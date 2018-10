Bőrborítású hibridet villantott a HP

Stílusos hibriddel rukkolt elő a HP, az első blikkre a Surface-ektől megismert felépítésre hajazó HP Spectre Folio teljes egészében bőrborítást kapott, amely két színben is elérhető lesz. Az extravagáns megjelenésű készülék azért nem mondható egészen Surface-klónnak, itt ugyanis nem hagyhatjuk otthon a klaviatúrát: bár a billentyűzet leválasztható az táblagépről, a hibrid két felét a rögzített bőrborítás összetartja - ez ugyanakkor többféle pozícióban is használhatóvá teszi a készüléket, az mezei notebook és tablet üzemmódok mellett "sátor" módban is kezelhető, ha nincs szükség a billentyűzetes bevitelre. Szintén fontos különbség a Microsofttól megismert hibridekhez képest, hogy az eszközt normál notebookként használva a kijelzőt a klaviatúra zsanérja tartja meg, nincs kihajtható hátsó támasz.

A hibrid 13,3 hüvelykes, Full HD IPS kijelzője mögé Intel Core i5-8200Y vagy Core i7-8500Y lapka választható, mindkét chip kétmagos, előbbi 1,3 gigahertzes alap és 3,9-es csúcsórajellel, míg az izmosabb, i7-es modellnél ezek az értékek 1,5 és 4,2 gigahertz. Mindkét chiphez Intel UHD 615 grafika társul. A hibridbe 8 gigabájt LPDDR3 SDRAM jutott, a belső tárhelyről pedig egy 256 gigabájtos PCIe SSD gondoskodik. A Spectre Folio LTE, illetve csak Wi-Fi-képes kiadásban is kapható lesz, továbbá még az év vége előtt egy UHD panellel szerelt variáns is várható belőle. A panel fölött egyébként egy Windows Hello támogatással érkező, Full HD IR kamera figyel, a géphez továbbá a HP-től megismert Digital Pen stylus is jár.

Az eszköz hűtése teljesen passzív, abban ventilátort egyáltalán nem találunk - remélhetőleg ez nem jelent majd túlzottan visszafogott teljesítményt a melegedés elkerülése végett, a tetszetős bőrbevonat ugyanis nem éppen a legjobb hővezető. A vállalat aktív LTE mellett 13 óra és 45 perc üzemidőt ígér, míg a Wi-Fi-s verziónál ez akár 19 órára is hízhat - ezeket az értékeket persze korai lenne készpénznek venni, a különböző használati módok mellett várható üzemidő az első tesztekből derül majd ki.

Ami a csatlakozókat illeti, a hibrid oldalain 3 USB-C aljzatot találunk, ebből kettő Thunderbolt 3, egy pedig USB 3.1 Gen1 szabványt támogat. Az eszközhöz egy hagyományos USB-A átalakító is jár. A maga valamivel több mint másfél centis házával a Spectre Folio nem mondható a legvékonyabb hibridnek, az 1,48 kilogrammos gép mindenesetre így sem fog túlzottan sok terhet róni a cipelőjére.

A HP Spectre Folio nettó 1300 dolláros indulóáron kapható, a gyártó megkéri az egyedi dizájnba öltöztetett készülék árát. A bőrborítás mindenesetre kétségtelenül egyedi, elegáns megjelenést kölcsönöz a hibridnek, és remélhetőleg a hőelvezetésben sem okoz problémákat. Kérdés, hogy a "konyakbarna" és "burgundi" (Cognac Brown és Bordeaux Burgundy) színekben kapható eszköz bevonata mennyire áll majd ellen a mindennapi igénybevételnek, ugyanakkor a minőségi, rendszeresen ápolt bőrnek megvan az a jó tulajdonsága, hogy a használatból adódó kopásokkal sokáig inkább patinás lesz mintsem lehasznált.