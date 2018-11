AI-t vetnek be a biztosítók a közúti balesetek ellen

2015 óta az Egyesült Államokban meredeken emelkedik a mobilozásból eredő halálos balesetek száma, amely problémára egy ideje már a biztosítótársaságok is kiemelt figyelmet fordítanak. Ehhez többek közt a Bostonban és Budapesten fejlesztett TrueMotion alkalmazása is mankót nyújt, amely ehhez némileg ironikus módon épp a probléma forrását jelentő okostelefont fogja munkára komplex gépi tanulásos háttérrel megspékelve.

A már közel 100 főt foglalkoztató cég statisztikái alapján a vezetői engedéllyel rendelkező tinik (~14-19 éves korosztály) között jelenti a legnagyobb gondot a mobil nyomkodása, a készüléken megjelentek olvasás, illetve az azon végzett írás egyaránt tökéletesen elvonja a vezetésről a figyelmet. A TrueMotion szerint ez 600(!) százalékkal növeli a baleset valószínűségét. A felmérés talán ennél is ijesztőbb része, hogy a szóban forgó korosztály 15 százaléka minden vezetéssel töltött három percből legalább egyben az út helyett a mobilján tartja a szemét, egy kisebb, 2,5 százalékos rész pedig a volán mögött töltött idő felében az okostelefonjára van tapadva. Bár megnyugtatónak túlzás lenne nevezni, de a tinédzserek 25 százaléka csak az idő 5 százalékában mobilozik. A TrueMotion szerint a volán mögötti mobilozás a hétvégén, pénteken és szombaton van csúcsra járatva, ugyanis a fiatalok jellemzően ebben az időben tervezik meg különféle szabadidős programjaikat.

Sajnos a vizsgált korosztály szülei sem tökéletesek, bár a felnőtteknél inkább a telefonálás jelenti a problémát. A kimutatás szerint az idősebb korosztály 140 százalékkal többet telefonál a készüléket valamely kezében tartva, a nagyobb biztonságot jelentő kihangosító használata mellett pedig 270 százalékkal többet beszélnek a szülők. Bár kisebb mértékben, de a telefonbeszélgetés is növeli a balesetveszélyt, hisz az a készülék kézben tartása vagy a képernyő követése nélkül is elvonja valamelyest a figyelmet a vezetésről.

Mindenki zsebében ott lapul egy multiszenzor

A problémára már olyan nagyvállalatok is felfigyeltek, mint az Apple, amely még a tavaly megjelent iOS 11-gyel mutatta be a vezetés módot (Do Not Disturb While Driving). Ezzel az az iPhone automatikusan képes megállapítani, hogy a felhasználó mikor kezd vezetni, és ilyenkor teljesen letiltja a bejövő értesítések túlnyomó részét. A kijelző ilyenkor nem villan fel, nem jelenik meg az értesítés, nincs hangos vagy vibráló jelzés sem, így óvva a felhasználót esetleges saját felelőtlenségétől. Az Apple készülékei ehhez olyan beépített szenzorokat használnak, mint a giroszkóp, magnetométer, vagy a gyorsulásmérő.

A TrueMotion is ezekre építi megoldását, amely nagy vonalakban egy okostelefonos alkalmazásból, illetve egy felhőben futó gépi tanulásos backendből áll. Az érzékelő szerepét a ma már jóformán mindenki zsebében ott lapuló, az imént említett szenzorokat kvázi alapfelszereltségként tartalmazó okostelefon tartalmazza, amely a mindenkori sebesség mellett a fékezés és gázadás intenzitását is képes rögzíteni. A vezetés végén az app továbbítja a mozgáskarakterisztikai adatokat, melyeket a TrueMotion ezt követően az AWS publikus felhőben analizál supervised machine learning segítségével. A készítők több tucat eltérő, házon belül írt algoritmust futtatnak egyszerre, melyeknek eltérő szavazati joguk van a sofőr profiljának megrajzolásában.

Az algoritmusok a vezetési szokásokat pontozzák. A fentiekből adódóan legnagyobb súllyal a kézben tartott aktív okostelefonhasználat (üzenetírás, scrollozás, stb.), illetve a kézben tartott telefonnal folytatott beszélgetés bír, csak ezeket követik a mozgáskarakterisztikai jellemzők, amelyben olyanok szerepelnek, mint például a gyorshajtás, vagy a hirtelen fékezés. A passzív okostelefonhasználat kisebb súllyal bír, a kihangosított beszélgetés és a navigáció (térképhasználatot) nem rontja jelentősen a sofőr megítélését. A felsorolt aktivitások felismerésénél sokkal nagyobb dobás, hogy a TrueMotion 99 százalékos pontossággal felismeri, hogy a készülék tulajdonosan milyen járműben ül, vagyis egy tömegközlekedés részeként futó buszozás nem kerül be az adatbázisba. Az alkalmazás ennél kicsivel kisebb, ám még mindig igen magas, 93 százalékos biztossággal képes megállapítani, hogy a felhasználó a volán mögött, vagy csak valaki mellett (netán mögött) az anyósülésen ül egy személyautóban.

Boston, Budapest A TrueMotiont mindössze hat éve, 2012-ben alapított Brad Cordova, Joe Adelmann, Scott Griffith és Jon McNeill. Az alapötletet a túlhajszolt, baleseteket okozó kamionsofőrök adták, akiket egy arcfigyelő alkalmazással szeretett volna biztonságosabb munkavégzésre sarkallni a startup. E helyett végül egy sokkal szélesebb réteget célzó megoldás született, amelyre elsők közt csapott le az USA legnagyobb biztosítójának számító Progressive. A társaság egy pályázatot írt ki, amellyel az addig alkalmazott, a jármú mozgáskarakterisztikai adatait begyűjtő egyedi hardvert szerette volna költséghatékonyabb megoldásra cserélni. A 14 pályázó közül végül a TrueMotion lett a befutó, így többek között ennek hála mostanra Bostonban 80, Budapesten pedig egy tucat alkalmazottal rendelkezik a cég, mely a dinamikus növekedés miatt folyamatosan bővíti létszámát.

Nem csoda, hogy az USA 20 legnagyobb biztosítójának fele már élseben alkalmazza a fejlesztést, a top 10-ből pedig már 6 tette le voksát a TrueMotion mellett, az előbbi pedig a komplett amerikai piac nagyjából 80 százalékát jelenti. A biztosítók számára elsőrangú kérdés a lehető legpontosabb modell költséghatékony kidolgozása, amelyhez triviális módon minél precízebb adatokra és olcsóbb szenzorokra van szükség, mely utóbbit ez esetben maga a biztosított nyújtja. Mindez a kárügyintézésre is, a TrueMotion mellett ugyanis egy esetleges baleset körülményei lényegesen pontosabban határozhatóak meg, amelyből a biztosítók mellett a szabályokat betartó, vétlen sofőrök is nyerhetnek.

