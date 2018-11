Új kolléga érkezik: a szoftverrobot

Automatizálással kapcsolatban manapság a legtöbben a mesterséges intelligenciát és a kognitív gépi tanulást említik, pedig a hétköznapi valóságban a vállalatok ennél jóval egyszerűbb szinteken tudnak valódi megtakarítást elérni. A munkaerő-hiányos környezetben kifejezetten aktuális kérdés, hogy ki lehet-e váltani a monoton, repetitív irodai feladatokat gépi segítséggel, úgy, hogy ez ne járjon együtt évekig tartó komplex IT fejlesztéssel. A választ a szoftverrobotizálás jelenit, ami valójában annyit tesz, hogy jól definiálható, ismétlődő rutinfeladatokat a munkaállomások interfészén keresztül kezelő algoritmusokat állítunk csatasorba. Habár a valóságban a robotok a háttérben virtuális szervereken dolgoznak, ezt valóban úgy kell elképzelni, hogy az általunk is látott grafikus interfészt használva a robotok mozgatják a kurzort, weboldalakat nyitnak meg, űrlapokat töltenek ki, Excel táblákat szerkesztenek, fájlokat mentenek és másolgatnak, ha szükséges.

Olyan vállalati környezetben, ahol a folyamatok sztenderdizálása már megtörtént vagy legalább elkezdődött, de egymástól technológiailag és a befolyásolhatóság szempontjából is különálló rendszerekben történik a munka, ott a szoftverrobotok látványos hatékonyságnövekedést tudnak elérni. Tipikusan ilyen terület a vállalati pénzügy, a bankszektor, a szolgáltatóközpontok és akár az államigazgatás is. A szoftverrobotok legnagyobb előnye, hogy a "telepítést" követően az üzleti oldal képviselői komoly IT kompetencia nélkül is képesek automatizálási feladatokat definiálni vagy változás esetén frissíteni.

A Robotics Process Automation (RPA, szoftverrobotos folyamatautomatizálás) megoldásokat a cikkek gyakran csak áttekintő jelleggel vizsgálják, abból a célból, hogy mely üzleti folyamatok esetén célszerű alkalmazni őket, az operatív szempontú vizsgálatok azonban jóval ritkábbak. A KPMG Magyarország IT tanácsadó részlegének saját tapasztalatai és a 2018. júniusi Forrester Wave: Robotic Process Automation (fizetős) kutatás alapján megkíséreljük pótolni ezt a hiányosságot. Az általános tapasztalat az, hogy az RPA még mindig nem számít kézenfekvő megoldásnak, talán azért, mert egy határterület, de ahol felkerül a térképre, ott jellemzően intenzíven elkezdi használni az üzleti oldal is.

Az ügyfelek számára leggyakrabban a Blueprism és a UiPath segítségével készítünk RPA megoldásokat, és ezen felül az Automation Anywhere program képességeit is egyre alaposabban elkezdtük felmérni. A gyakorlati életből származó tapasztalatok alapján ebben a cikkben most erről a három szoftverről adunk egy áttekintést.

Blue Prism, robotprogramozás programozási ismeretek nélkül

A három szoftver közül Blue Prism a leginkább üzleti szemléletű abban az értelemben, hogy a legkevesebb programozási ismeretet igényli, könnyen megérthető a kezelőfelülete és folyamatábra-szerűen vizualizálja a készülő szoftverrobotot. Ez azért fontos, mert a Blueprism elképzelése szerint az RPA rendszer irányítása ugyan az IT területhez tartozik, azonban a fejlesztés az üzleti oldalra hárul. Egy folyamatszemlélettel rendelkező munkavállaló szerényebb Visual Basic vagy C# tudással is összetett feladatokat képes automatizálni a Blueprism segítségével. Ezen felül a felhasználóbarát debugging funkció sok időt és fejfájást takarít meg.

A Blue Prism partnerséget épített ki a Google-lel, az IBM-mel és a Microsofttal is a szoftverrobot kognitív képességeinek javítása érdekében. Ezt a funkciót azonban a normál licenc nem tartalmazza, eléréséhez külön előfizetésre van szükség. Korábban a Blue Prism úgy nyilatkozott, hogy nem támogatja az úgynevezett „attended bot” (emberi felügyelet mellett működő szofverrobot) koncepcióját, azonban az utóbbi időkben ez a nézőpont megváltozott és a Trust Portal-lal közösen kínálnak egy attended bot megoldást az ügyfeleiknek. Az attended bot mindazonáltal nem tartozik a Blue Prism erősségei közé, sokkal inkább a lehető legkisebb emberi felügyelet mellett működő szoftverrobot megoldások terén kiemelkedő. A Control Room szolgáltatás bennfoglalt az árban, és remekül támogatja a szoftverrobotok menedzselését és riportálását is.

Mindent összevetve a Blue Prism a közepes és nagyvállalatoknak ajánlható, átlagos komplexitású folyamatok esetén, mint például törzsadat-karbantartás során, amikor a szállítói törzsadatokat ellenőrzése több adatbázisban szükséges.

