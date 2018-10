Az okosotthon eszközei is segítik a megfigyelést

Eddig nagyjából 300 esetben kértek hozzáférést a hatóságok a Google Nest eszközeihez 2015 óta, melyek közül 60 adatigénylés 2018 első félévében történt - derül ki a Nest átláthatósági jelentéséből. Az említett esetekben pedig összesen 525 különböző Nest felhasználói fiók volt érintett. Az amerikai Forbes következtetése szerint ez lényegében azt jelenti, hogy az okosotthonok berendezései nem csak a felhasználók kényelmét, hanem a megfigyelést is megkönnyíti a hatóságok számára.

Természetesen a bűnüldöző szervek sem kaphatnak minden esetben hozzáférést jellemzően például a kameraképekhez, hanem ahhoz adatkérési igényt kell benyújtaniuk, amelyet a vállalat felülbírálhat. A Nest ki is fejti a jelentésben, hogy mielőtt teljesíti az adatkéréseket, előtte ellenőrzi a jogszerűségét és a Nest szabályzatainak való megfelelést. Ha például egy kérés túl tágan megfogalmazott és túl sok adatot kér, akkor a cég megpróbálja szűkíteni az átadott információmenyiséget a bűnüldözéshez feltétlenül szükséges felhasználói fiókokhoz tartozó adatokra.

Ahogy a Nest átláthatósági jelentése is mutatja, a cég valóban megszűri az igények teljesítését, sőt 205 óta folyamatosan 60 százalék alatt marad ezeknek az aránya. Egyedül 2015-ben közelítette meg az adatátadások mennyisége a 60 százalékot, de 2016-2017-ben a Google mindössze ezeknek 20-40 százalékát teljesítette. Az idei első félévben pedig még ennél is kevesebb esetben ítélte a vállalat jogosnak a kéréseket, ezért a hatvan esetből csak nagyjából 15 százalékban adott adatokat a bűnüldöző szervek kérésére. Az első ilyen nyilvánosan ismert esetről egyébként múlt héten a Forbes részletesen is beszámolt, mikor egy személyiséglopással és csalással foglalkozó bűnszervezetet a saját otthoni Nest kamera segítségével fogtak el a rendőrök az Egyesült Államokban.

Azonban a Google okosotthonos eszközeinek vonatkozó jelentése meglehetősen elnagyolt az anyacég vagy más nagyvállalatok jelentéseihez képest. Így nem lehet tudni, hogy jellemzően mely országok szoktak adatokat kérni, vagy éppen milyen típusú eszközökhöz. Az egyelőre bizonyos, hogy national security letter (NSL) formátumú kérés még nem érkezett az Egyesült Államoktól, mivel a "kanári" még megtalálható a jelentés alján, amely tájékoztatja a felhasználókat, hogy nem érkezett nemzetbiztonsági szolgálatoktól származó vagy egyéb titkos adatkérelem.

Sok okosotthoni eszköztulajdonos viszont valószínűleg nincs is tudatában annak, hogy az otthonát és így a legszemélyesebb információit akár előzetes bejelentés nélkül is megfigyelhetik - véli az amerikai Forbes. A lap által megkérdezett szakértők szerint a Google-nek jobban fel kellene hívni a Nest tulajdonosok figyelmét, hogy az otthonukban elhangzó információk az eszközökkel rögzíthetők, és megoszthatók a hatóságokkal a megszabott jogi keretek közt. Továbbá a Google-nek érdemes lenne adatmegőrzési szabályzatot is készíteni, amely szabályozza az érzékeny információk törlését rövid időkereten belül, és a törlésről értesíti is a felhasználókat.