 december végén szűnik meg hivatalosan, majd 2019. március 20-án kerül le teljesen a weboldal is a helyéről.