Nem felhőtlen a tizenéveseknek a közösségi oldalak használata

Tizenévesek közösségi média használatáról végzett kutatást a Pew Research Center 2018 tavaszán, amelynek most tette közzé eredményeit. Az online kérdőíves felmérésben a cég 13-17 éves amerikai fiatalokat és szüleiket is megkérdezte a tizenévesek használati szokásairól, és ehhez kapcsolódó érzelmeiről. A kutatási jelentés nem említ konkrét oldalakat, de valószínűsíthető, hogy az amerikai fiatalok főleg például az Instagramra és a Snapchatre gondoltak a válaszadásnál, kevésbé pedig a Facebookra és a Twitterre, vagy egyéb további alkalmazásokra. A felmérésből viszont látható, hogy nagyon vegyesek az érzések, mivel az alkalmazások egyrészt szorosabbá teszik a kapcsolatokat, másrészt viszont közösségi nyomást is helyeznek a fiatalokra.

Számokkal kifejezve, a 13-17 évesek 81 százaléka érzi úgy, hogy a közösségi média segítségével jobban tud kapcsolódni a barátaihoz, mivel több betekintést nyer az alkalmazásokon keresztül az életükbe. Továbbá a fiatalok 68 százaléka szerint az oldalak segítenek nekik a nehezebb időkben, mivel úgy érzik, hogy fordulhatnak ezen keresztül más ismerőseikhez. Ezenkívül 69 százalékuk szerint a közösségi oldalakkal többféle csoporthoz juthatnak el, mint nélkülük, így többféle hátterű másik fiatallal és többféle látásmóddal találkozhatnak.

Összességében az amerikai 13-17 éveseknek inkább pozitív érzéseik vannak az oldalakkal kapcsolatban, befogadónak (71%) tartják azokat, és magabiztosabbnak (69%) érzik magukat tőle. A nézetekben pedig a fiúk és lányok, a fiatalabba és az idősebb megkérdezettek között sem mutatkozik különbség. Nagyjából a fiatalok háromnegyede töltötte már idejét valamilyen online csoportban vagy fórumon (ami egyébként meglepően alacsonynak tűnik), de közülük is 60 százalék napi rendszerességgel tartja a kapcsolatot barátaival online formában.

A tizenévesek a bejegyzéseikben azonban általánosságban inkább az teljesítményeiket (49%), családi életüket (44%) és pillanatnyi érzéseiket (34%) osztják meg, mint személyes problémáikat (13%) vagy akár politikai nézeteiket (9%). Az életkor és a nemek szerint azonban megfigyelhető a bejegyzések témája közti különbség. A lányok szívesebben tesznek közzé bejegyzést a családjukról, az érzéseikről vagy akár a vallási hitükről, mint a fiú kortársaik. A vizsgált mintából pedig kifejezetten a 15-17 év közötti lányok érintik a legtöbb témakört, beleértve a romantikus kapcsolataikat is, amelyről 33 százalék szokott írni - míg az azonos korú fiúknak vagy a fiatalabbaknak csak 13-19 százaléka.

A felmérést szerint a selfie-készítés is inkább az egy korosztállyal idősebb (milleniumi) generációra jellemző, míg a 13-17 évesek fele csak ritkán vagy egyáltalán nem oszt meg saját magáról készített képeket, és csak 16 százalékra jellemző a bevallottan gyakori selfie-készítés. Érdekes még a videófelvételek közreadása is, ami egyre nagyobb arányúnak tűnik a fiataloktól a közösségi oldalakon, valójában viszont az amerikai 13-17 évesek 55 százaléka még soha nem készített ilyet vagy csak ritkán, további 30 százalék néha oszt meg videót, és mindössze 11 százalék teszi ezt gyakran.

Az árnyoldalak

Azonban a fiatalok azt is belátják, hogy egyfajta nyomásként élik meg, hogy önmagukat előnyös helyzetben mutató tartalmakat osszanak meg magukról (43%) a közösségi médiában, továbbá olyan tartalmakat tegyenek közzé, amelyre sok kedvelés vagy hozzászólás érkezik (37%). Az oldalakon töltött idő pedig sok "drámát" von maga után, amitől 45 százalék már túlterheltnek érzi magát - a jelentés nem fejti ki, de valószínűleg például féltékenykedésről, titkok kiteregetéséről, bejegyzések miatt kialakuló szélsőséges érzelmekről van szó. Szintén nagyjából ennyien írták a megkérdezettek közül, hogy már követtek ki valakit / szakították meg valakivel az online kapcsolatot, méghozzá közülük 78 százalék pont a "túl sok drámázás" miatt, 52 százalék viszont a másik általi zaklatás miatt.

A kapcsolatok megszakítása egyébként kétszer annyira jellemző a lányokra, mint a fiúkra. Az indokok arányában viszont nem mutatkozott nagy különbség, egy szempontot kivéve - a fiúk körében sokkal népszerűbb azért kikövetni valakit, mert az túl sok bejegyzést tesz közzé (67%) mint a lányok körében (46%). Kérdéses, hogy mennyire pozitívum a negatívumok közt, hogy csak a 13-17 éves fiatalok negyede gondolja úgy, hogy a közösségi oldalakon jelen lenni rosszabb, mint a saját életük - arra viszont nem vonatkozott a kérdés, hogy mennyire érzik rossznak a saját életük.

Metodológia

A Pew Research Center az Egyesült Államokban élő fiatalokat és szüleiket kérdezte meg a tizenévesek közösségi média használatáról a NORC AmeriSpeak panelen keresztül. Az online kérdőívet összesen 1058 olyan szülő töltötte ki, akinek van 13-17 év közötti gyermeke, hogy a gyermeke szokásaira gondolva töltse ki a kérdéssort - ha több ilyen korú gyermeke is van, akkor mindegyik esetében külön-külön. Ezenkívül pedig a kutatás során 743 tizenévessel a kutatók interjút is készítettek online és telefonos formában vegyesen. A mintavételezés 2018. március 7. és április 10. között történt. Az adatok reprezentatívak többek közt életkorra, nemre, etnikumra és a szülők végzettségére vonatkozóan.