UiPath, lemásolt emberi interakciók

A UiPath egy gyorsan fejlődő, nagy potenciállal rendelkező eszköz. A fejlesztői környezet kevésbé felhasználóbarát a Blue Prismhez képest, hiszen a fejlesztőnek .NET tapasztalatra van szüksége az eszköz gördülékeny használatához, amelyhez a fejlesztői környezet alapját a Microsoft Workflow Foundation adja. A több szint és a széttartó folyamatok nehezíthetik az összetett automatizmusok átlátását, különösen a debugging során, viszont a UiPath tartalmaz egy rögzítő eszközt, amely nagy segítség lehet a kezdők számára és helyes használat esetén segít elmozdulni egy sokkal inkább üzletbarát felhasználás felé. Rögzíti a felhasználó által végzett egérmozgatást és billentyűzet-használatot, továbbá szekvenciálisan megjeleníti azt, mint a leendő szoftverrobot alapja.

A megoldás szintén kínál attended bot lehetőséget, amely akkor lehet hasznos, ha az emberi interakciót feltétlenül igénylő folyamat néhány lépését szeretnénk automatizálni, úgy mint például a frontend folyamatokat.

A UiPath ingyenes, közösségi verziója lehetővé teszi a termék kipróbálását, mely által felhasználói bázisát, ismertségét növelheti és magasabb létszámú, önállóan tanuló fejlesztőt biztosít a piacon. A UiPath a Blue Prismhez hasonlóan partneri kapcsolatot épített ki, többek közt a Google-lel, az IBM-mel, a Microsofttal és a Stanford Egyetemmel a szoftverrobot kognitív képességeinek fejlesztésére. Az alap UiPath licenc azonban nem tartalmazza ezt a szolgáltatást, a kognitív elemek eléréséhez külön előfizetés szükséges. A szoftverrobotok menedzselése az önálló Orchestrator felületen érhető el, ami a Design Studio-ból nyílik meg.

A bemutatott megoldás főleg a kis- és közepes vállalatoknak ajánlható, illetve olyan cégeknek, ahol jellemzően attended bot megoldásokat kívánnak használni a folyamatok automatizálása során.

Automation Anywhere – mélyvíz, gyakorlott fejlesztőknek

Az Automation Anywhere kínálja a leginkább tradicionális kódolásalapú megközelítést a vizsgált három megoldás közül. A fejlesztői felület megjelenése egy scripting eszközére hasonlít, kiegészítve drag-and-drop funkcionalitással, így az elkészült folyamatokat is scriptként kell olvasni. Ez a megközelítés vonzó lehet a gyakorlott fejlesztők számára, de a kezdő és az üzleti hátterű felhasználókat eltántoríthatja. A legegyszerűbb folyamatok leképezése nem kíván programozási ismereteket, de már a közepesen összetett folyamatok automatizáláshoz is erősen ajánlott a komolyabb C# tudás. A debugging funkció kényelmes, viszont nem rendelkezik különleges funkciókkal.

A hozzá tartozó IQ bot komoly kognitív képességekkel rendelkezik és kiegészül machine learning, valamint harmadik feles AI platformok, például IBM Watson használatával. Az Automation Anywhere továbbá rendelkezik egy Bot Store-al is, amelyen keresztül a felhasználók bőséges előre elkészített szoftverrobot-választékkal találkozhatnak.

Mindent összevetve, az Automation Anywhere egy igazán sokoldalú eszköz, amely elsősorban nagyvállalatok részére ajánlható. Egyrészt a nagyobb szervezeteknél jellemzően található olyan IT szakértői gárda házon belül, akik ki tudják használni ennek a komplexebb és sokoldalú eszköznek az előnyeit, másrészt sokkal inkább valószínű, hogy előfordulnak olyan átfogó problémák, melyeket csak nagyon bonyolult folyamatrendszereken keresztül lehet megoldani.

Melyiket válasszam?

A három eszköz három különböző megközelítést jelent, különböző szituációkban érdemes mérlegelni, hogy melyik irány segíti leginkább a munkavégzést. A választás nem csak a cégmérettől, de a rendelkezésre álló szakértelem összetételétől, a feladatok komplexitásától, az érintett felületek típusától is függ, de az nem kérdés, hogy az RPA bátran ajánlható minden olyan esetben, ahol repetitív irodai feladatokat kell kiváltani. A monoton rutinfeladatok egyrészt jelentősen rontják a munkavállalói elégedettséget, másrészt az elrontott, elgépelt adatbevitelhez kapcsolódó hibajavítás költsége (cost of failure) mindig szignifikáns. A legtöbb esetben az ügyfelek már az induláskor viszonylag könnyen tudják azonosítani, hogy melyek az elsőként automatizálandó feladatok, hiszen a napi munkájuk során szembesülnek az ezekből fakadó hátrányokkal. Sokszor ugyan van hosszútávú fejlesztési terv ezek kiküszöbölésére, de az RPA éppen azt a könnyebbséget adja meg, hogy nem szükséges az esetlegesen évekig tartó rendszerintegrációt megvárni. Az "új munkatárs" gyors és hatékony gyógyírt nyújt a fenti problémákra.

A cikk elkészítésében közreműködött Kardos Zoltán, a KPMG IT tanácsadója.Jelen cikk nem tekinthető a KPMG Csoport vagy tagvállalatai hivatalos álláspontjának.