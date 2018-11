Független irányítást kap a Ceph

Saját alapítványt kap a Ceph nyílt forráskódú tárolószoftver fejlesztőcsapata. A Ceph Foundation irányítja a jövőben a fejlesztést, a szabad szoftvereknél már megszokott, bevett és bevált nyílt kormányzási struktúrának megfelelően. A bejelentés szerint az új alapítvány a Linux Foundation keretein belül működik majd, sok más sikeres projekthez hasonlóan.

Mit is jelent ez?

A nyílt forráskód mellett egy szabad szoftveres projekt számára az is nagyon fontos, hogy a fejlesztés irányát ki szabja meg - például a Chromium a Google projektje volt és marad, kizárólagos kontrollal a fejlesztés fölött. A kódot más is használhatja, sőt, ha tetszik, forkolhatja is, az eredeti projektet viszont a létrehozók kormányozzák, saját igényeiknek és belátásuknak megfelelően. Az alternatíva a nyílt kormányzás (open governance) modell, amelyben közösségi kontroll alá kerül a projekt. Erre kiváló példa a Node.js, amelyet némi feszültség után a Joyent engedett el és dobott be a közösbe, így annak irányítását most a Node.js Foundation végzi (szintén a Linux Foundation keretein belül).

A Ceph egyébként gyors ütemben válik a tárolós piac Linuxává: a szoftver rengeteg tárolóban megtalálható, az egyes gyártó erre építik rá egyedi, megkülönböztető technológiáikat (például a menedzsmentet). De a Ceph nem csak beágyazott formában vethető be, a szervezetek saját hatáskörben is tudják azt telepíteni és használni - valahogy úgy, ahogy a szerveres Linux és a beágyazott Linux is fantasztikus sikereket ér el.

Továbbra is közös projekt

A Ceph eredetileg az Inktank Storage szüleménye, a céget 2014-ben vásárolta fel a Red Hat, ezzel magához vonva a Ceph fejlesztésének jelentős részét is. Ugyan a projekt már akkor sok résztvevővel futott (és be is lépett a Linux Foundationbe), az irányítás jogkörét egészen mostanáig a Red Hat gyakorolta. A céget azonban nemrég beszippantotta az IBM - és elképzelhető, hogy a Ceph-t is emiatt adja le kezéből a Red Hat.

A Ceph egyébként (a már említett Linux kernel mellett) az egyik legjobb példája annak, hogy manapság a nyílt forráskódú szoftverek nem arról szólnak, hogy antikapitalista fejlesztők szabadidejükben csiszolgatnak közös projekteket. Helyette egy egészen más, és roppant sikeres üzleti modell nőtt ki, amely kiválóan szolgálja a nagy szoftverházak elemi érdekeit: néhány nagy, erőforrásokkal bőségesen ellátott szereplő áll össze és kooperatív módon hoz létre szoftvert. Ebben az esetben a nyílt forráskód garantálja, hogy egyikük nem "teheti zsebre" a közös munka termékét, az a licencfeltételeknek megfelelően soha nem tehető zárt forráskódúvá. Az open governance pedig azt hozza el, hogy a felek (nagyjából a befektetett erőforrások eloszlásának arányában) mind beleszólást kapjanak a fejlesztés irányába.

A Ceph esetében az igát sokáig az Inktank illetve a Red Hat húzta, mára azonban az egyik legnagyobb felhasználó CERN, a Canonical, a Cisco, a Fujitsu, az Intel, a SUSE vagy épp a Sandisk is hozzájárult a fejlesztéshez. Képviselőik azonban eddig csak a projekt tanácsadó bizottságában vettek részt, a végső döntéseket a Red Hat hozhatta meg formálisan. A jövőben várhatóan ez (vagy egy némileg átalakított) bizottság viszi tovább a projektet, de immár nem csak tanácsadói, hanem döntéshozói jogkörrel.