Véget vet az Instagram a közönségnövelő appoknak

Drasztikus lépéseket jelentett be az Instagram az úgynevezett közönségnövelő alkalmazásokkal szemben, amelyek mesterségesen nagyobb követőszámot és több kedvelést generálnak a bejegyzésekkel kapcsolatban, nagyjából havi 10-45 dolláros díjért cserébe. Az alkalmazások például a felhasználók nevében hagynak automatikus üzeneteket, amelyek a profil követésére buzdítanak, vagy éppen bekövetnek (és később kikövetnek) másokat a visszakövetés érdekében. Tehát ebben az esetben nem "szellemprofilokról" vagy álprofilokról van szó, hanem az alkalmazások az azokat igénybe vevő felhasználók nevében manipulálják a közösséget. Ahogy a közlemény fogalmaz, a cég felelőssége, hogy az instagramozóknak a felületen valódi élményekben legyen része "nem-autentikus aktivitások" nélkül. Úgyhogy a fejlesztők mostantól gépi tanuló eszközök segítségével elkezdik azonosítani a szolgáltatásokat, és eltávolítani az alkalmazásokon keresztül létrehozott kedveléseket, követéseket és hozzászólásokat.

A nem autentikus alkalmazások használata sérti a cég közösségi irányelveit és felhasználási feltételeit is, bár eddig az Instagram nem tett ilyen nagymértékű lépéseket az eltávolításukra. Mostantól viszont az alkalmazásokat igénybe vevő felhasználókat az Instagram értesíti majd belső üzenetben a szabályzatokat sértő viselkedés miatt, azaz hogy eltávolította a fiókjukból az appokon keresztül más fiókoknak adott kedveléseket, követéseket és hozzászólásokat.

Ezenkívül az üzenetben a közösségi oldal megkéri a felhasználókat a jelszavuk cseréjére, mivel az igénybe vett alkalmazások többnyire a felhasználók neveit és jelszavait használják a tevékenységekhez. A cserére nem csak a szabályzatba ütköző tevékenységek kiküszöbölése, hanem a biztonság miatt is szükséges, mivel a jelszómegosztás sérülékennyé teszi a profilokat. Továbbá a cég tudomása szerint az alkalmazások bizonyos esetekben a felhasználók tudta nélkül veszik igénybe a belépési adataikat, vagyis ezek az instagramozók nincsenek is tudatában a szabályzatot sértő viselkedésüknek. Tehát amennyiben valaki ilyen belső üzenetet kap az Instagramtól, akkor egyszerűen csak változtassa meg a jelszavát.

Innentől kezdve az újfajta mérések folyamatosak lesznek az Instagramon, úgyhogy a nem megengedett alkalmazásokat továbbra is használó fiókokat a rendszer korlátozni fogja bizonyos funkciók használatban. Vélhetően például nem kedvelhetnek más bejegyzéseket vagy nem írhatnak megjegyzéseket. A közlemény szerint a közeljövőben újabb mérőeszközök érkeznek, amellyel a cég korlátozni fogja a közösségi oldalt nem autentikusan használókat.

Miért van erre szükség?

Mindez az Instagram számára mélyen húsba vágó, az üzletmenetet érintő kérdés, mint ahogy korábban is bemutattuk a hamis követők kapcsán. A nem autentikus tevékenységek, vagyis a mesterségesen generált kedvelések és követések miatt nehezen értelmezhetővé válik a statisztika. Maga az Instagram pedig erősen érdekelt az influencerekre építő marketing fenntartásában, vagyis hogy pontosabban ki tudja mutatni a cégek számára a valóban nagy befolyással rendelkező felhasználókat.

A most kitiltott alkalmazások viszont nem organikusan juttatják a felhasználókat jobb pozícióba például a követőszámokat bemutató ranglistákon, ezért a cégek számára nem hitelesek. A vállalatoknak viszont szüksége van a megbízható statisztikákra, hogy a marketinges, pr-os költségvetést megfelelő módon tudják költeni a célközönségükre hatással lévő véleményvezérekre, akik képesek közelebb tudják hozni hozzájuk a termékeket és szolgáltatásokat. Ezenkívül a TechCrunch magyarázata szerint ezek a nem autentikus szereplők felelősek a politikai megosztottságért és a választások befolyásolásáért is, úgyhogy az Instagram ezektől a szereplőktől is szeretné a lépésen keresztül megóvni a felhasználókat.

A probléma megoldása miatt a közösségi oldalak - az Instagramon kívül például a Snapchat, a Twitter vagy a YouTube is érintett - folyamatosan próbálják megszabadítani a rendszert a működést negatívan befolyásoló szereplőktől. A cég megtisztította már az adatbázist a spambotoktól és a hamis profilokra utaló, tevékenység nélküli profiloktól is, de nem ért el teljes sikert. Úgyhogy most a következő lépés az alkalmazások felszámolása, amelyek valódi profilok keresztül végzik a tiltott tevékenységeket, és érnek el például mesterségesen magasabb követőszámot, amellyel megtévesztik a hirdető cégeket.