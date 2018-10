Ráncfelvarrást kap a Google Assistant

Átláthatóbb felület és több érintéses funkció is megjelenik az áttervezett mobilos Google Assistant felületén. A vállalat közleménye szerint a felhasználók nagyjából fele-fele arányban használják az asszisztensen keresztül a hangalapú és az érintéses utasításokat, úgyhogy a fejlesztők ehhez próbáltak alkalmazkodni az új funkciókkal, amelyek lehetővé teszik a két utasítási mód kombinációját. Például a felhasználó hangalapon kérdez valamit, utána a felületen megjelenő képekkel, gombokkal, csúszkákkal finomíthatja a kérést.

Ennek érdekében egyrészt sokkal nagyobbak lettek a felületen a vizuális elemek, mint amilyenek korábban voltak, és megjelennek rajta az okosotthon készülékeinek beállítását segítő szabályozók is. Az interaktív elemekkel meg lehet adni, hogy például mennyire legyen világos a szobában, vagy milyen hangosan szóljon a hangszóró. Ezenkívül más márkák fejlesztői is saját eszközöket kaptak a kezükbe, hogy hasonló funkciókat fejlesszenek, például néhány vendéglátóegységnél már a felületről képekkel is ki lehet választani a menüt, vagy a fitnesz alkalmazások GIF-ekben is képesek megjeleníteni a választható edzési terveket. Ráadásul a felhasználók mostantól Assitanton keresztül, hangalapú utasítással is fizethetnek a termékekért vagy megújíthatják előfizetéseiket. Mindez jelenleg csak az Egyesült Államokban működik, de a vállalat tervezi a kiterjesztését más országokra is.

Továbbá a Google Assistant mostantól egy áttekintést is ad a felhasználók napjáról, vagyis az elérhető információk alapján megjeleníti a programokat, a legutóbbi rendeléseket, a friss részvényárfolyamokat és az Assistanttal használt szolgáltatásokat. Összességében azokat a dolgokat, amire a felhasználónak a Google szerint az adott napon szüksége lehet a minden napi tevékenységek és a folyamatban lévő foglalások, rendelések alapján. Igény szerint pedig értesítőket is küld az aktuálisan fontos programokról. A megoldás elérhető Androidról és a héten megjelenő frissítéssel iOS-ről, de csak a támogatott nyelveken.

A bejelentések valószínűleg a Pixel 3 tervezett bejelentésével állnak összefüggésben az amerikai PCWorld szerint, mivel a vállalat mostanában több szolgáltatását is felújított hogy jobban mutasson a nagy bemutatón, például a Maps is kapott mostanában pár új funkciót. A cég várhatóan a New York-i eseményen az Assistanttal integrált termékekkel kapcsolatban is új bejelentésekkel érkezik, de egyelőre a közlemény csak a mobilos Assistant felületi megújulásáról szól.

Sajnos egyelőre az asszisztens még mindig nem elérhető magyar nyelven, de februárban bejelentette a Google, hogy év végére az Assistant 38 nyelven fog érteni (jelenleg 16 nyelven elérhető), és már az androidos telepített bázis 95 százalékát fogja lefedni. A cég akkor nem erősítette meg a HWSW kérdésére, hogy a magyar végre bekerülne a virtuális asszisztens nyelvei közé, de azért van rá esély. A konkurensekkel ellentétben - úgy mint a Microsoft Cortana, az Apple Siri vagy az Amazon Alexa - a Google kimondott célja, hogy az Assistant minél több nyelven általánosan is elérhető legyen. Így miközben a nagy piacokon erős harc folyik, a Google a nemzetközi piacokon jelentős előnyre tenne szert, úgyhogy remélhetőleg hamarosan az Assistant is megjelenik magyar nyelven a most bejelentett újításokkal együtt.