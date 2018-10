Megbünteti az olasz versenyhatóság az Apple-t és a Samsungot

Megbüntette az versenyhatóság az Apple-t és a Samsungot a szoftverfrissítések miatt, amelyekkel a gyártók szándékosan lassították a mobiltelefonokat - írja a hatóság, az Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) közleménye. Mindkét gyártó összesen 5-5 millió eurós büntetést kapott a tevékenységért Olaszországban, mivel a tevékenységével több pontban is megsértette a helyi fogyasztóvédelmi szabályozást. Az Apple-nek pedig még további 5 millió eurót is be kell fizetnie, amiért az ellenőrzőszerv szerint nem adott elég világos információt a felhasználóinak a telefonok akkumulátorainak cseréjéről.

Az Apple szándékos szoftveres lassítása körüli botrány tavaly decemberben pattant ki, amelynek részleteiről itt és a cég magyarázatáról itt írtunk. Röviden, a cupertinói vállalat közleménye szerint a lassításra azért kerül sor, mivel az öregedő akkuk bizonyos esetekben már nem voltak képesek kiszolgálni a CPU energiafelvételét, emiatt a telefonok sokszor váratlanul kikapcsoltak. A maximális órajel alacsonyabbra állításával a kikapcsolások ritkábbá váltak, cserébe a készülékek nagyon lelassultak. Az Apple elmondása szerint csak olyan esetekben lassította a CPU-t, ahol ezt az akku állapota szükségessé tette, a telep cseréjét követően pedig visszaállította az eredeti teljesítményszintet - ennek érdekében pedig akciós akkucserét is hirdetett. A cég a felhasználóknak szóló nyílt levelében kifejtette, hogy mindezzel nem új termék vásárlására akarta ösztönözni a felhasználóit.

Az olasz felügyeleti szerv viszont nem volt elégedett az Apple magyarázatával, mivel közleménye szerint még a szoftverfrissítés előtt kellett volna tájékoztatni a fogyasztókat, és az akciós akkucserélős gesztus is csak később érkezett. Így a hatóság indoklása szerint a vállalat a szoftveres lassítással jelentősen csökkentette a készülékek funkcionalitását és teljesítményét, ezzel pedig új telefon vásárlására akarta ösztönözni a fogyasztókat. Továbbá az Apple egy további pontban is megsértette a helyi fogyasztóvédelmi szabályt, mivel nem tájékoztatta elég megfelelően a felhasználókat a lítium elemek alapvető jellemzőiről, például azok átlagos időtartamáról és avulásáról, valamint "az akkumulátorok karbantartására, ellenőrzésére és cseréjére vonatkozó helyes eljárásokról az eszközök teljes funkcionalitásának megőrzése érdekében".

A töltési ciklusok számával esett az akkuból kinyerhető feszültség és töltés

Bár a Samsung esetében nem tudunk nyilvános lassítási botrányról, de az olasz hatóság szerint a 2014-ben megjelent Samsung Galaxy Note 4 kapcsán is hasonló felhasználói panaszok érkeztek be hozzá. Az ügyfélszolgálati feljegyzések és a Samsung "belső levelezései" alapján a 2016-ban kiadott androidos operációs rendszer frissítése nem volt a optimalizálva a Galaxy Note 4 készülékekre. Ennek eredményeként a készülékek tulajdonosai nem várt hibákat, például automatikus újraindulást tapasztalhattak - a garancián kívüli hibák javítása pedig magas költségekkel járt a fogyasztóknak.

Összességében az olasz AGCM szerint mindkét vállalat olyan szoftverek telepítését ösztönözte a készülékekre, amelyeket az eszközök nem támogattak megfelelően, és erről a cégek nem tájékoztattak előzetesen megfelelően a felhasználóikat. Ezenkívül az Apple és a Samsung nem is biztosított a készülékek tulajdonosainak olyan eszközt, amellyel a korábbi funkcionalitást hatékonyan visszaállíthatnák. Az olasz hatóság a problémák súlya miatt mindkét cégre a helyi maximálisan elérhető bírságot szabta ki, a Samsungnak 5 millió eurót, míg az Apple-nek a két vitatott gyakorlat miatt összesen 10 millió eurót kell fizetnie.

A Samsung a Reutersnek küldött közleményében kifejtette, hogy soha nem adott ki olyan szoftverfrissítést, amely csökkentette volna a Galaxy Note 4 teljesítményét, ezért nem tartja helyénvalónak az olasz hatóság büntetését, és fellebbezést tervez. Az Apple egyelőre nem reagált az olasz hatóság közleményére.