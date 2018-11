Új csúcsroutereket mutatott a Netgear 802.11ax támogatással

Új csúcsroutereket jelentett be a Netgear: a már elérhető Nighthawk RAX80 a vállalat első, 802.11ax szabványt támogató készüléke - az eszköz még a klasszikus nevezéktan mellett lát napvilágot, nem az egyszerűsített Wi-Fi 6 matrica kerül rá - a cég emellett a router jövőre érkező, RAX120 nevű nagyobb testvérét is bemutatta. A legfrissebb Wi-Fi szabványt támogató routerekkel egyelőre nem lehet Dunát rekeszteni, ugyanakkor a piacon már láthattunk egy-egy ilyen modellt, többek között az Asus gondozásában, a Netgeart ugyanakkor mindenképp az elsők közé sorolhatjuk az adoptációban.

Ahogy arra már korábban is kitértünk, a Wi-Fi 6-ként is ismert 802.11ax szabvány nem az adatátviteli sebesség drasztikus növelésében erős, hanem a csatlakozó kliensek sokkal hatékonyabb kezelésében. Az elődjéhez hasonlóan 2,4 és 5 gigahertzen üzemelő szabvány például (amely a megfelelő szabályozási háttérrel az 1 és 7 gigahertzes sávok felé is nyit majd), már le- és feltöltési irányban is támogatja a MU-MIMO-t, de fontos előrelépés lesz az OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) támogatása is. A megoldással a spektrum idő-frekvencia erőforrásegységekre vagy RU-kra osztható, amelyeket az adott router vagy AP oszt ki a hálózaton belül az aktuális igényeknek, illetve hálózati prioritásoknak megfelelően. A Wi-Fi 6-os eszközök a megduplázott hálózati allokációs vektor, vagy röviden NAV (Network Allocation Vector) támogatásból is profitálhatnak, elsősorban a hozzáférési pontokkal sűrűn telített környezetekben. Az újonnan bevezetett technológiákkal a 802.11ax vagy Wi-Fi 6 azért egy nagyjából 30 százalékos elméleti csúcssebesség-ugrást is elkönyvelhet a 802.11ac szabványhoz képest, a fő újítások azonban inkább a csökkentett késleltetés, stabilabb működés és a számottevően nagyobb klienssűrűség támogatása lesznek.

Az egész pontosan Netgear Nighthawk RAX80 AX6000 névre hallgató új készülék unortodox formaterve mögött a Broadcom BCM49408-as SoC-jére támaszkodik, amely mindjárt két 802.11ax rádiót is biztosít és négy darab, 1,8 gigahertzes Cortex-A53 maggal operál - utóbbi mellé egy segédprocesszor is társul, amely kifejezetten a hálózati csomagfeldolgozásra van kihegyezve. A router 8 párhuzamos adatstreamet támogat, 2,4 és 5 gigahertzen. Ehhez összesen 8 antennát használ ezek a két oldalán felhajtott "szárnyakban" kaptak helyet.

Az eszköz hátoldalán két USB 3.0 aljzat mellett összesen öt darab Gigabites Ethernet aljzatot találunk, amelyek érdekessége, hogy azoknál a router a linkaggregációt is támogatja, azaz a technológiát ugyancsak támogató eszközökkel a router egyszerre két Ethernet kábellel is összeköthető, elméletben akár 2 gigabites sávszélességet biztosítva - ahogy azonban az AnandTech is megjegyzi, a gyártónak jelenleg nincs a portfóliójában a megoldást támogató modem.

A jövőre érkező izmosabb modell, a RAX120 egy kicsit szinte minden potmétert feljebb teker, a hasonló, felhajtott szárnyú dizájn mögött már 2,2 gigahertzen ketyeg a Cortex-A53 négyes, az eszköz 12 adatstreamet támogat, hátulján pedig NBASE-T LAN portot is találunk, amely akár másodpercenként 5 gigabites adatátvitelre is képes - emellett 4 további gigabites Ethernet, illetve a RAX80-hoz hasonlóan két USB 3.0 aljzat is fért az eszközre. Ugyancsak említést érdemel, hogy a RAX120 lesz az első Netgear konzumer router, amely a WPA3 plecsnit is megkapja - utóbbi egyébként a cég ígérete szerint a RAX80-ra is megérkezik, ugyanakkor erre a rajt után egy darabig még várni kell.

Természetesen a csúcsrouterek ára is a funkciókhoz igazodik, a RAX80 nettó 400 dollárért előrendelhető, kiszállítása pedig év végére várható. A RAX120 ára egyelőre nem ismert, de vélhetően valamivel a RAX80-énál is magasabban húzza meg azt a gyártó. Érdekesség, hogy a Netgear egy a jövőre érkező modellel párhuzamosan egy bétatesztelői programot is indít, amellyel 90 napig kipróbálható az eszköz, és csak akkor kell utána megvásárolni azt, ha elégedett vele a felhasználó.