Nem elégedettek a Google engedményeivel a tüntetők

Engedett és nem is a Google a jelenlegi céges kultúra ellen tiltakozó 20 ezer dolgozója, ideiglenes munkavállalója, beszállítója és alvállalkozója követelésének. A demonstrálók november elsején vonultak fel a vállalatnál tetten érhető diszkrimináció, rasszizmus és szexuális zaklatások miatt, a megfogalmazott követeléseknek viszont Sundar Pichai vezérigazgató válasza szerint csak néhány elemét hajlandó teljesíteni a vállalat, emiatt a "Google Walkout For Real Change" kezdeményezői tovább szeretnék folytatni a tárgyalásokat az igazgatósággal.

Pichai válaszában belátta, hogy a múltban a vállalat nem minden esetben cselekedett helyesen, és emiatt elnézést kért a dolgozóitól. A jövőre nézve pedig a vezérigazgató megígérte, hogy átláthatóbb lesz a problémakezelés folyamata, nagyobb támogatást és több gondoskodást fog nyújtani az arra rászorulóknak, továbbá elkötelezettebb lesz a méltányos és tiszteletteljes munkahely kialakításával kapcsolatban. A vállalásokat a Google ebben a dokumentumban részletesebben is kifejtette.

A legfontosabb engedmények közé tartozik, hogy a vállalat a jövőben nem ragaszkodik majd a szexuális zaklatási esetek cégen belüli választottbírósági (arbitration) eljárási kereteihez, hanem a bejelentőkre bízza a döntést, hogy hagyományos külső bíróság elé szeretnék-e tárni a panaszukat. Pichai hozzáteszi, hogy egyébként a cég eddig sem igényelte az érintettektől az ügyek teljesen bizalmas kezelését. Azonban azt is megjegyzi, hogy a személyes adatvédelem miatt továbbra is a belső bíráskodást tartja a legjobb eljárásnak.

A Google vállalásai tartalmazzák még, hogy a jövőben a belső vizsgálatok jelentéseiben a szexuális zaklatási ügyek nagyobb részletességgel fognak szerepelni. Továbbá a vizsgálat folyamata is változik, a bejelentési folyamat egy külön aloldalt kap, amely személyes, élő támogatási lehetőséget is nyújt majd. A HR-es megbeszélésekre az érintettek vihetnek majd magukkal támogató személyt a kérésüknek megfelelően, és ezenkívül a cégtől is kapnak támogatást a folyamat közben és után, beleértve a tanácsadást és a karriertámogatást. Továbbá a cég változtatni fog a szexuális zaklatáshoz kapcsolódó képzésén is, amelyet innentől kezdve mindenkinek el kell végezni, különben a teljesítményértékelési rendszerben negatív indikátorként jelenik meg. 2019-ben pedig a cég még inkább azon lesz, hogy a sokféleséget, a méltányosságot és a befogadást támogassa a munkavállalók felvételekor, előrehaladásakor és megtartásakor egyaránt.

Néhány követelményre a válasz azonban teljesen kimarad a dokumentumból, amit a tüntetés kezdeményezői egy blogbejegyzésben részleteznek. A #GoogleWalkout aktivistái nehezményezik, hogy a vállalat nem tervezi a kérésnek megfelelően egy diverzitásért felelős tisztségviselő kinevezését, aki közvetlenül a vezérigazgatónak jelentene és ajánlásokat tehetne az igazgatótanácsnak.

Továbbá a Google válasza kifejezetten csak a szexuális zaklatásra fókuszál, de kihagyja a tárgyalásból a rasszizmus, a szexuális diszkrimináció és a strukturális egyenlőtlenség kérdését. Ennek részeként az előrehaladás lépései kifejezetten csak a teljes munkaidős alkalmazottakra vonatkoznak, de kihagyják a szerződéses munkatársakat, akik a Google munkaerejének több mint felét teszik ki, ráadásul ez a csoport nagyrészt színes bőrűekből, bevándorlókból és a munkásosztály tagjaiból áll, akik a mozgalom tagjai szerint több támogatást igényelnének.

Összességében a tüntetők szerint a szexuális zaklatás csak egy tünet, amelynek megoldásához előbb a hatalom strukturális egyenlőtlenségeit kellene megoldani a munkahelyen. Bár az előrehaladást és a beígért lépéseket a #GoogleWalkout kezdeményezői is jónak tartják, csak éppen nem elégnek, ezért a Google igazgatóságát megpróbálják meggyőzni egy közelgő megbeszélésen a többi követelés teljesítéséről is.