Összeolvad a Cloudera és a Hortonworks

Egyesíti erőit a Cloudera és a Hortonworks - jelentette be tegnap a két érintett vállalat. Az összevonással létrejövő cég értéke várhatóan nagyjából 5,2 milliárd dollár lesz, amiből a Cloudera tulajdonosai 60, a Hortonworks részvényesei pedig 40 százalékot birtokolnak majd, utóbbiak minden egyes papírjaikért cserébe 1,305 Cloudera részvényt kapnak. Utóbbi megfelel a cég megegyezést megelőző 10 napban mért átlagos tőzsdei értékének, mely egyben azt is jelenti, hogy a Hortonworksnek végül nem sikerült prémiumot kialkudni. Az összevonással létrejövő vállalat 2500 ügyfelével nagyjából 720 millió dolláros éves forgalomra számíthat. A tranzakció lezárásához elsőként most is az amerikai versenyügyi hatóságnak kell zöld utat adnia, amelyet legkorábban valamikor a jövő év első felében történhet meg. A jóváhagyást nehezítheti, hogy a Cloudera és a Hortonworks egymás konkurensei, mindkét cég Hadoop-alapra építve kínál big datás megoldásokat.

A CNBC értesülései szerint az érintettek viszonylag régóta tárgyaltak az összevonásról, amely mögött elsősorban a két vállalat struktúrája közötti egyes átfedések álltak. Arról egyelőre nem beszéltek az érintettek, hogy az egyesülés milyen konkrét szervezeti átalakításokat hoz, a redundáns fejlesztések alapján azonban elbocsátások várhatóak. Ezt támasztja alá, hogy a Cloudera-Hortonworks 125 millió dollár éves megtakarítással kalkulál az értékesítés, illetve a kutatás és a fejlesztés összevonásával. A közlemény alapján a még csupán papíron formálódó vállalat vezetésével Tom Reillyt, a Cloudera elnök-vezérigazgatóját bízták meg, a Hortonworksöt vezető Rob Bearden pedig beülhet az összevont vállalat igazgatótanácsába.

A Clouderát 2009-ben alapította Christophe Bisciglia, Amr Awadallah és Jeff Hammerbacher, akik a Facebooknál, a Yahoo!-nál és a Google-nél Hadoop-alapú rendszerekkel foglalkoztak korábban, valamint Mike Olson, aki az Oracle által felvásárolt SleepyCatnél a BerkeleyDB nyílt forrású beágyazott adatbázis-motort fejlesztette. A Palo Altó-i cégnek mintegy 600 alkalmazottja van jelenleg, a szoftverét és szolgáltatásait olyan szervezetek használják mint a Box.net, a BlackBerry, az eBay, az Allstate biztosító, a NetApp, a Nokia, a Western Union, a Samsung és az Egyesült Államok hadserege.

A Yahoo!-tól indult, mára az Apache égisze alatt fejlődő nyílt forrású Hadoop a "big data" feladatok de facto standard platformjává vált, mind a Cloudera, mind pedig a Hortonworks erre építette termékeit. Előbbi saját Hadoop-disztribúcióval, ez a CDH, amelyet saját fejlesztésű Cloudera Manager szoftverrel, illetve kapcsolódó támogatási, oktatási és konzultációs szolgáltatásokkal próbál meg vonzóbbá tenni. A CDH ingyen letölthető a cég honlapjáról és korlátozás nélkül használható, de a Managert, illetve a szolgáltatásokat a fizető ügyfelek kapják meg csak.