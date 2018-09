Tovább ömlenek a felhőbe a dollármilliárdok

Továbbra sem lassulnak a vállalatok különféle (publikus és privát) felhős beruházásai - derül ki az IDC friss kutatásából, amely a szerverek, tárolók, illetve Ethernet switchek értékesítéseit összesítette. A piaci szereplők második negyedéves összberuházása nem kevesebb, mint 48,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, amellyel már 15,4 milliárd dollárra rúgott a költések összértéke. Az IDC hozzáteszi, hogy a dinamikus gyarapodásnak hála az év végére akár a 62 milliárd dollárt is elérhetik a beruházások, amely 31,1 százalékos ugrás lenne 2017-hez képest.

Az IDC bontásban is közli a beruházások értékét, így publikus felhőre 10,9 milliárd dollárt költöttek a második negyedévben, amely ugyancsak tetemes, 58,9 százalékos ugrás az előző évhez viszonyítva. Ennek fényében az elemzők arra számítanak, hogy év végére a publikus rendszerekre fordított beruházás a komplett felhős költések 68,2 százalékát teszi majd ki, amely egyben 36,9 százalékos gyarapodást is jelentene az előző évhez képest. Privát felhőre ennél lényegesen szerényebb összeget költenek a vállalatok, a második negyedévben 4,6 milliárd dolláron állt meg a mutató, amely ugyanakkor szintén erős növekedésről árulkodik, az előző év hasonló időszakához képest 28,2 százalékkal jobb. Az IDC szerint ezzel a privát felhő a globális IT-költés 14,8 százalékát teheti majd ki az év végére, ami 20,3 százalékos növekedést jelentene.

A kombinált, publikus és privát felhős beruházások a globális IT-költések közel felét, számszerűen 48,5 százalékát tették ki a második negyedévben. Ez növekedést jelent, egy évvel korábban ugyanis még 43,5 százalékon állt a mutató. Az IDC prognózisa szerint ezzel párhuzamosan az adatközpontokhoz szükséges különféle fő építőelemek iránt két számjegyű lesz a növekedés, a különféle compute platformokra várhatóan 46, az Ethernet switchekre pedig 18-19 százalékkal nőhet a kereslet 2017-hez képest.

Végül, de nem utolsó sorban a tradicionális infrastruktúrára is kitér a jelentés, amely ugyancsak növekedést mutatott. A nem felhős rendszereknél egy év alatt 21,1 százalékos bővülést regisztrált az IDC, amelyet kivételesnek titulált a jelentés. Ezzel 16,4 milliárd dolláron állt meg a mutató, ami továbbra is a költések nagyobb, 51,5 százalékos részét teszi ki. Az elemzők arra számítanak, hogy a következő években csökkenő tendenciát mutatnak majd felhőn kívüli beruházások. Ezt már jövőre megérezheti a piac, 2022-re pedig már csak az IT-költések 44 százalékát teheti ki tradicionális infrastruktúrára. Ezzel párhuzamosan tovább növekedhetnek a felhős beruházások, amelyek már jövőre átléphetik az 50 százalékos lélektani határt.

Gyártók és régiók

A nagy gyártók közül a Dell profitált a legtöbbet a felhős növekedésből, a cég második ugyanis egy év leforgása alatt 66,4 százalékkal növelte forgalmát, amivel immár az eladások 15,5 százalékáért felelt. A második helyen a HPE és kínai spinoff-cége, a New H3C Group áll, amely kettős 19,8 százalékos gyarapodásával 10,8 százalékos részesedést szerzett. A harmadik helyet a Cisco húzta be, az éppen csak 1 milliárd feletti forgalom a 7,2 százalékos növekedésnek köszönhető, amely egyben 6,6 százalékos részesedést is jelentett. A negyedik helyen döntetlent hirdetett az IDC, ezen a pozíción a Lenovo és az ugyancsak kínai Inspur osztozott 5 százalék körüli részesedéssel. Ebben az esetben is említésre méltó az ODM-ek produkciója, amely nagy felhős szolgáltatók bérgyártók a forgalom 34,6 százalékát, azaz 5,3 milliárd dollárt húztak be.

A földrajzi régiók között az Asia-Pacific (Dél-Kelet Ázsia, Japán nélkül) húzott igazán, 78,5 százalékos növekedéssel, a legszerényebb pedig Japán, mindössze 35,4 százalékkal bővülő piaccal.