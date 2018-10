Négy hátlapi kamerával merészkedik a piacra a Samsung Galaxy A9

Egy ideje már lehetett tudni, hogy a Samsung október folyamán rálicitál majd az okostelefonjaira egyre több kamerát pakoló konkurenciára, méghozzá egy felső-középkategóriás eszközön - most pedig le is hullt a lepel az új modellről, amely a Galaxy A9 sorozat idei kiadása, és amelynek hátlapjára a koreai gyártó valóságos kameratornyot húzott, mindjárt négy, függőlegesen elhelyezett szenzorral. A középszint ugyanakkor senkit ne tévesszen meg, az okostelefon messze nem filléres modell, még ha a csúcskategória csillagászati árazásánál jóval olcsóbban is kerül piacra.

A készülék a vállalattól a középkategóriában már megismert formatervet hozza, ahogy azt egyebek mellett az idei Galaxy A8-nál is láthattuk: oldalt szinte teljesen eltűntek a kijelzőkávák és alul-felül is csak egy-egy vékony csík övezi az A9 esetében 6,3 hüvelykes, 18,5:9-es képarányú panelt. Lényegében ugyanazt látjuk itt is, mint a Samsung csúcsmodelleknél, épp csak a kijelző szélei nem íveltek.

A telefont megfordítva viszont már jóval szembetűnőbb a különbség, a hátlap bal oldalán ugyanis függőlegesen rendezve négy kamera figyel: alulról kezdve, az első egy 5 megapixeles mélységérzékelő szenzor (az olyan effektekhez mint például a háttérelmosás, utólagos fókuszállítás), fölötte pedig a 24 megapixeles "fő" kamera található. Alulról a harmadik, 10 megapixeles kamera egy telefotó lencsét kapott, amely kétszeres optikai zoomot tesz lehetővé, a legfelső szenzor pedig egy 8 megapixeles, 120 fokos ultraszéles látószögű lencse mögött figyel.

Hasonlóan változatos kameraszórást a hetekben megjelent LG V40 Thinq hátlapján láthattunk, igaz, ott hiányzott a repertoárból a mélységszenzor. Ahogy az LG csúcsmodell esetében, a kameraseregnek itt is az eltérő funkcionalitás ad igazán értelmet: míg a kétkamerás telefonok első hullámánál a gyártók jobbára a két szenzor képének összefésülésével próbáltak jobb minőségű képeket készíteni, mára ez a vonal fölöslegesnek bizonyult, hiszen ahogy azt korábbi zászlóvivőivel a Samsung vagy épp a Google Pixel telefonjai is bizonyították, egyetlen kamerával is lehet irigylésre méltó képminőséget produkálni - még ha csak egyfélét is. A telefotó és széles látószögű lencsék ez utóbbi korlátozást oldhatják fel, azokkal az eddigieknél jóval változatosabb, illetve az adott élethelyzethez jobban igazodó képek készíthetők.

Hogy ezek minősége milyen lesz az A9-en egyelőre kérdéses, hiszen mégiscsak középkategóriás telefonról van szó, amelybe még ha sokféle szenzor is kerül, azok jó eséllyel érezhetően gyengébb minőségűek, mint a csúcsmodellekbe tartogatott érzékelők. Az optikai képstabilizáció például látványosan hiányzik mindegyik kameráról, illetve úgy néz ki a vállalat idei csúcstelefonjaiból megismert, állítható rekesznyílást is korainak érezte a gyártó lecsorgatni a középszintre. A kamerák valós minőségét az első éles tesztek mutatják majd meg.

Az A9 motorházteteje alatt egyébként a középszinthez képest kifejezetten tisztességes vas dolgozik, méretes AMOLED kijelzője 1080x2220 pixel felbontású (392 PPI), az eszköz továbbá egy Qualcomm Snapdragon 660 chipet kapott, négy 2,2 gigahertzes, illetve négy 1,8 gigahertzre állított Kryo 260 maggal. RAM-mal a vállalat határozottan bőkezű volt, 6 gigabájtot pakolt belőle a telefonba, és belső tárhelyéből is 128 gigabájtot kapott az A9. Az akku kapacitása 3800 mAh, és természetesen az előlapra is jutott kamera, méghozzá egy méretes, 24 megapixel felbontású szenzor.

Az mindenképp érdekes, hogy a vállalat az új négykamerás felállást nem tartogatta valamely csúcstelefonjára, helyette a középkategóriában sütötte el. Ennek oka, hogy a vállalat a középszintű modellek esetében kisebb kockázat mellett kísérletezhet az új megközelítéssel, illetve szondázhatja, hogy a koncepció mennyire nyeri el a felhasználók tetszését. A középszint felpezsdítésével emellett az idei csúcsmodellek gyengébb piaci teljesítményét is próbálhatja ellensúlyozni a cég. A 2018-as Galaxy A9 mindenesetre nem csak a kameranégyes, de az új termékstratégia tesztje is lesz. Ha a vállalatnak a készülékkel pozitív tapasztalatokat gyűjt, könnyen lehet hogy a közeljövőben más, olcsóbb eszközein is láthatunk majd hasonló egzotikus funkciókat.

Az új stratégiáról korábban a cég mobilos részlegének vezetője, DJ Koh a CNBC-nek is beszélt, kiemelve, hogy az irányvonallal az Y vagy "millenial" generációra igyekeznek fókuszálni akiknek nincs pénzük a csúcsmodellekre. Ahogy korábban szó volt róla, ez sajnos nem jelenti, hogy a Galaxy A9 olcsó telefonként vonulna be a piacra, a novemberben közepén megjelenő telefon ajánlott fogyasztói ára Magyarországon bruttó 200 ezer forint lesz. Ez ugyan jóval olcsóbb, mint a piac élharcosainak 400 ezer forintot is meghaladó árcédulái, azonban így is kétséges, mennyire lesz vonzó az emlegetett, vékonyabb pénztárcával rendelkező fiatalok számára. A kameranégyes ugyanakkor kétségtelenül egyedi funkció a piacon, ha az eszköz sikeres lesz, az mind a technológia, mind az új termékstratégia létjogosultságát igazolhatja.