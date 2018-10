Egyszerűsített nevezéktant kapnak a Wi-Fi szabványok

Egyszerűsített nevezéktannal tenne rendet a fejekben a Wi-Fi Alliance: a vezeték nélküli szabványért felelős szövetség bejelentette, a technológia legújabb generációja, azaz a 802.11ax egyszerűen Wi-Fi 6 névre hallgat majd. A kezdeményezéssel a vezeték nélküli szabványok, technológiák terén kevésbé jártas felhasználókat segítené a szervezet az egyszerűbb tájékozódásban. Új router vásárlásánál például lényegesen egyszerűbben állapítható meg annak korszerűsége a számozásból mint az eddigi, összetettebb nomenklatúrából, így a tapasztalatlanabb vásárlók sem választanak 802.11n-képes routert az új, 802.11ac szabványt támogató notebook mellé.

A szervezet tervei szerint az átnevezés visszamenőlegesen is érvényes lesz, ami azt jelenti, nem csak a 802.11ax avanzsál Wi-Fi 6-tá, de ennek mintájára a 802.11ac-ból Wi-Fi 5, a 802.11n-ből pedig Wi-Fi 4 lesz. Ez azért fontos, mert bár a már piacon lévő termékek dobozait valószínűleg egyik gyártó vagy kereskedő sem kezdi majd el átmatricázni, a Wi-Fi Alliance a nevezéktant szoftveroldalon is bevezetné: az egyes operációs rendszerek, mikor az adott eszköz Wi-Fi hálózatra csatlakozik, feltüntethetik majd a kapcsolat mellett az aktuális hálózat verziószámát. Így több rendelkezésre álló kapcsolat esetén lehetőség lesz a modernebb hálózatot választani.

Az első Wi-Fi 6 név alatt érkező termékek érkezése jövőre várható, noha valószínűleg eltart egy ideig, míg a teljes iparág átáll az új nevezéktanra, főleg hogy több gyártó is jelentett már be termékeket, amelyek a legfrissebb szabványt még 802.11ax név alatt említik, ilyen például a Qualcomm is, amely a technológiára építő vezeték nélküli hálózati SoC-it már tavaly februárban leleplezte. Miután azonban a Wi-Fi Alliance a legtöbb tech-óriást tagjai között tudhatja, beleértve a Google-t, az említett Qualcommot, Netgeart, Microsoftot és Apple-t is, jó eséllyel a vállalatok részéről is várható hajlandóság az egyszerűsített nevezéktan alkalmazására. Több vállalat egyébként már hangot is adott támogatásának a kezdeményezés kapcsán, köztük az Aruba, a Broadcom, az Intel, a Marvell Semiconductor, a MediaTek, a Netgear és a Qualcomm is.

Persze a szabványnevek egyszerűsítése azért nem egyértelműsíti az újabb verziók előnyeit. A hamarosan Wi-Fi 6-ként ismert 802.11ax szabvány például nem az adatátviteli sebesség drasztikus növelésével licitál rá a 802.11ac-re, hanem a csatlakozó kliensek sokkal hatékonyabb kezelésével. Az elődjéhez hasonlóan 2,4 és 5 gigahertzen üzemelő szabvány például (amely a megfelelő szabályozási háttérrel az 1 és 7 gigahertzes sávok felé is nyit majd), már le- és feltöltési irányban is támogatja majd a MU-MIMO-t. Ennek köszönhetően nem csak a routerek tudnak majd párhuzamosan több eszköz felé hatékonyabb adatátviteli nyalábokat formálni, de egy eszköz is képes lehet egyszerre több másik készüléktől adatstreamek fogadására.

Szintén fontos előrelépés lesz az OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access) támogatása, amely az előző szabványverzióból még hiányzott. A megoldással a spektrum idő-frekvencia erőforrásegységekre vagy RU-kra osztható amelyeket az adott router vagy AP oszt ki a hálózaton belül az aktuális igényeknek, illetve hálózati prioritásoknak megfelelően. A Wi-Fi 6-os eszközök a megduplázott hálózati allokációs vektor, vagy röviden NAV (Network Allocation Vector) támogatásból is profitálhatnak, elsősorban a hozzáférési pontokkal sűrűn telített környezetekben. Utóbbiaknál ugyanis visszatérő probléma, hogy egy adott hálózatban megszabott NAV-értéket egy környező hálózatból érkező frame felülírhat, ami számos gondot okozhat. Az új szabvány ezzel szemben két külön NAV-ot kezel, egyet az adott állomás saját hálózatának frame-jei módosíthatnak, a másikhoz pedig a vele átfedésben lévő hálózatokéi kapnak hozzáférést.

Az újonnan bevezetett technológiákkal a 802.11ax vagy Wi-Fi 6 azért egy nagyjából 30 százalékos elméleti csúcssebesség-ugrást is elkönyvelhet a 802.11ac szabványhoz képest, a fő újítások azonban inkább a csökkentett késleltetés, stabilabb működés és a számottevően nagyobb klienssűrűség támogatása lesznek. Ezzel ugyanakkor a szövetség komoly kihívás elé néz, az új szabvány véglegesítését már többször elhalasztották, jelen állás szerint az első Wi-Fi 6-os termékek 2019 második felében láthatnak napvilágot.