Desktop virtualizációs startupot vásárolt a Microsoft

Felvásárolta a desktop virtualizációs fejlesztésekkel foglalkozó FSLogixot a Microsoft. Az akvizíció annak tükrében nem számít meglepetésnek, hogy a két fél néhány hónapja már kvázi hivatalosan is együtt dolgozik a virtuális Windows desktop felhős szolgáltatáson. A FSLogix a Citrix, a Liquidware, illetve a ThinPrint mellett azon közel egy tucat cégek egyike, amelyek third-party megoldást kínálnak a Microsoft desktop virtualizációjához. A redmondi vállalat szerint az akvirált cég fejlett alkalmazás provisioning platformjával csökkenthetőek a virtualizált asztalhoz szükséges különféle erőforrások, amivel végeredményben javítható a felhasználói élmény.

Randy Cook, az FSLogix egyik alapítója és technikai igazgatója szerint a felváráslás kézenfekvő lépés volt a Microsoft részéről, hisz a két fél az FSLogix 2013 alapítása óta szorosan együtt dolgozott. Cook szerint a sikeres kooperáció során nyilvánvalóvá vált, hogy a cégek közös célokért, vagyis a minél jobb desktop virtualizációs élmény létrehozásán dolgozik. A redmondiak számára elsősorban az Office 365 jelentheti a felvásárlás mögött húzódó motivációt, az irodai szoftvercsomag ugyanis negyedévek óta dinamikus növekedést produkál, a gyarapodásnak pedig kisebb-nagyobb lökést adhat a virtualizált elérés lehetősége.

A Microsoft még szeptemberben jelentette be Azure-alapú Windows Virtual Desktop szolgáltatását, amely több useres Windows 10 felhasználás mellett az Office 365 ProPlus támogatással is rendelkezik. A szolgáltatás számos asztali munkakörnyezetet futtat virtuális számítógépként a Microsoft Azure felhős adatközpontjaiban elhelyezett szervereken. A végfelhasználók saját testre szabott virtuális számítógépüket a cégen belülről illetve akár kivülről is elérhetik egy megfelelő kliensgép segítségével. A redmondi vállalat ígérete szerint felhőalapú fejlesztésével biztonságosan, illetve könnyen és villámgyorsan hadrendbe állíthatóak, valamint skálázhatóak Windows és Office munkakörnyezetek.

A gyors és könnyű jelzőket vastagon kiemelte a Microsoft, hisz bár a különféle virtualizált megoldások számos forgatókönyvben jelenthetnének optimális megoldást, az olykor komplex és így költséges kivitelezés akadályt görgethet alkalmazásuk elé. A desktop virtualizáció egyik nagy előnye az egységes, központosított felügyelet. Egy nagyvállalat esetében ez nem elhanyagolható, hiszen a fiókirodák IT-személyzete így néhány főre csökkenhet, akik a helyi hálózatot és a hardvereket tartják karban, a szoftverkörnyezet üzemeltetése pedig összevonható. Az adatbiztonság sem mellékes szempont: a virtuális infrastruktúra esetében az információ egy jól védett adatközpontban tárolódik, a felhasználónál csupán egy egyszerű kliens található, ami minimalizálja egy bármilyen biztonsági incidens során fennálló kockázatot.